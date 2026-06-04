Juan Pérez 04 JUN 2026 - 13:33h.

Una presentación muy diferente a la del State of Play

La nueva animación de Xbox para sus consolas, la revolución de Asha Sharma

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La reconversión del E3 en los eventos escalonados en el mes de junio dejan como epílogo al XBOX Showcase en la tarde del 7 de junio como algo más que una presentación repleta de videojuegos. El liderazgo de Asha Sharma debe plasmar algo muy diferente a la encadenación de tráilers del State of Play porque el jugador de Xbox necesita titulares, cariño y un mensaje claro de cambio junto a las novedades de la consola para los próximos meses.

El presente de XBOX, en mayúsculas, debe ser el primer regalo a los jugadores para volver a ilusionar a toda una generación no sólo con lo que está por venir, sino lo que se puede transformar. Con el proyecto hélix entre manos con la nueva consola portátil de la compañía, el peso de la exclusividad y la bajada de precios parecen las dos vías principales para una aventura donde hay una reina y un séquito con las necesidades de un guía.

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El rol de Asha Sharma desde su llegada a XBOX parece el de una salvadora dispuesta a darlo todo por sus seguidores, y los ejemplos son constantes. La bajada del precio del Game Pass, la recuperación del lema de la exclusividad, el cambio del logo en las consolas XBOX, la recuperación de las mayúsculas o la creación de una web para escuchar a sus jugadores son sólo el principio.

Y lo tiene complicado, porque el XBOX Showcase puede ser el momento de presentar una nueva consola justo en un contexto donde todos suben su precio mientras ella baja el Game Pass. Ese riesgo debe estar en su discurso de una forma o de otra para entender cuál es el nuevo rumbo de la consola frente a lo que deben ser novedades de múltiples títulos como Persona 4 Revival, Gears of War: E-Day, Clockwork Revolution o incluso Fable a pesar del retraso al próximo año.

El horario y la duración del XBOX Showcase

El caso de XBOX es muy diferente al resto de las grandes casas porque al utilizar el domingo 7 de junio como su casa, adelanta el horario a las 19.00h. de la tarde en España. Eso significa un horario más adaptado en Estados Unidos y sobre todo a una calma al mediodía en Latinoamérica, por lo que esta es la hora exacta en los países hispanohablantes.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11.00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 12.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 13.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 14.00h.

El visionado pasa por el canal oficial de Xbox así como en la retransmisión de múltiples creadores y compañeros de prensa como Chiclana and Friends, siempre al día en los tres grandes eventos. Knekro es otro de los que ha estado presentes hasta ahora en las grandes citas.

La continuación del Summer Game Fest dejará además una continuación especial con un evento adherido como lo es el de Gears of War: E-Day, por lo que el agolpamiento será aún mayor. La noticia es que muchos de los insiders desvelan que si ya en septiembre la montonera de juegos parece escapar del lanzamiento de GTA VI de noviembre, el caso puede ser aún mayor. Tanto en la presentación de Geoff Keighley como en la de Asha Sharma parece haber más novedades planteadas para el cierre del verano. Toca preparar la cartera tras las vacaciones.