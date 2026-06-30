Splatoon Raiders desvela sus cartas en un Direct cargado de novedades

Gustavo Maeso 30 JUN 2026 - 16:37h.

El nuevo spin-off de Splatoon apuesta por la exploración, la personalización y la cooperación sin renunciar a la esencia de la saga

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Nintendo ha levantado definitivamente el telón de Splatoon Raiders. Durante la emisión del Splatoon Raiders Direct de hoy, la compañía japonesa ha mostrado en profundidad cómo será esta nueva entrega exclusiva para Nintendo Switch 2, una propuesta que amplía el universo de la popular franquicia con una aventura centrada en la exploración, la búsqueda de tesoros y los enfrentamientos contra enormes hordas de salmónidos. El título llegará a las tiendas el próximo 23 de julio, acompañado de nuevo hardware, eventos especiales y contenido adicional para los seguidores de la serie.

Splatoon Raiders introduce mecánicas propias de los juegos de exploración y progresión, combinando acción, personalización y cooperación en un escenario completamente nuevo: las misteriosas islas Espiralita. Nintendo apuesta así por una evolución de la licencia que mantiene la identidad visual y jugable de Splatoon, pero la traslada a una estructura mucho más abierta y con un fuerte componente de aventura.

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Una expedición repleta de peligros y tesoros

En Splatoon Raiders asumiremos el papel de un mecanista que unirá fuerzas con Megan, Angie y Rayan, los tres integrantes del Clan Surimi. Junto a ellos recorreremos las islas Espiralita en busca de riquezas ocultas mientras descubrimos los secretos que esconde este archipiélago.

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La aventura se desarrollará desde una base flotante que servirá como centro de operaciones entre incursiones. Desde allí podremos mejorar nuestro equipamiento, fabricar nuevos dispositivos y preparar la siguiente expedición antes de lanzarnos nuevamente a explorar cuevas, instalaciones abandonadas, minas de espiralita o enormes escenarios subterráneos que parecen no tener fin.

Un elemento fundamental será el explorabot, una poderosa máquina pilotada por uno de los miembros del Clan Surimi capaz de localizar tesoros, ofrecer apoyo durante las expediciones y facilitar la exploración de los escenarios.

Los salmónidos evolucionan y presentan nuevos desafíos

Los enemigos principales seguirán siendo los ya conocidos salmónidos, aunque Nintendo ha mostrado una gran variedad de variantes con distintos comportamientos y niveles de dificultad.

Los salmónidos menores atacarán en grupo para poner en aprietos al jugador, mientras que los grandes salmónidos exigirán aprovechar sus puntos débiles para derrotarlos. Una vez eliminados dejarán tras de sí megacaviar rojo, un recurso esencial para alimentar el explorabot.

La gran novedad llega con los salmónidos ultrasalíferos, una versión mucho más resistente cubierta por una gruesa capa de sal que incrementa enormemente su poder defensivo. Estos enemigos obligarán a combinar armas, artilugios y estrategias para superar los combates más exigentes.

Más de cien armas y un sistema de personalización muy profundo

Nintendo ha confirmado que el juego contará con más de un centenar de armas diferentes. Cada una utilizará la clásica tinta de la saga y permitirá afrontar las incursiones con estilos completamente distintos.

Además, algunas armas podrán encontrarse durante las expediciones tras derrotar enemigos o aparecer de forma excepcional con habilidades especiales, fomentando así la exploración y la búsqueda constante de nuevo equipamiento.

El sistema de personalización va mucho más allá de las armas. Los jugadores podrán modificar numerosos artilugios mediante módulos obtenidos durante las incursiones. Estos componentes permitirán aumentar el daño, mejorar la cadencia de disparo o añadir efectos adicionales como explosiones de tinta o gases capaces de aturdir a los enemigos.

Megan desempeñará un papel importante en este apartado al permitir fabricar nuevos artilugios desde el laboratorio, mientras Angie se encargará de mejorar las armas y Rayan recopilará información sobre cada expedición para facilitar el progreso.

Tres tipos de tanques para adaptar el estilo de juego

Uno de los sistemas más llamativos presentados durante el Direct ha sido el de los tanques, auténticos pilares del combate.

El velotanque está pensado para quienes prefieran la movilidad y la velocidad, incorporando herramientas como la botabomba, la acelerobomba o el tintorán para desplazarse rápidamente o sorprender a los enemigos.

Por su parte, el potentanque apuesta por la fuerza bruta gracias a habilidades como la arremetacha, el orbitélite o la rotorrueda, especialmente eficaces frente a grandes grupos de enemigos y escudos defensivos.

Finalmente, el tactitanque ofrece un planteamiento más estratégico con dispositivos automáticos como la robocerola, el globoxplosivo o el estirófono, ideales para controlar el terreno durante los combates.

Conforme avancemos en la aventura será posible mejorar estos vehículos hasta permitir equipar simultáneamente tres artilugios, ampliando todavía más las posibilidades de configuración.

Una progresión que recompensa cada incursión

Nintendo también ha explicado que las derrotas no supondrán perder todo el progreso conseguido. Incluso si una expedición termina mal, conservaremos tanto las armas obtenidas como parte del botín encontrado.

La experiencia permitirá subir de nivel derrotando salmónidos, mientras que las riquezas obtenidas servirán para mejorar distintos parámetros en el mecataller, como la energía disponible o la potencia de ataque de los tanques.

Este planteamiento convierte cada incursión en una oportunidad para seguir creciendo, independientemente del resultado final.

Cooperativo, dificultades ajustables y ayuda online

Aunque Splatoon Raiders ha sido diseñado principalmente como una aventura para un jugador, Nintendo ha confirmado que también podrá disfrutarse junto a otros tres usuarios mediante juego online o comunicación inalámbrica local.

Además, quienes prefieran jugar en solitario dispondrán de un curioso sistema para solicitar ayuda temporal a otros jugadores a través de internet durante una incursión. Quienes respondan a estas llamadas de auxilio recibirán recompensas adicionales una vez completada la misión.

La experiencia también podrá adaptarse mediante tres niveles de dificultad: viajante, buscatesoros y superviviente. Lo interesante es que únicamente cambiará la resistencia y agresividad de los enemigos, ya que el botín obtenido será exactamente el mismo en cualquiera de los modos.

Moda, amiibo y nuevos secretos por descubrir

Como ocurre en toda la franquicia Splatoon, la personalización estética tendrá un peso importante. Superar desafíos permitirá desbloquear nuevos atuendos, mientras que las figuras amiibo compatibles ofrecerán vestimentas exclusivas inspiradas en diferentes personajes de la saga.

Entre los mayores misterios del juego se encuentran las reliquias salmónidas, objetos ocultos repartidos por las islas que esconden poderes especiales y que prometen convertirse en uno de los grandes incentivos para explorar cada rincón del mapa.

Un lanzamiento acompañado de cómics, festivales y nuevos Joy-Con

Nintendo quiere convertir el estreno de Splatoon Raiders en todo un acontecimiento para la comunidad. Antes del lanzamiento ya pueden leerse diariamente los cómics oficiales "Desventuras a mares con el Clan Surimi" a través de la aplicación Nintendo Today!, donde se narran los acontecimientos previos al juego.

A ello se sumará un festival especial en Splatoon 3 entre el 11 y el 13 de julio (horario peninsular), concebido como una colaboración temática para preparar la llegada del nuevo título. Además, el mismo día del lanzamiento también estarán disponibles unos nuevos mandos Joy-Con 2 en colores azul y amarillo claro inspirados en el Clan Surimi.