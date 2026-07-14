Octopath Traveler y Octopath Traveler II llegarán a Nintendo Switch 2 el 1 de octubre

Gustavo Maeso Madrid, 14 JUL 2026 - 12:25h.

Square Enix celebra el octavo aniversario de la saga con el anuncio de sus dos RPG HD-2D para la nueva consola de Nintendo

Octopath Traveler 0: una reinvención enormemente satisfactoria

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Square Enix ha aprovechado el octavo aniversario de la franquicia Octopath Traveler para anunciar una gran noticia. Las dos primeras entregas, tanto Octopath Traveler como Octopath Traveler II, estarán disponibles en Nintendo Switch 2 a partir del próximo 1 de octubre de 2026, una llegada que permitirá disfrutar de ambos títulos optimizados para el nuevo hardware de Nintendo con mejoras visuales y de rendimiento.

El anuncio supone el regreso de una de las sagas que mejor ha representado el estilo gráfico HD-2D, una combinación de escenarios tridimensionales con personajes pixel art que se ha convertido en una de las señas de identidad de Square Enix durante los últimos años. Además de confirmar la fecha de lanzamiento, la compañía ha abierto ya las reservas tanto en formato físico como digital para cada juego por separado, mientras que quienes prefieran adquirir la colección completa podrán hacerlo mediante un lote disponible exclusivamente en formato digital.

Una franquicia que supera los siete millones de copias vendidas

Desde que el primer Octopath Traveler debutara en Nintendo Switch en 2018, la serie no ha dejado de ganar seguidores. Según los datos facilitados por Square Enix, ambos títulos han superado conjuntamente los siete millones de copias vendidas en todo el mundo, consolidándose como una de las propiedades intelectuales más exitosas de la compañía dentro del género del JRPG.

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La llegada a Nintendo Switch 2 no se limita a una simple adaptación. Los dos juegos han sido optimizados para aprovechar las capacidades de la nueva consola mediante una mayor resolución y una velocidad de fotogramas mejorada, ofreciendo una experiencia más fluida y visualmente más espectacular respecto a sus versiones originales.

Dos aventuras independientes con ocho protagonistas

Uno de los aspectos que más ha distinguido a la saga desde su nacimiento es su estructura narrativa. En lugar de seguir un único héroe, cada entrega propone ocho personajes protagonistas completamente diferentes, cada uno con su propia historia, motivaciones y habilidades.

En Octopath Traveler, la aventura transporta a los jugadores hasta el continente de Orsterra, un enorme mundo de fantasía formado por bosques, desiertos, montañas nevadas y ciudades repletas de secretos. Cada viajero inicia su aventura en un punto distinto del mapa, permitiendo que cada partida tenga un desarrollo diferente dependiendo del personaje elegido al comienzo.

Las historias abarcan desde relatos de crecimiento personal hasta complejas tramas de venganza, mientras que el sistema de combate por turnos apuesta por un componente estratégico que ha sido ampliamente elogiado desde el lanzamiento del juego original.

Solistia abre una nueva etapa en Octopath Traveler II

La segunda entrega amplía la fórmula trasladando la acción al continente de Solistia, un mundo completamente nuevo e independiente del título original, por lo que no es necesario haber jugado al primer juego para disfrutar de la secuela.

Los ocho nuevos protagonistas viven en una sociedad inmersa en una revolución industrial que transforma profundamente el mundo que les rodea. Cada uno cuenta con objetivos propios y recorrerá escenarios muy distintos mientras se enfrenta a enemigos mediante un renovado sistema de combate estratégico.

Además de introducir nuevas mecánicas jugables, Octopath Traveler II perfecciona numerosos elementos del original sin renunciar al estilo HD-2D que ha definido a la franquicia. La combinación de personajes bidimensionales con escenarios tridimensionales enriquecidos mediante efectos de iluminación y profundidad continúa siendo uno de sus principales atractivos.

El estilo HD-2D sigue triunfando

Cuando Square Enix presentó por primera vez el concepto HD-2D, pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en una de las tendencias más reconocibles del JRPG moderno. La mezcla de estética retro con tecnología contemporánea ha servido para revitalizar el género y ha inspirado otros proyectos del estudio, demostrando que el pixel art continúa teniendo un enorme potencial cuando se combina con técnicas actuales de iluminación, efectos volumétricos y profundidad de campo.

En el caso de Octopath Traveler, esta identidad visual no solo aporta personalidad, sino que también contribuye a crear escenarios con una atmósfera muy marcada, capaces de transmitir la sensación de estar contemplando una maqueta viva repleta de detalles.

Las reservas ya están disponibles tanto en formato físico como digital para cada título de forma individual, mientras que el lote que reúne ambos juegos podrá adquirirse exclusivamente en versión digital. El lanzamiento internacional está previsto para el 1 de octubre de 2026, mientras que en Japón ambos títulos estarán disponibles para Nintendo Switch 2 desde hoy, coincidiendo con el anuncio realizado por Square Enix.