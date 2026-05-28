Juan Pérez 28 MAY 2026 - 14:20h.

Uno de los rumores apunta también al anuncio del juego de móviles con fecha definitiva

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El viaje de Inazuma Eleven: Victory Road tiene una parada obligatoria en este viernes 29 de junio para demostrar cuánta capacidad tiene el simulador de fútbol y estrategia de reestructurarse. El evento del INA-DAI es parte del presente y del futuro de la franquicia por lo que significa no sólo mostrar el enlace con el DLC, sino también un plus de novedades entre las que puede estar el vínculo con la Copa del Mundo de la FIFA.

En pleno auge del Mundial de fútbol con actualizaciones constantes de juegos como FC 26 que buscan aprovechar el torneo para aumentar el número de jugadores, Inazuma Eleven toca a la puerta de su comunidad. Con la seguridad de tener algunos detalles empleados para potenciar el modo Victory Road, el trabajo de Level-5 necesita un plus para potenciar el juego para darle algo de vida, ya sea con un Mundial o con alguno de los mil detalles teorizados como los minimax o las nuevas mecánicas.

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La base de jugadores de Inazuma Eleven espera una ampliación del contenido redirigido a todos los niveles, desde la experiencia online al modo historia. Con el modo torneos como el primer gran barco de batalla, el all-in debe pasar por el despliegue del DLC con un posible vínculo con el Mundial de fútbol. Y es lógico, porque la gran mayoría de simuladores deportivos del deporte rey aprovechan el evento para agasajar a sus jugadores lo máximo posible, por no hablar de nuevos lanzamientos de fútbol en este mes.

Aún así el listado de peticiones es bastante amplia y debe pasar por el modo Victory Road, donde la lógica pide nuevas mecánicas así como más recompensas exclusivas o un sistema de clasificación. El modo historia o la versión física del juego parecen estar marcados en la wishlist de la comunidad, pero a priori no deben ser el plato principal de este evento a no ser que la necesidad sea mandar un mensaje global sobre el estado del juego a largo plazo.

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Akihiro Hino, creador de Level-5, será la cara visible del evento en algún punto pero es imposible definir cuál será su rol. Uno de los rumores más repetidos es el posible anuncio de la fecha de lanzamiento de Eleven Cross, el juego gratuito para móviles de gestión, entrenamiento y choque de cartas que podría estar muy cerca. De hecho los insiders apuntan el 30 de junio como fecha determinante para llegar directamente a todos los dispositivos iOS y android.

El horario del INA-DAI de Inazuma Eleven: Victory Road

En España la retransmisión del INA-DAI comienza a las 14.00h., por lo que en todos los países hispanohablantes toca hacer un esfuerzo para verlo en directo a primera hora de la mañana:

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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06.00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 07.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 08.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 09.00h.

Un momento único para los fans de la franquicia que han aguantado muchos retrasos hasta conseguir Victory Road, y ahora tienen por delante una ampliación asegurada.