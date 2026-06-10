Juan Pérez 10 JUN 2026 - 11:08h.

El silencio al último problema deja en el aire el desarrollo

Las 4 alternativas gratuitas a PC Fútbol 8 con pura esencia manager

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La maquinaria comunicativa de PC Fútbol 8 vuelve a pasar a un segundo plano después de casi un mes de silencio entre excusas, aplazamientos y un rastro de migajas que no ha llevado a ninguna parte. La eterna aspiración de ver el juego convertido en realidad pasa por la activación en múltiples ocasiones de las fechas de lanzamiento, pero tras la última negación sólo había un hilo del que tirar, y ahora no existe.

El pasado 12 de mayo llegó el último mensaje hasta ahora oficial de PC Fútbol 8 dando carpetazo a los problemas actuales con la seguridad en el juego, y desde entonces casi nada. Desde la salida de Héctor Prats del foro donde hace no tanto dejaba las publicaciones oficiales del desarrollo de su juego, el creador ha tenido que crear una web desde la que crear un diario de desarrollo, pero ni siquiera así ha funcionado el blog comunicativo.

En esa extraña pizarra de comunicaciones donde incluso se han ampliado la información días más tarde en un mismo post sin crear uno propio, ahora no hay nada. De ahí la necesidad de saber algo más, porque el último mensaje parecía encerrar un pequeño problema en una solución temprana. Esa nota oficial de PC Fútbol 8 aclaraba que el caso de la seguridad tenía un recorrido más largo del esperado hasta volver a un proveedor propio que se había reforzado hasta ser el que incluiría la versión con la que saldría el juego.

Ese mismo mensaje del 12 de mayo, y es importante recalcarlo, aclaraba que la integración estaba completada y estable, y ya se había retomado el plan de validación sobre la build. La integración de esa build parecía el único paso según el mensaje para volver a dar noticias, de hecho se explica que a su finalización anunciarían nueva fecha en firme...y hasta ahora nada. Vacío, silencios y sólo un goteo de información muy curiosa relacionada con el creador.

Héctor Prats no es especialmente activo en redes sociales, pero sí ha saltado en más de una ocasión a defender su trabajo y el desarrollo de PC Fútbol 8. Por eso hay cierta fiabilidad en entender que si tiene una página web con su nombre linkeada a su perfil en la red social X, lo lógico es imaginar que es su propio site personal...y ahí sí ha habido novedades a lo largo de las últimas semanas.

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Alejado de PC Fútbol 8, Prats ha volcado ahí su conocimiento de la IA en construir diversas publicaciones en forma de blog que nada tienen que ver los unos con los otros: cocina, un juego de tetris, tecnología o incluso ficción televisiva. Un mix que a priori no parece tener relación con su propio juego pero que curiosamente denota la activación de un trabajo que hasta ahora dejaba silenciada una parte mientras la suya personal se mantenía con contenido.

Tantas preguntas hay alrededor de esa situación que la gran apertura de la página web era una cuenta atrás que acababa en esta mañana del martes 9 de junio. Hace unos días esa cuenta atrás finalizó, y lo que debería haber sido un anuncio tal y como se definía, ha acabado por ahora en nada. Quizás es un proyecto personal que no está relacionado con PC Fútbol 8, pero a sabiendas de cómo funciona comunicativamente el juego se podía esperar cualquier cosa.

Desde hace más de una semana ya no se publica nada en el blog de la web oficial, las comunicaciones de PC Fútbol 8 siguen bloqueadas, las redes sociales del juego y de Héctor siguen sin dar señales de vida...y el caso parece de nuevo varado. Desde ElDesmarque hemos sido muy críticos con el juego por la evolución que ha tenido en su ámbito comunicativo a pesar de que nuestro deseo como fans de la saga es poder ver algún día un gameplay real y completo para poder disfrutar de una saga que nos enamora. Por eso no hemos perdido la fe ni el deseo de verlo o de hablar de nuevo con Héctor Prats de ello a pesar de que la situación ya no es la ideal. Aún así nosotros sí tenemos esa cuenta atrás desde que vimos la demo de eboke, y aunque parezca un sueño, ese gen del manager de la saga sigue vivo mientras aparecen en el entorno otras tantas decenas de creaciones que acaparan el vicio de millones de jugadores.