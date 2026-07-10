Las 15 ofertas de verano en la eShop con juegazos para Switch y Switch 2
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En pleno debate abierto sobre la convivencia entre los juegos físicos y los digitales, hay una brecha fundamental para entender que hay oportunidades únicas en precios para el backlog en este caso de Nintendo Switch y Switch 2. Denshattack (15 de julio) o Splatoon Raiders (23 de julio) son los dos varales de los juegos de Switch 2 para este mes, pero hay alternativas muy interesantes en la eShop que dejan entrever descuentos de hasta el 90%.
La utilidad de la Nintendo Switch 2 tras cumplir su primer año de vida es excelente por las facilidades para tomar el catálogo de los dos-tres últimos años hasta tomar videojuegos de primer nivel. Con esa fase es fácil adentrarse en títulos importantes a lo largo de este 2026 de entre los prometidos con lanzamientos interesantes en el mes de julio en ese perfil como Digimon Story Time Stranger (10 de julio), pero también hay novedades que pesan bastante.
Las opciones deportivas con un descuento de hasta el 90% o juegos tan sonados como NEO: The World Ends with You o Tactics Ogre: Reborn al 70% son oportunidades únicas. Primero por la jugabilidad, luego por la épica del nombre en cada caso por lo que significan para el género, y luego porque son algunos de los descuentos más diferenciales. Otros tantos se repiten, como Moonlighter, Life is Strange o Ravenswatch, que no es la primera vez que bajan los precios. Este es el catálogo completo de descuentos con fechas diferentes en la finalización de la oferta.
- Tennis World Tour 2 está a 3,99 euros, al 90% (hasta el 20 de julio)
- Moonlighter está a 3,74 euros, al 85% (hasta el 18 de julio)
- Life is Strange: Arcadia Bay Collection a 7,99 euros, al 80% (hasta el 16 de julio)
- NEO: The World Ends with You está a 17,99 euros, al 70% (hasta el 16 de julio)
- Tactics Ogre: Reborn está a 14,99 euros, al 70% (hasta el 16 de julio)
- Planet of Lana está a 5,99 euros, al 70% (hasta el 13 de julio)
- Octopath Traveler está a 17,99 euros, al 70% (hasta el 16 de julio)
- Ravenswatch está a 8,99 euros, al 70% (hasta el 20 de julio)
- Octopath Traveler 2 está a 23,99 euros, al 60% (hasta el 16 de julio)
- NieR:Automata The End of YoRHa Edition a 15,99 euros, al 60% (hasta el 16 de julio)
- Resident Evil 5 está a 9,99 euros, al 50% (hasta el 23 de julio)
- Trails in the Sky 1st Chapter a 30,49 euros, al 50% (hasta el 19 de julio)
- BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster a 27,99 euros, al 30% (hasta el 16 de julio)
- Rune Dice a 9,81, al 25% (hasta el 22 de julio)
- Dispatch a 23,19 euros, al 25% (hasta el 15 de julio)