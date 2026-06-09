Las 14 ofertas en la PlayStation Store, de Resident Evil a Persona a menos de 10 euros

Juan Pérez 09 JUN 2026 - 13:24h.

Resident Evil, Spyro y Persona tienen su hueco

La locura de septiembre tras el State of Play con 5 juegazos en dos días

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Las repercusiones del State of Play pasan por un baile de fechas que tiene dos encargos, el aprovechamiento de los descuentos hasta el 11 de junio (jueves incluido) y la previsión del resto del mes con múltiples sorpresas. La certeza de tener por delante sagas que desde antes del evento de PlayStation y del Summer Game Fest ya tenían el precio rebajado era algo más que un spoiler, una oportunidad para llegar antes a revivir experiencias únicas.

La diversidad para bucear en la PS Store en los próximos tres días hasta encontrar gangas a menos de 10 euros está enlazada con lo que está por llegar justo después, más aún a sabiendas de todo lo que está por llegar. Los grandes juegos planteados para los próximos meses se acumulan entre septiembre y noviembre con Marvel's Wolverine como el gran referente de PS5, pero hay muchas opciones. Y entre tanto la variedad pasa por las rebajas.

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La mayoría de los videojuegos de esta lista están al 75% de descuento y tienen sólo tres días por delante para satisfacer a seguidores de sagas como Spyro, Resident Evil, Persona o Hades. Son pequeñas pinceladas de cada uno de ellos que salieron a la luz justo antes del State of Play, Xbox Showcase y del Summer Game Fest donde cada una percibieron su correspondiente cuota de renovación.

El enlace hasta la salida de juegos com Persona 4 Revival o Code Veronica permite volver a los originales para entrar de lleno en la dinámica, pero hay mucho más. El descuento especial del juegazo español Crisol: Theater of Idols a 8,99 euros, al 50% de descuento es de los más bestias, no sólo por la calidad del desarrollo sino por lo que supone tener un descuento en tan poco tiempo de un título de por sí que ya es barato. En su caso el juego está a 10,79 euros con la rebaja, pero si el usuario tiene cuenta activa en PS Plus y paga el online actualmente, vale casi dos euros menos. Este es el listado completo de todos los seleccionados

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Todas las rebajas top de PS Store hasta el 11 de junio