Steam celebra el Mundial 2026 con “Football Fiesta”: más de 60 juegos de fútbol rebajados hasta un 90%

Gustavo Maeso 12 JUN 2026 - 13:44h.

EA Sports FC 26, Football Manager 26 y Captain Tsubasa protagonizan uno de los festivales más curiosos del verano en Steam

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Estamos en modo Mundial de Fútbol 2026 en todos lados y todo el rato. Y el mundo de los videojuegos no es ajeno, como vismo ayer mismo con el pronóstico de EA Sports FC sobre el ganador del torneo. Ahora toca hablar de descuentos en juegos futboleros para celebrar el evento fútbol que paraliza el planeta. Comienza “Football Fiesta”, el nuevo festival temático de Steam que convierte el deporte rey en el gran protagonista de la plataforma de Valve durante las próximas dos semanas.

El evento, presentado por la editora británica Secret Mode (responsable del triple ganador del BAFTA Still Wakes the Deep) reúne más de 60 videojuegos relacionados con el fútbol y ofrece descuentos que alcanzan el 90%. Desde simuladores realistas hasta propuestas arcade, managers deportivos, títulos anime o experiencias independientes mucho más desenfadadas, la promoción busca atraer tanto a los aficionados hardcore como a quienes simplemente quieren aprovechar alguna ganga durante el Mundial.

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Lanzado oficialmente el 11 de junio a las 18:00 horas, Football Fiesta estará disponible durante dos semanas y se suma a la estrategia de Steam de crear festivales temáticos permanentes a lo largo del año. Y viendo algunas de las ofertas disponibles, es difícil no pensar que estamos ante uno de los eventos más llamativos del verano para los amantes del fútbol virtual.

Más de 60 juegos para celebrar el deporte rey

La gran particularidad de Football Fiesta es su enorme variedad. Steam no ha querido limitar el festival a los simuladores tradicionales tipo FIFA o Football Manager. Aquí encontramos prácticamente cualquier interpretación posible del fútbol.

Hay espacio para managers ultradetallados, arcades frenéticos, títulos cooperativos, propuestas retro inspiradas en los 16 bits e incluso juegos que mezclan plataformas, combate y mecánicas futbolísticas. La idea es clara: convertir el fútbol en un escaparate enorme de creatividad dentro del videojuego.

Secret Mode define el evento como “una celebración de los videojuegos sobre el hermoso juego”, y lo cierto es que el catálogo demuestra hasta qué punto el fútbol sigue siendo una de las temáticas más potentes dentro de la industria gaming. Además, muchas de las páginas de los juegos incluyen demos gratuitas, contenidos temporales y promociones adicionales para aprovechar el tirón mediático del Mundial 2026.

Las 10 gangas de Football Fiesta en Steam

Entre decenas de ofertas disponibles, estas son algunas de las promociones más interesantes del festival:

1. EA Sports FC 26 – 13,99 euros (-80%)

El gran protagonista del evento. El sucesor espiritual de FIFA recibe una rebaja enorme y se convierte probablemente en la compra más tentadora para quienes quieran fútbol competitivo, licencias oficiales y juego online.

2. Football Manager 26 – 29,99 euros (-50%)

La referencia absoluta de la gestión deportiva. Ideal para quienes disfrutan más negociando fichajes y diseñando tácticas que jugando los partidos directamente.

3. Captain Tsubasa: Rise of New Champions – 4,79 euros (-88%)

Una de las sorpresas más agresivas del festival. El juego basado en la mítica serie de Oliver y Benji mezcla anime, acción arcade y movimientos imposibles a precio de auténtica ganga.

4. Rematch – 12,49 euros (-50%)

Una de las propuestas más recientes y dinámicas del catálogo futbolero de Steam. Ritmo rápido, enfoque arcade y partidas perfectas para jugar online.

5. Nutmeg! – 14,99 euros (-40%)

Una propuesta indie con mucho estilo visual que apuesta por un fútbol más accesible y desenfadado.

6. Despelote – 6,99 euros (-50%)

La fabulosa aventura sobre la infancia y el fútbol en las calles de Quito, Ecuador.

7. Football Drama - 2,99 euros (-70%)

Una fabulosa mezcla entre aventura gráfica y manager futbolístico con gestión de mazos: Entrena jugadores, elige tu propia narrativa, sobrevive al drama y juega partidos por turnos con cartas tácticas y decisiones.

8. Football Academy Manager - 8,99 euros (-25%)

Un juego de gestión de categorías inferiores. Dirige tu propia academia de fútbol. Ojea y descubre jóvenes talentos, evalúa su potencial, gestiona su desarrollo...

9. Pixel Cup Soccer - Ultimate Edition – 8,29 euros (-50%)

Juegazo de fútbol pixelado con el tono y el sabor de los títulos arcade que nos hicieron vibrar en los 80 y 90.

10. Ball 3D Soccer Online – 0,59 euros (-51%)

Una especie de juego de chapas pero en 3D y en fantásticos estadios para disfrutar online.

Steam sigue apostando por los festivales temáticos

Football Fiesta también confirma la nueva estrategia de Valve para mantener el interés constante dentro de Steam. Más allá de las tradicionales rebajas de verano o invierno, la compañía lleva meses organizando eventos temáticos centrados en géneros concretos.

La fórmula está funcionando especialmente bien porque permite dar visibilidad a juegos independientes que normalmente quedarían eclipsados por los grandes lanzamientos. Y en el caso del fútbol, el contexto del Mundial 2026 multiplica todavía más el impacto del festival.

Football Fiesta demuestra que el fútbol en videojuegos vive mucho más allá de los grandes simuladores anuales. El evento mezcla nostalgia, competición, creatividad indie y descuentos muy agresivos en una combinación bastante difícil de ignorar para cualquier aficionado al deporte rey.