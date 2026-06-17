The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un nuevo sostén para Square

El nuevo pasajero del Team Asano que, por más que se repita, no deja de evocar a Zelda

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El enamoramiento en el mundo de los videojuegos tiene tantas fases como oportunidades Square Enix para resaltar su presente y futuro, y Elliot tiene todos los ingredientes para ser trascendental. El perfil del aventurero por excelencia rescata una historia arquetípica de reinos, princesas, hadas, magia y venganzas donde la acción es el nutriente principal para entrar y quedarse hasta completar cualquier atisbo de secundaria.

Con el sabor reciente de descubrir en el 'No E3' el futuro de Square Enix con Kingdom Hearts 4 y por supuesto Final Fantasy Vii: Revelation, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales se asoma al lanzamiento este 18 de junio como una joya percibida desde su demo. Ahora brilla aún más después de saborear cada paso de los 1.000 años que perpetra su historia entre saltos temporales, delirios y causas perdidas. Y entre tanto el reclamo de un héroe, de una princesa y de un combate anclado a una exploración como ejes principales para entender el acercamiento a la nostalgia de Zelda desde el HD-2D.

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Es demasiado típico hablar de Link a estas alturas para compararlo con Elliot, pero es que desde la primera aparición del aventurero en el juego de Square Enix todo invita a ello. La hierba alta, la banda sonora, el uso de las flautas y una fluidez similares a los Zeldas de portátiles de la era 2D, porque es inevitable hacer la comparación hasta trazar el rumbo propio de esta nueva trama anclada en el viaje entre épocas.

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El primer logro de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es el entretenimiento puro. Si algo funciona increíblemente bien tras el trabajo de Team Asano en este universo de fantasía medieval es la conjunción de exploración y combate. La satisfacción del descubrimiento del universo desde todas sus perspectivas temporales junto al sistema de combate abierto con cada una de las siete armas disponibles es puro ARPG.

Primero porque funciona en el descubrimiento de enemigos, en los puzles de las mazmorras, en el paseo por la niebla hasta desvelar secretos, y sobre todo porque está muy bien planteado para que sea fluido. El viaje rápido ayuda desde el primer minuto a agilizar la experiencia, la moldea y desde la misma percepción está el caso de la dificultad, sencilla en niveles normales por lo que la recomendación es subir al menos un peldaño para los mínimamente exigentes.

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La trama es lo más anclado al género de los últimos 20-30 años, porque dentro de la interferencia política en sucesos históricos, todo pasa por un arquetipo muy conocido. Pocas sorpresas hay dentro de una trama guiada donde lo mejor es la conexión entre Elliot y Heuria (y sus similares) a distancia, poderes mediante, junto al destello de algún secundario. Y es fundamental entrar con convicción en la relación entre ambos, porque es el sustento principal del juego. Si no te ligas a ellos te puede parecer pesado porque esa voz va a estar siempre en tu cabeza en cada paso de la aventura.

El planteamiento es interesante pero rápidamente descubres que la continuación de la historia no pasa sólo por los sucesos sino por las calles, las conversaciones de los NPC's y los dramas individuales de cada era tiene más fuerza que el motor común para avanzar.

Como conclusión es fácil entender este Elliot como un triunfo para testear el sabor de algo renovado dentro del estilo habitual de Asano, y sobre todo de Square Enix. Es un juego muy accesible y quizás algo fácil, pero tiene los suficientes elementos como para trazar ese lazo con todo lo que proyecta. Elliot no es el protagonista más emblemático que se podía crear, pero sin quererlo apunta a ser reconocido dentro del entorno en el que está. Y eso guarda demasiadas horas de entretenimiento tanto para el fan de la acción a lo Zelda como para el seguidor de la fantasía medieval anclado a Square desde hace décadas.

Lo mejor

El descubrimiento del mundo y la puesta en escena del mundo desde las distintas eras.

El combate, aunque sencillo, es

Lo peor

Al mínimo avance encuentras diseños repetidos de NPC's, hasta tres veces el mismo en un mismo plano del pueblo

Es un título demasiado guiado en el mapeado

*Versión jugada en PS5