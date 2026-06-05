Las 25 predicciones del XBOX Showcase, un bingo para creer en el futuro

Juan Pérez 05 JUN 2026 - 15:03h.

Del mensaje de la exclusividad al listado de estrenos

El peso del leak del nuevo Persona apunta a principios de 2027

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El ecosistema de los próximos 100 días son vitales para Xbox según las recientes palabras de Asha Sharma en una sintomática entrevista en Bloomberg donde ha abierto tantos melones como opciones tiene la compañía. Por eso el XBOX Showcase de este domingo 7 de junio es crucial no sólo por el mensaje directo que se debe transmitir a los usuarios, sino por los descubrimientos, el listado de exclusivos y las promesas pendientes para cambiar una dinámica compleja.

Los jugadores de XBOX tienen una cita este domingo a las 19.00h. con el futuro de su consola, de la marca y en sí del proyecto que lidera Asha Sharma. El día va a tener sus propios titulares en juegos como Gears of War, Persona 4 Revival o Fable, pero la realidad va a tener un peso mucho mayor a futuro con la letra pequeña y las palabras de su CEO entre un mar de dudas, hype, predicciones y un bingo imposible de adivinar.

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El retraso de Fable y la seguridad de Gears of War

La reciente postergación de Fable sin un rumbo concreto en el calendario deja el título de Playground Games en el horizonte a la espera de una nueva decisión para su fecha, por eso el XBOX Showcase puede ser fundamental para darle alas de nuevo con más novedades y un impacto claro en la comunidad. Un refuerzo que seguro llegará con Gears of War: E-Day con el evento propio que llega de la mano de Microsoft como continuación de la presentación global.

Gears of War: E-Day (asegurado)

Clockwork Revolution (posible)

The Blood of Dawnwalker (posible)

Minecraft Dungeons 2 (posible)

Fable (posible)

Atlus deja huellas de Persona

La zona de seguridad de Atlus es XBOX, por eso es bastante lógico imaginar una expansión de su marca con la fecha de lanzamiento definitiva de Persona 4 Revival, prevista tras filtraciones para febrero. Entre tanto hay un mar de juegos con posibilidades de aparecer sin certeza alguna, porque vive sobre todo del apoyo de las third parties como Capcom. A partir de ahí es momento para soñar con algo nuevo de Stranger Than Heaven o Metro 2039.

Persona 4 Revival (con opciones)

Stranger Than Heaven (con opciones)

Dragon’s Dogma 2 DLC (con opciones)

Monster Hunter Wilds DLC (con opciones)

Granblue Fantasy: Relink Endless Ragnarok (con opciones)

Beast of Reincarnation (con opciones)

Resonance: A Plague Tale Legacy (con opciones)

Tides of Annihilation (con opciones)

Metro 2039 (inesperado)

State of Decay 3 (inesperado)

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Halo o Judas, el día de las sorpresas

Las elucubraciones más relevantes llegan en este pack, porque posiblemente alguna de ellas tenga una aparición tan impactante como la de God of War: Laufey en el State of Play. Es difícil saber cuáles son los pasos en desarrollos como los de Halo o Judas a sabiendas de la perfección que hay detrás, pero no es descartable. La otra gran baza es soñar con una nueva entrega de Spyro the Dragon.

HALO Campaing Evolved (sorpresa)

Judas (sorpresa)

There are no ghost at the Grand (sorpresa)

Hogwarts Legacy 2 (sorpresa)

The Wolf Among Us 2 (sorpresa)

Spyro 4 (sorpresa gigantesca)

¿Y si suena la flauta con Blade o Persona 6?

Las filtraciones de los últimos días sobre Persona 6 no son definitorias sobre el estado del juego de cara a imaginar un lanzamiento próximo, pero no sería raro invocar a los fans de la saga con un pequeño teaser. No hace falta dar fecha ni ventanas de lanzamiento, sólo una imagen coloreada de verde que deje algún sustento para los que quieren empezar a preparar horas lectivas frente a la consola. Marvel's Blade es el otro juego del que más se habla dentro de que parece una de esas opciones de cierre muy locas, tanto como lo es algo nuevo de lo de Kojima.