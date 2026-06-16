Gustavo Maeso 16 JUN 2026 - 16:18h.

Más de 4.000 demos se agolpan en este festival que termina el próximo 22 de junio, así que selecciona bien a lo que quieres jugar

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Ya ha comenzado el Steam Next Fest de junio 2026, el festival de demos de verano que pretende reventar de nuevos títulos tu lista de deseos. El Steam Next Fest es una celebración de la plataforma de Valve para dar visibilidad a un montón de nuevos juegos de todo el mundo, de todas las categorías, géneros y desarrolladores. Nuevos títulos indies o nuevas superproducciones de grandes estudios se mezclan en este escaparate genial para mostrar todo su potencial a jugadores de todo el mundo.

Pero claro, estamos hablando de más de 4.000 demos de nuevos títulos y ese es un número difícil de gestionar para un aficionado que no quiere perderse nada. El Steam Next Fest ha arrancado el día 15 de junio y concluirá el próximo día 22 de junio a las 19:00 (hora peninsular española). Corre a la página del festival a buscar los títulos que mas te gusten, descarga sus demos, disfrútalas y añade los juegos que más te gusten a tu lista de deseados. Pero, para facilitarte un poco el trabajo, nosotros hemos seleccionado las 15 demos que no deberías dejar de jugar.

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Para gustos, colores pero, al menos a nosotros nos parecen imprescindibles y hay para todos los gustos:

Echoes of Aincrad

Este esperado RPG de acción basado en el universo de Sword Art Online llegará a PC y consolas el próximo 10 de julio, pero ya puedes probar esta demo exclusiva para PC en el Steam Next Fest. La demo permite disfrutar de la “fase beta” de la historia, con cinco misiones completas que superar y todos los tipos de armas que probar en los hermosos entornos del castillo flotante de Aincrad. Y los datos de la demo serán transferibles cuando se lance el juego.

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Wreck Runners

Disruptive Games, un estudio californiano formado por ex-desarrolladores de Insomniac Games, están trabajando en un juego de extracción multijugador cooperativo: Wreck Runners. El título llegará a PC y consolas en algún momento de este año pero ya puedes probar su demo en Steam. Este juego de recolección de botín está ambientado en el Triángulo de las Bermudas, es completamente caótico y resulta a veces espeluznante y a menudo hilarante.

FreeStyle Football 2

FreeStyle Football 2 reúne al equipo de desarrollo original de la serie FreeStyle para ofrecer una nueva experiencia futbolística que combina gráficos realistas con un juego de corazón arcade. El juego ya ha completado dos pruebas beta cerradas exitosas en PC y consolas y ahora llega con una nueva demo, y es la primera vez que el juego cuenta con juego cruzado en todas las plataformas.

Mexican Ninja

Un roguelike 2.5D beat 'em up ambientado en Nuevo Tokio, una ciudad donde Narcos y Yakuza se han fusionado en una clase dominante, los Narkuzas. De la editora Amber Studio, Mexican Ninja combina el combate de Streets of Rage de la vieja escuela con 'runs' estilo roguelike, árboles de habilidad con diferentes estilos de lucha de animales y los absurdos "Jutsu mexicanos".

Monkey Bizniz

Monkey Bizniz es un juego de física cooperativo oline construido sobre una premisa maravillosa: hay que recoger plátanos para la fiesta del Rey Mono, llevar tu carro cargado de plátanos desde la playa hasta la cima de la montaña donde se celebra la fiesta y tratar de no culpar a tus amigos cuando toda la carga cae colina abajo.

Space Tail

Bohemia Interactive y Enjoy Studio han anunciado Space Tail: Definitive Edition, una versión mejorada de un proyecto lanzado anteriormente, con una demo ahora jugable en Steam como parte del Next Fest. Lanzado originalmente en 2022, Space Tail es un precioso juego de plataformas 2.5D sobre un perro astronauta inspirado en la historia real de los animales enviados al espacio durante los primeros días de la exploración espacial.

Time to Wake Up

El estudio indie belga Eye Blink Twice ha estado trabajando duramente desde el lanzamiento de la primera demo de Time To Wake Up. Ahora han añadido todos los cambios finales a lesta nueva demo antes del lanzamiento completo a principios de este otoño. Time To Wake Up es un thriller psicológico en primera persona en el que te encuentras atrapado en un sueño donde tus ojos son la clave de este laberinto de recuerdos. Parpadea y cambia tu entorno, restablece elementos móviles, inunda habitaciones enteras o dales la vuelta.

Invokyr

Un sugerente título para jugar en cooperativo con hasta tres amigos. Invokyr es un juego de mesa olvidado que encuentras en una casa maldita. Una especie de 'Jumanji' pero de mal rollo en el que tendrás que colaborar para intentar sobrevivir. Tira los dados, sobrevive a los horrores invocados y derrota al Maestro del Juego para escapar de esta partida mortal.

Flipping is Hard

Es sencillo. Tú controlas a Flippy, un teléfono 'tipo ladrillo' de esos que triunfaban a principios de los 2000 (sospechosamente parecido al mítico Nokia 3110), que navega por un mundo de objetos perdidos y descartados. Pero sólo puedes usar la rotación y el impulso. Puede ser una idea simple, pero ponerla en práctica es algo más compleja.

Brave New Wonders

Una demo imprescindible para los amantes de la estrategia. Lidera a una tribu de autómatas inteligentes a través de islas destrozadas, convirtiendo los restos de la civilización extinta en máquinas vivas en expansión que extraen, construyen, luchan y evolucionan bajo tu mando. Tus decisiones provocarán una reacción en cadena de progreso o caos mientras construyes, administras fábricas, exploras ruinas antiguas, desarrollas tecnologías nuevas y viajar entre islas en busca de conocimiento perdido de una civilización olvidada.

Pigeon: A Love Story

Pigeon: A Love Story es un relajante simulador donde hay que encarnar a una paloma solitaria volando a través de ciudades enormes del mundo real e intentar encontrar a su alma gemela. Con entornos construidas utilizando datos auténticos de OpenStreetMap, ciudades como Londres, París, Nueva York, Ámsterdam y Tokio están representadas a escala real, llenas de una población realista de millones de aves simuladas.

DDoD

El desarrollador independiente ucraniano The Future Entertainment Company ha lanzado una nueva demo de DDoD, dando a los jugadores su oportunidad más pulida hasta ahora para explorar las peligrosas e impredecibles Tierras Púrpuras. DDoD es un shooter con vista cenital que deja caer a los jugadores en un mundo peligroso lleno de criaturas mutadas, asentamientos abandonados, búnkeres ocultos y secretos mortales que esperan ser descubiertos.

Friendly Steps

Una de mis demos favoritas de este Next Fest. Friendly Steps es una delirante mezcla entre 'Baby Steps' y 'Chained Together' que asegura risas cooperativas a los grupos de amigos que se atrevan a probarlo. Controla a un delirante grupo de borrachos que intentan volver a casa tras una noche salvaje: un sistema de físicas implacable, la necesidad de controlar cada paso con un joystick y una cuerda que ata, para bien o para mal, al grupo de inutiles resacosos. ¿qué puede salir mal?

The Devil’s Due

Después de apostar tu alma en un partida de póker con el Diablo, tu única forma de salir del Infierno es seguir jugando e intentar engañar a un ejército de monstruos inspirados en los siete pecados capitales. Construye poderosas manos para atacar, usa valores de cartas para defender y dobla las reglas con cada truco sucio que puedas tener bajo la manga.

Hollow Home

Hollow Home es un fabuloso RPG narrativo inspirado en Disco Elysium. Nos metemos en la piel de Maksym, un niño de 14 años cuyo padre está sirviendo en el frente y cuya madre está fuera cuando comienza la invasión. Solo, Maksym debe sobreivir a través de una ciudad asediada, formar conexiones con las personas que se quedan y tomar decisiones imposibles luchando contra el tiempo y la escasez de recursos cada día. No hay combate, solo el peso de tus decisiones.