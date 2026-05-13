La filtración de Subnautica 2 y los bloqueos hasta el lanzamiento

Juan Pérez 13 MAY 2026 - 09:14h.

Otro caso que se suma al de LEGO Batman, Forza Horizon 6 y Directive 8020

La barrera del idioma en Subnautica 2, un reto para el early access

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El drama de las últimas semanas en la industria de los videojuegos pasa ahora a Unknown Worlds con la filtración de Subnautica 2 a sólo unas horas de su lanzamiento definitivo el 14 de mayo. Un impacto negativo que apunta a ser un borrón en un entorno complejo donde la compañía suma más de cinco millones de seguidores que han listado el survival en la lista de deseados de Steam.

El viaje de Unknown Worlds hacia el lanzamiento tras los problemas judiciales con Krafton en el proceso hasta construir Subnautica 2 hacen aún más doloroso el leak completo del juego a sólo unas horas de ver la luz. El acceso anticipado prometido para los dos próximos años con un desarrollo intenso ve la luz antes de lo que debería como ha pasado en las últimas horas con LEGO Batman, Forza Horizon 6 y Directive 8020.

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El proceso deja algunos vídeos virales en determinadas redes sociales, capturas de pantalla y algo de información, pero nada especialmente grave más allá de la propia filtración en sí. De hecho algunos de los jugadores que muestran su entrada en el juego defienden que también lo van a comprar para apoyar a la compañía después de una etapa bastante complicada, más aún desde la perspectiva indie del propio título.

De hecho los señuelos más significativos más allá de los clips del gameplay sobre la base, el árbol o los primeros minutos de juego, desvela la pantalla inicial, los cuatro personajes a elegir y el mensaje de bienvenida. Al parecer en los casos de Batman, y Forza Horizon 6, alguien ha filtrado la clave de cifrado, lo que lleva a pensar que no ha sido un error de los desarrolladores como sí ha pasado con otros juegos. Aún así Unknown Worlds no se ha pronunciado al respecto porque todos los esfuerzos están puestos en el lanzamiento.

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Lógicamente los primeros jugadores que han entrado en el bucle de Subnautica 2 han confirmado que el juego tiene bloqueado el modo multijugador, como es normal. Aún así la relevancia no es tan masiva en un caso como el early access por el sentido propio de la historia, que de primeras está recortada en tan sólo los tres episodios principales de los nueve o diez prometidos para el lanzamiento definitivo de la versión 1.0 planteado para 2028.

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Aún así el valor del descubrimiento por uno mismo en un juego con tanto misterio como Subnautica 2 es gigantesco, y sólo hay que saborear la trama del primer título para entenderlo. La explanada del hype de la trama que está detrás del árbol central, de la Deuda y de la exploración del personaje principal como pionero es parte de una experiencia única que por ahora nadie ha traspasado, ni siquiera en la filtración.

Aún así toca dar un paso atrás, alejarse de los detalles masivos y abrazar Subnautica 2 desde esa nueva perspectiva con el multijugador presente tras un desarrollo complejo, con retrasos pero con tantas aspiraciones para volver a conseguir cifras históricas en ventas.