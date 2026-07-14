Tras el éxito de Assassin's Creed Black Flag Resynced Ubisoft despide a parte del equipo de Barcelona

Gustavo Maeso Madrid, 14 JUL 2026 - 16:34h.

Los desarrolladores denuncian que serán despedidos justo después de participar en uno de los más exitosos lanzamientos de la compañía

Todo lo que sabemos del remake de Assassin's Creed: Black Flag

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No todo son buenas noticias alrededor de Assassin's Creed Black Flag Resynced. Mientras Ubisoft presume del espectacular estreno de su remake, con dos millones de copias vendidas en apenas 24 horas, una parte de los desarrolladores que han hecho posible ese éxito afronta un futuro muy distinto. El estudio de Ubisoft Barcelona, que ha participado activamente en el desarrollo del juego (por ejemplo, han sido los responsables de desarrollar los aplaudidos niveles de exploración subacuática), está inmerso en un proceso de despidos masivo que ha provocado un fuerte malestar entre sus trabajadores.

La situación resulta especialmente llamativa porque el anuncio llegó apenas dos semanas antes del lanzamiento del título. Después de más de dos años de trabajo, decenas de empleados conocieron que formarían parte de un expediente de regulación de empleo. Ahora, con el juego convertido en un éxito comercial, muchos de ellos denuncian que no podrán disfrutar del resultado de un proyecto al que han dedicado buena parte de su carrera.

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Ubisoft Barcelona, clave en el remake

Aunque el desarrollo principal de Assassin's Creed Black Flag Resynced ha estado repartido entre varios estudios de Ubisoft, el equipo de Barcelona ha tenido una responsabilidad muy concreta: crear todas las secciones submarinas del juego. Se trata de una de las actividades secundarias más reconocibles de la aventura de Edward Kenway, una parte del remake que ha sido completamente desarrollada por el estudio español.

La frustración del equipo se ha hecho visible en redes sociales. Manel Cota, animador técnico y de jugabilidad de Ubisoft Barcelona, respondía con ironía a un post donde se ponía el foco precisamente en este elemento del remake: "Ubisoft Barcelona se encargó de todos los niveles subacuáticos. Y ese mismo equipo está siendo despedido ahora mismo porque Ubisoft cree que nos lo merecemos :)"

Un éxito para Ubisoft... y un golpe para sus trabajadores

El contraste no puede ser mayor. Mientras los empleados reciben la noticia de su salida, Ubisoft celebra que Assassin's Creed Black Flag Resynced ha vendido dos millones de copias durante su primer día, ha liderado Twitch y ha registrado el mejor estreno de la saga en Steam en cuanto a jugadores simultáneos. Precisamente esa diferencia entre los resultados comerciales y la situación laboral es lo que más ha indignado a la plantilla.

CSVI-CGT (la Coordinadora Sindical de Videojuegos perteneciente a CGT) ya venía convocando paros y huelgas desde el pasado 30 de junio pero ahora ha convocado tres jornadas completas de huelga para los días 14, 15 y 16 de julio para protestar contra un expediente que afectará a 51 empleados. A estas huelgas se ha adherido el Comité de Empresa de la compañía y el sindicato CCOO.

En el comunicado difundido por la plantilla, el mensaje es contundente y exigen "la reducción del número de personas afectadas, sobre todo atendiendo a que el último Assassin's creed ha sido uno de los mayores éxitos de la compañía". Además de rechazar los despidos, los trabajadores reclaman que las indemnizaciones sean generosas y que se asegure que no se aplicará un nuevo ERE.

Los despidos de Barcelona no son un caso aislado. Ubisoft anunció hace unas semanas una nueva reestructuración global que afectará a 380 empleados repartidos entre varias sedes internacionales. La compañía cerrará definitivamente sus oficinas de Winnipeg y Belgrado, mientras reduce plantilla tanto en Barcelona como en su división editorial.

Según informan medios como IGN, el estudio catalán dejará de colaborar en proyectos relacionados con Assassin's Creed para centrarse exclusivamente en la franquicia Rainbow Six, dentro de una reorganización que busca redistribuir recursos entre sus principales licencias.