El peso del leak del nuevo Persona apunta a principios de 2027

Juan Pérez 13 MAY 2026 - 16:50h.

Todas las pistas apuntan a febrero

Metaphor: Refantazio – La apuesta por la fantasía de los creadores de Persona

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El fervor de los seguidores de Atlus frente a la previsión de Persona 4 Revival de cara a los próximos meses casa a la perfección con la previsión de los grandes anuncios del mes de verano. La filtración de uno de los insiders que ha desvelado en los últimos meses información detallada de varios juegos de SEGA y Atlus, ahora coloca la bala en febrero de 2027 con opciones en el Xbox Showcase de junio para el próximo título programado de la saga.

El giro hacia una paleta de colores verde con Persona 6 es el único destello conocido de la sexta entrega, y entre tanto, las ganas por Persona 4 Revival pasa por el próximo estándar. La revisión de la cuarta entrega está muy por delante en la hoja de ruta del nuevo juego numerado, porque hasta ahora el último tráiler del año pasado deja una huella en Revival que hasta ahora no luce para ningún otro protagonista.

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El destello informativo nace ahora de un usuario de ResetEra que en los últimos meses ha filtrado información correcta sobre Pirate Yakuza in Hawaii, Yakuza 0 Director's Cut y Raidou Remastered. El refuerzo de todos los títulos bajo la sombra de SEGA permite confiar en su información con respecto a Persona 4 Revival, aunque en esta ocasión utiliza un modelo diferente. El insider nunca ha dado información excesiva, sino que ha jugado con iconos y detalles, y ahora vincula el nuevo juego con otro para llegar a febrero de 2027.

El leaker lolilolailo, un nombre totalmente opuesto a la seriedad que choca con la veracidad de sus afirmaciones, habla de que Persona 4 Revival encaja con la maniobra de SEGA y Atlus en 2024 con el lanzamiento de Persona 3 Reload, que llegó al mercado el 4 de febrero. Eso coloca el segundo mes del año como el referente para ver la nueva versión del juego lo que conlleva una vinculación en las presentaciones de las próximas semanas.

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El peso del Xbox Showcase 2025 dejó Persona 4 Revival como uno de los acontecimientos de la presentación, y todo apunta que se puede volver a repetir la secuencia de cara a prolongar el marketing de cara a febrero de 2027. Ante el todopoderoso entorno del 'No E3' repleto de eventos previstos y por anunciar, la casa verde puede proponer en su Showcase del 8 de junio las novedades de Atlus.

Curiosamente hay una conexión entre las sagas Persona y Final Fantasy VII que puede tener una ejecución parecida a lo largo del 2027, porque hasta ahora se han vinculado en los últimos años. En 2020 Persona 5 Royal y Final Fantasy VII Remake salieron con apenas dos semanas de diferencia al mercado, hecho que se repitió en 2024, donde Persona 3 Reload y Rebirth llegaron en el mismo mes (febrero).

Parece imposible imaginar una ruta similar para Persona 4 Revival y Final Fantasy VII: Parte 3, pero sin duda ambos pueden volver a formar parte del mismo entorno, sobre todo porque están llamados a ser protagonistas en junio. Uno en Xbox y el otro seguramente en el Summer Game Fest, aunque no hay nada asegurado a la espera de saber los próximos pasos de Nintendo y Sony con sus respectivos eventos.