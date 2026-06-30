Gustavo Maeso Madrid, 30 JUN 2026 - 12:45h.

El verano vuelve a demostrar que ya no es una temporada de descanso para la industria del videojuego

Xbox recupera músculo exclusivo y celebra sus 25 años con un aluvión de anuncios

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Durante años, el verano fue considerado una época tranquila para la industria del videojuego. Julio y agosto apenas acogían grandes lanzamientos, ya que las editoras reservaban sus apuestas más importantes para el otoño y la campaña navideña. Sin embargo, esa tendencia estña cambiando, al menos un poco. En 2026, los meses más calurosos del año llegan cargados de novedades para prácticamente todos los gustos, desde secuelas muy esperadas hasta nuevas licencias y remasterizaciones de grandes clásicos. Aunque es cierto que este es el año de GTA VI y puede que muchos hayan adelantado sus lanzamientos al verano un poco... obligados.

En verano también podrás pasarte por tu tienda de videojuegos de confianza buscando novedades. Repasamos, en orden cronológico, los más destacados videojuegos confirmados para julio y agosto de 2026:

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Rhythm Paradise Groove — 2 de julio

La popular serie musical de Nintendo regresa con una nueva colección de minijuegos basados en el ritmo. Rhythm Paradise Groove promete mantener el humor y la creatividad que han convertido a la franquicia en una de las más originales del catálogo de la compañía japonesa, incorporando nuevos desafíos musicales y una renovada puesta en escena.

DOOM: The Dark Ages — Revelations — 7 de julio

La brutalidad de la saga DOOM continúa con Revelations, una expansión para DOOM: The Dark Ages que ampliará la historia del Slayer con nuevos escenarios, enemigos y armas. id Software vuelve a apostar por la acción frenética y el combate visceral que caracteriza a la franquicia.

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Assassin's Creed Black Flag Resynced — 9 de julio

Ubisoft recupera una de las entregas más queridas de la saga con una nueva versión de Assassin's Creed IV: Black Flag. Esta revisión promete mejoras visuales, ajustes jugables y una experiencia renovada para volver a surcar el Caribe en la piel del capitán Edward Kenway.

Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok — 9 de julio

El universo de Granblue Fantasy sigue creciendo con una nueva expansión para Relink. Endless Ragnarok añadirá nuevos contenidos, desafíos y personajes para prolongar la vida de uno de los RPG de acción japoneses más destacados de los últimos años.

Echoes of Aincrad — 10 de julio

Inspirado en el universo de fantasía virtual que tantos seguidores ha cosechado, Echoes of Aincrad propone una nueva aventura repleta de exploración, combates y progresión de personajes, apostando por una experiencia centrada en el rol y la acción.

Denshattack! — 15 de julio

Esta nueva propuesta independiente apuesta por un estilo desenfadado y un ritmo de juego muy dinámico. Denshattack! mezcla acción y plataformas con un apartado artístico llamativo que busca hacerse un hueco entre las sorpresas del verano.

The Mound: Omen of Cthulhu — 15 de julio

Los amantes del terror cósmico encontrarán en The Mound: Omen of Cthulhu una aventura inspirada en la obra de H. P. Lovecraft. Exploración, supervivencia y criaturas inquietantes protagonizan una experiencia donde el misterio será tan importante como el combate.

Moss: The Forgotten Relic — 16 de julio

La franquicia Moss amplía su universo con una nueva entrega protagonizada por la carismática ratona Quill. El juego volverá a combinar exploración, puzles y acción con una cuidada dirección artística que ha convertido a la saga en una referencia dentro de las aventuras.

Avatar Legends: The Fighting Game — 23 de julio

El universo de Avatar da el salto al género de la lucha con un título centrado en enfrentamientos entre los personajes más populares de la franquicia. El juego buscará combinar combates espectaculares con las distintas técnicas elementales características de la serie.

Splatoon Raiders — 23 de julio

Nintendo amplía el universo de Splatoon con una propuesta diferente centrada en la exploración y la aventura. Splatoon Raiders ofrecerá una nueva perspectiva de la franquicia manteniendo el estilo colorido y desenfadado que ha conquistado a millones de jugadores.

Halo: Campaign Evolved — 28 de julio

La icónica saga de Xbox regresa con una nueva campaña que volverá a poner al Jefe Maestro en el centro de la acción. Halo: Campaign Evolved pretende recuperar la esencia clásica de la serie con una aventura centrada en la narrativa y los grandes combates.

Mistfall Hunter — 31 de julio

El cierre de julio llega con este RPG de acción que apuesta por una ambientación oscura, enemigos desafiantes y un fuerte componente de exploración. Su propuesta recuerda a algunos de los grandes referentes del género.

Beast of Reincarnation — 4 de agosto

Agosto comienza con una aventura que mezcla acción y fantasía en un mundo marcado por la reencarnación y criaturas legendarias. El título promete una historia cargada de misterio y un sistema de combate dinámico.

MARVEL Tokon: Fighting Souls — 6 de agosto

Los héroes y villanos de Marvel protagonizan este nuevo juego de lucha que buscará hacerse un hueco entre los grandes exponentes del género. Personajes icónicos, combates espectaculares y una fuerte apuesta por el multijugador marcarán la experiencia.

Grounded 2 (PS5) — 11 de agosto

Tras su éxito inicial, Grounded 2 amplía su disponibilidad con el lanzamiento para PlayStation 5. La aventura de supervivencia en miniatura permitirá a nuevos jugadores enfrentarse a insectos gigantes mientras construyen refugios y exploran un inmenso jardín.

Wild Blue Skies — 13 de agosto

Este título apuesta por la exploración y la aventura en un mundo abierto donde la libertad de movimiento y el descubrimiento de nuevos escenarios serán algunos de sus principales atractivos.

Grave Seasons — 14 de agosto

La tranquilidad de la vida rural se mezcla con una historia de misterio y asesinatos en Grave Seasons. El juego combina simulación agrícola con investigación criminal, ofreciendo una propuesta muy diferente dentro del género.

Lou's Lagoon — 27 de agosto

Esta aventura relajada invita a los jugadores a explorar un paraíso tropical, gestionar recursos y descubrir los secretos de un archipiélago repleto de actividades. Una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia más pausada.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 — 27 de agosto

Konami continúa recuperando la historia de una de las franquicias más importantes del videojuego. Esta segunda colección incluirá nuevas entregas clásicas adaptadas al hardware actual, permitiendo redescubrir las aventuras de Solid Snake y Big Boss.

Resonance: A Plague Tale Legacy — 27 de agosto

La exitosa saga narrativa amplía su universo con una nueva historia ambientada en el mismo mundo medieval marcado por la peste y las hordas de ratas. Todo apunta a una aventura centrada en la narrativa y la supervivencia.

Star Wars: Zero Company — 27 de agosto

El universo de Star Wars apuesta por la estrategia táctica con este nuevo título en el que los jugadores deberán dirigir un escuadrón de élite a través de diferentes misiones en la galaxia. Una propuesta diferente dentro de la popular franquicia.

Elden Ring: Tarnished Edition (Switch 2) — 28 de agosto

El verano concluye con uno de los lanzamientos más destacados. Elden Ring aterriza en Nintendo Switch 2 con la edición Tarnished Edition, llevando el aclamado RPG de acción de FromSoftware a la nueva consola híbrida con mejoras y contenidos adaptados a la plataforma.