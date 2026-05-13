Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 12:31h.

El streamer y gestor del foro ha analizado las situaciones más polémicas que ha dejado la actualidad en torno al videojuego

Un fin de semana de silencios incómodos en PC Fútbol 8

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El regreso del drama en torno a PC Fútbol 8 llegó con dos nuevas fechas de lanzamiento... y dos nuevos retrasos. El estudio Una Partida Más vuelve a las andadas, volviendo a dejar postergaciones como en los momentos más álgidos de la polémica. Después de prácticamente un año de silencio, el estudio que dirige Héctor Prats vuelve a cabrear a los fans de la mítica saga de gestión deportiva. Para hablar del tema, en ElDesmarque hemos contactado con Chiadow, streamer que ha prestado mucha atención al desarrollo de este título durante estos años y que se ha involucrado en la gestión del foro PCFutbolManía, que ha pasado de las manos del desarrollador sevillano a un equipo formado por Muria y Eboke.

Durante nuestra charla, hemos conversado con Chiadow sobre la gestión del foro y cómo se ha producido el traspaso de poderes. Además, el streamer ha opinado sobre el estado del lanzamiento, los nuevos retrasos del título y cómo se ha vivido el renacimiento de la polémica.

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-¿Cómo se produce exactamente el relevo de Héctor Prats a vosotros dentro de PCFutbolManía y qué os encontrasteis al tomar el control del foro?

Hace tiempo Héctor comentó públicamente que estaba pensando en traspasar el foro y quitarse esa presión. Muria, que es betatester del proyecto de PC Fútbol 8 y tenía contacto directo con él, le comentó que le hacía mucha ilusión hacerse cargo del foro, ya que es un grandísimo fan de la saga. Cuando Muria me contó la conversación y me dijo que no sabía si podría llevarlo él solo, me propuso ayudarle. Tenemos muy buena relación y nos conocimos durante toda esta etapa alrededor de PC Fútbol 8. Cuando me lo planteó, no dudé en aceptar y ayudar en todo lo que hiciera falta. Él sería el dueño y yo el gestor del foro. Sabíamos que nos enfrentábamos a un reto complicado como es levantar el foro y devolverlo a lo más alto posible.

-Desde fuera da la sensación de que el foro venía de una etapa muy convulsa. ¿Qué problemas principales os encontrasteis al llegar?

El foro llevaba mucho tiempo atravesando una etapa de mal ambiente, frustración e indignación a raíz de los retrasos de PC Fútbol 8. El hecho de que Héctor haya sido al mismo tiempo el responsable del desarrollo del juego y de PCFutbolManía agravó mucho la situación. La gente pedía explicaciones, devoluciones y había críticas muy duras dentro del foro. Todo eso terminó provocando expulsiones y baneos de muchos usuarios por parte de Héctor, algo que fue desgastando todavía más a la comunidad. Desde que Muria y yo llegamos hemos realizado bastantes cambios importantes y he levantando baneos y activado nuevas cuentas de usuarios entre otras cosas. Creo que está funcionando bien y ya se están viendo resultados positivos, con un ambiente mucho más positivo.

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-¿Cómo se modera una comunidad tan intensa emocionalmente como la de PC Fútbol?

La comunidad de PC Fútbol es una comunidad histórica alrededor de una saga histórica. En general somos personas adultas y con unas normas bastante claras y bien definidas dentro del foro. De momento no está siendo difícil de moderar porque creo que todo el mundo sabe lo que está permitido y lo que no. Al final todos estamos aquí para disfrutar alrededor de una saga muy importante y eso es lo realmente nos importa a la gran mayoría.

-¿Creéis que PCFutbolManía había acabado demasiado ligada al proyecto PC Fútbol 8 y a Héctor Prats?

Desde el momento en que Héctor se hace cargo del foro y al mismo tiempo desarrolla PC Fútbol 8, era inevitable que ambas cosas quedaran totalmente ligadas. De hecho, prácticamente toda la información sobre el desarrollo del juego se iba comentando allí mismo. En un principio puede parecer una buena estrategia, pero creo que no supo gestionarlo correctamente y llevar ambas cosas en paralelo ha terminado explotándole por culpa de la no salida del juego.

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-En las últimas semanas habéis pasado de ser administradores del foro a formar parte activa de la polémica en redes. ¿Cómo habéis vivido ese cambio?

Sabíamos que esto iba a generar polémica por parte de un pequeño sector, precisamente por lo que comentaba antes, el foro y PC Fútbol 8 estaban muy ligados entre sí. Que ahora aparezca un nuevo equipo al frente de PCFutbolManía, con Muria siendo además betatester del proyecto, podía hacer que mucha gente dudara de si el traspaso era real. Aun así, creemos que con los hechos y con los cambios que se están produciendo en el foro, la comunidad está viendo que Héctor ya no tiene nada que ver con la gestión y que actualmente es simplemente un usuario más dentro de PCFutbolManía.

-¿Qué os molestó más de las acusaciones que habéis recibido de usuarios como Spinecard? ¿Creéis que hay gente utilizando este conflicto para ganar visibilidad o alimentar contenido?

Quien más rédito ha sacado claramente de toda esta historia ha sido Spinecard. Es la persona que más directos y horas de vídeo le ha dedicado a Héctor Prats y a PC Fútbol 8. También ha dedicado mucho tiempo a ridiculizar, atacar o acusar sin pruebas a personas que no seguían el mismo tono de su discurso. El Cónclave del Videojuego consiguió dos entrevistas importantes, una con Héctor Prats y otra con un betatester del proyecto, y eso levantó bastante revuelo. Creo que se puede informar sobre la actualidad de un videojuego sin faltar constantemente al respeto y buscando respuestas a través de preguntas. Que Spinecard haya buscado la provocación y la confrontación con otro canal por no conseguir esas entrevistas me parece, sinceramente, una actitud bastante infantil.

-Desde fuera, da la sensación de que cualquier cosa relacionada con PC Fútbol acaba escalando muchísimo. ¿Por qué creéis que ocurre eso?

PC Fútbol es una marca muy importante y muy querida. Fue una época en la que Dinamic Multimedia consiguió que mucha gente que nunca había jugado a videojuegos se sentara delante de un ordenador. La saga dejó una huella enorme y generó un vínculo muy fuerte entre los aficionados. Esa nostalgia provoca que cualquier persona que quiera hacer un nuevo PC Fútbol tenga automáticamente una responsabilidad enorme. Héctor Prats asumió esa responsabilidad y después de tantos retrasos, excusas, comunicados confusos y enfrentamientos con la comunidad, todo terminara convirtiéndose en un cóctel explosivo que acabó explotándole en las manos.

-¿Cómo ha sido vuestra relación personal con Héctor Prats durante todo este proceso? En apariciones públicas como El Cónclave se le ha visto relativamente cómodo y cercano, pero no sé si vuestra experiencia en privado ha sido la misma.

Mi relación con Héctor ha sido bastante puntual. Tuvimos una videollamada en 2024 donde me estuvo enseñando el juego en Unity, además de algunos correos y mensajes por Twitter preguntando por el desarrollo. La entrevista en El Cónclave del Videojuego fue un momento clave porque, desde la rueda de prensa, Héctor no había vuelto a aparecer públicamente. Estaba nervioso y en el punto de mira de todo el mundo. Nosotros teníamos una estrategia clara, queríamos que el entrevistado estuviera relajado y cómodo para poder lanzarle las preguntas que todos queríamos hacer. La primera parte de la entrevista puede transmitir una sensación más suave, pero en la segunda parte conforme avanza la entrevista conseguimos sacar información importante como se pudo comprobar.

-¿Cómo os está afectando personalmente toda esta situación y el desgaste de gestionar una comunidad tan pasional?

Soy una persona a la que le gusta dialogar con todo el mundo y mantener la calma en todo momento. Cada persona tiene derecho a opinar de manera diferente y para estar al frente de un foro con más de 40.000 usuarios activos uno tiene que estar preparado y hay que saber escuchar a todos. Sinceramente, lo llevo bastante bien y siempre sabiendo cual el mi responsabilidad.

-Cuando parecía que el lanzamiento de PC Fútbol 8 estaba ya cerca llegaron nuevos retrasos. ¿Cómo se ha vivido eso dentro del foro?

Nos ha tocado vivir una etapa de transición porque se ha mezclado el traspaso del foro con una nueva fecha de lanzamiento del juego. Esto ha provocado momentos bastante confusos, donde mucha gente todavía no tenía claro los nuevos cambios. Se anunció además que si el juego volvía a sufrir otro retraso, el subforo de PC Fútbol 8 sería eliminado hasta el día en que el juego saliera realmente. A día de hoy el foro y el juego ya no tienen ninguna vinculación. Una decisión que por cierto, ha sido muy bien recibida por la comunidad.

-Ahora mismo conviven dos reacciones muy claras: gente muy enfadada y gente que ya vive todo casi como un meme. ¿Cómo percibís vosotros el ambiente actual de la comunidad?

Esa convivencia sigue existiendo y va por etapas. No podemos olvidar que todavía hay personas esperando la devolución de su dinero o el lanzamiento del juego, y es normal que sigan muy enfadadas. Por otro lado, toda esta historia ha dejado momentos que pocas veces se han visto en el desarrollo de un videojuego, de ahí que hayan salido muchos memes y situaciones virales que la comunidad ha ido creando con cada nuevo acontecimiento.

-¿Creéis que el proyecto todavía puede remontar y ofrecer un juego a la altura de las expectativas o pensáis que el peso de la marca, las dudas sobre la calidad y toda la polémica ya juegan demasiado en contra?

Después de tantos meses sin noticias, con el cambio de imagen de la web y la reapertura de las compras, todo apuntaba a que por fin estábamos cerca del lanzamiento del juego. Creo sinceramente que este era el último cartucho de Héctor y, tras otro retraso más sin demasiado sentido, ya muy poca gente espera un producto realmente a la altura de las expectativas.

-¿Pensáis que todo el ruido alrededor de PC Fútbol 8 se va a traducir realmente en ventas o hay más gente siguiendo el drama que personas dispuestas a comprar el juego?

Hay mucha gente que se ha interesado por PC Fútbol a raíz de todo lo que ha pasado, incluso personas que en su día nunca jugaron a la saga. Pero la realidad es que, a día de hoy, seguimos sin ver un gameplay sólido, un vídeo claro o algo que realmente motive al público a decidir si comprar el juego o no.

-Si el juego sale “simplemente correcto”, ¿eso bastaría para salvar el proyecto o, después de tantos retrasos y polémicas, ya es imposible cumplir las expectativas?

En el punto en el que estamos, mucha gente se conformaría con que el juego cumpliera unos mínimos para poder jugarlo. Hay una comunidad muy grande detrás deseando meterle mano al juego, mejorarlo y crear parches y mods. Creo que si el proyecto consigue salvarse de alguna manera, será precisamente gracias al trabajo que haga la comunidad después del lanzamiento.

-Después de todo lo vivido, ¿qué representa hoy PC Fútbol para vosotros: un videojuego, una nostalgia colectiva o algo mucho más grande que eso?

PC Fútbol forma parte de la historia de la industria española del videojuego. Consiguió sentar delante de un ordenador a miles de personas de todas las edades en los años 90 para gestionar un club y llevarlo a lo más alto. Era sentirte presidente, director deportivo y entrenador al mismo tiempo, con una mecánica sencilla pero tremendamente adictiva. Fue una revolución dentro de los juegos de fútbol y creó una comunidad que 30 años después sigue viva y sigue jugando. Muy pocos videojuegos pueden decir eso. Además, el hecho de que Michael Robinson fuera la imagen de PC Fútbol ayudó a convertirlo en un juego eterno.