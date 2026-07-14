Las 7 ofertas en Steam con la coronación de la rebaja de Palworld 1.0

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 16:39h.

The Alters es una de las genialidades a menos de 20 euros

Octopath Traveler y Octopath Traveler II llegarán a Nintendo Switch 2 el 1 de octubre

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El cartel de las Rebajas de Verano de Steam pasa a mejor vida pero Valve no cierra el grifo de las ventas en ningún momento, bien lo saben los que enlazan festivales hasta lograr el mínimo histórico en un juego deseado. El recorrido del verano deja todavía muchas vías hasta llegar a alguno de los títulos planteados para jugar en el descanso estival, y muchos de ellos dejan precios inigualables en el mercado.

En la búsqueda de algún trébol de cuatro hojas entre los descuentos de Steam, apreció una de las joyas menos reconocidas de los últimos años, y de ahí la inquietud por darle un altavoz aún mayor. The Alters alcanza su precio más bajo en Steam a menos de 20 euros en la que sin duda es una de las propuestas más extravagantes dentro de la gestión y la narrativa, un bucle entre clones con mucha profundidad y una jugabilidad ligada al descubrimiento y a las cápsulas.

Con esa excusa es fácil viajar entre gustos y posibilidades hasta descubrir que el éxito de Palworld con la publicación de la 1.0 llega con otro premio, la bajada del precio a los 20 euros. Es una nueva puerta de entrada para el juego que ha tocado de nuevo un techo imposible de imaginar con su mejora, una llamada que también encaja en títulos opuestos entre sí pero igualmente importantes. ARK, Little Nightmares II, The Thaumaturge o el indie 9 Kings son genialidades al gusto del consumidor que encajan perfectamente en un gasto puntual para guardar una buena experiencia este verano 2026.