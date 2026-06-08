Xbox recupera músculo exclusivo y celebra sus 25 años con un aluvión de anuncios

Gustavo Maeso 08 JUN 2026 - 09:33h.

Halo, Fable, Spyro, Persona 6 y DOOM lideran un Showcase centrado en el futuro del ecosistema Xbox

Las 25 predicciones del XBOX Showcase, un bingo para creer en el futuro

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Xbox ha querido dejar claro en su Xbox Games Showcase 2026 que la marca vuelve a apostar fuerte por su identidad propia. El evento, que sirvió también como celebración del 25 aniversario de la compañía en el sector de los videojuegos, combinó nostalgia, nuevas propiedades intelectuales, hardware conmemorativo y una batería de anuncios first party que apuntan directamente a una estrategia mucho más centrada en fortalecer el ecosistema Xbox.

La presentación estuvo marcada por una idea recurrente: el “regreso de Xbox” como plataforma con personalidad propia. Y eso no solo se tradujo en la enorme cantidad de videojuegos mostrados, sino también en una decisión especialmente significativa para la comunidad: títulos como Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de consola Xbox y no exclusivas temporales.

Según explicó Microsoft durante el evento, la compañía quiere seguir creciendo “dentro y fuera de consola”, pero sin abandonar aquello que convirtió a Xbox en una marca diferencial durante décadas.

Una Xbox Series X inspirada en la consola original

Uno de los anuncios más llamativos fue la presentación de la nueva colección del 25 aniversario de Xbox. Microsoft recupera la estética clásica de la primera Xbox con una edición limitada de Xbox Series X translúcida en color verde OG, acompañada de un mando especial que homenajea el diseño del mítico “Duke”.

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La consola llegará en noviembre a mercados seleccionados y busca conectar directamente con la generación que vivió el nacimiento de Xbox en 2001. El mando, además, podrá adquirirse por separado, algo que probablemente disparará el interés de coleccionistas y fans veteranos.

Gears of War: E-Day protagoniza el gran regreso de Xbox

Si hubo un juego capaz de simbolizar el tono del Showcase, ese fue sin duda Gears of War: E-Day. La nueva entrega de The Coalition mostró por primera vez gameplay y confirmó su lanzamiento para el próximo 6 de octubre.

El juego actuará como historia de origen de Marcus Fenix y Dominic Santiago durante el Día de la Emergencia, uno de los momentos más traumáticos del universo Gears. Microsoft acompañó el tráiler con un “Direct” especial centrado exclusivamente en el proyecto, mostrando mecánicas renovadas, un apartado visual espectacular y un tono mucho más oscuro y emocional.

Además, la beta abierta comenzará el 6 de agosto para quienes reserven el título anticipadamente.

Halo, Fable y Senua lideran el futuro first party

La otra gran protagonista fue Halo: Campaign Evolved, que confirmó lanzamiento para el 28 de julio de 2026. El nuevo tráiler mostró la operación METEORITE, una misión inédita protagonizada por Master Chief y el sargento Johnson.

Por su parte, Fable reapareció con un nuevo tráiler narrativo donde destacó la presencia de Hayley Atwell interpretando a Isabel, una heroína marcada por la tragedia. El vídeo también insinuó el regreso de Jack of Blades, uno de los villanos más recordados de la saga clásica.

Otra de las sorpresas fue Senua, nueva producción de Ninja Theory ambientada en el universo Hellblade. El estudio apuesta ahora por una aventura de acción más abierta y dinámica, con combates tácticos y exploración en un mundo inspirado en una visión fantástica del purgatorio.

Mientras tanto, Clockwork Revolution mostró un nuevo avance cargado de estética steampunk, viajes temporales y decisiones narrativas capaces de alterar el futuro.

Spyro vuelve tras casi veinte años

Uno de los momentos más celebrados del evento fue el regreso de Spyro: A Realm Beyond, el primer juego completamente original del dragón púrpura en casi dos décadas.

Toys for Bob promete una aventura mucho más ambiciosa, con exploración expandida y vuelo libre real. El regreso de Tom Kenny como voz oficial de Spyro fue otro de los detalles que disparó la nostalgia entre los seguidores veteranos.

Persona 6 y METRO 2039 elevan el nivel third party

En el terreno third party, Atlus protagonizó uno de los bombazos de la noche con el anuncio oficial de Persona 6. Aunque todavía no hay fecha definitiva, el teaser dejó claro que la saga seguirá apostando por una identidad visual potentísima y una nueva historia independiente.

Además, Persona 4 Revival confirmó lanzamiento para el 18 de febrero de 2027.

También destacó METRO 2039, que mostró un espectacular primer gameplay cargado de horror, supervivencia y ambientación postapocalíptica en Moscú.

DOOM, State of Decay y Minecraft Dungeons

DOOM: The Dark Ages | Revelations llegará el 7 de julio con una expansión que introduce nuevas armas, enemigos y entornos infernales congelados.

Mientras tanto, State of Decay 3 mostró por fin gameplay real y confirmó cooperativo para cuatro jugadores en un enorme mundo abierto plagado de infectados.

También regresó Minecraft Dungeons II, que llegará el 29 de septiembre con nuevas zonas, enemigos y opciones de personalización.

Xbox quiere volver a marcar el ritmo

Más allá de los juegos concretos, el gran mensaje del Showcase fue estratégico. Microsoft parece decidida a reconstruir la percepción clásica de Xbox como hogar de grandes exclusivas y experiencias propias. Parece que vuelven los exclusivos a Xbox y se frena de manera radical esa estrategia que parecía conducir a la marca al multiformato. El evento sí dejó una sensación distinta: Xbox vuelve a tener un catálogo reconocible, variado y, sobre todo, con identidad.

Y quizá eso sea precisamente lo más importante de todo lo que vimos durante el Xbox Games Showcase 2026.