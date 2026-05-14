Fran Fuentes Sevilla, 14 MAY 2026 - 16:13h.

Hablamos con el streamer, que pudo probar el videojuego hace año y medio y aún sigue sin salir

El último retraso de PC Fútbol 8 en pleno 2026 con fecha inminente de estreno

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La actualidad de PC Fútbol 8 ha vuelto a dar que hablar después de nuevos retrasos en su fecha de lanzamiento. Y es que el estudio Una Partida Más reapareció un largo silencio, pero su regreso a la escena pública fue como antes del paréntesis: con retrasos, nuevas excusas y un producto sin acabar. Pese a todo, hay gente que sigue esperando su lanzamiento con ganas. De este modo, tras hablar con Chiadow, gestor del foro PCFútbolManía, contactamos con Eboke, streamer con bastante gusto por los videojuegos de gestión deportiva y acérrimo seguidor de la saga creada por Dinamic Multimedia.

Este pudo probar, hace ya año y medio, lo que se suponía que era una build con el juego terminado. Sin embargo, año y medio después, seguimos con el videojuego sin lanzar. Ahora, Eboke nos cuenta su visión sobre lo sucedido con este título, lo que pudo probar en su día, la explicación de tantos retrasos y las exigencias del público con un título que ha generado tanta polémica durante dos años enteros.

Tú has sido una de las pocas personas que ha podido probar una build muy avanzada (o directamente el proyecto “terminado”) de PC Fútbol 8. ¿Cómo fue aquel primer contacto y qué sensaciones te dejó realmente?

El primer contacto, durante la primera media hora de partida, lo recuerdo positivo ya que al empezar a jugar sí que había cosas que recordaban muchísimo a PC Fútbol, como la disposición de los menús y las opciones que da el juego, que eran similares a los de las entregas de los hermanos Ruiz. Más allá de decisiones concretas como la ciudad interactiva, la sensación general era de “vale, me siento como en casa”. Los menús, el ritmo, la forma de avanzar… transmitían ese espíritu clásico que muchos anhelamos.

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El problema fue que, conforme avanzabas, empezaban a salir errores importantes. Esa buena primera impresión se iba desinflando un poco y te hacía pensar que todavía quedaba bastante trabajo por delante para dejarlo realmente fino.

Cuando jugaste aquella build, hace ya bastante tiempo, la sensación era que el lanzamiento estaba relativamente cerca. Viendo todo lo que ha pasado después… ¿qué pensaste la primera vez que viste que el juego volvía a retrasarse?

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Viendo cómo acabó mi directo, con un juego en el que no se podía ni cargar partida y donde los bugs iban apareciendo cada vez más rápido, mi sensación en ese momento fue que era totalmente normal retrasarlo unos meses. Porque una cosa es tener errores puntuales en una build previa al lanzamiento y otra distinta es encontrarte problemas que afectan directamente a la experiencia básica del jugador.

De hecho, después de probarlo entendías perfectamente que necesitaban más tiempo para pulirlo. Lo que probablemente no esperaba nadie era que la situación se alargara tanto y acabara entrando en esta dinámica de retrasos continuos y tanta incertidumbre alrededor del proyecto.

A día de hoy, sinceramente: ¿tú crees que PC Fútbol 8 va a terminar saliendo?

Sin saber realmente qué está pasando con el juego más allá de los retrasos, yo creo que sí va a terminar saliendo, principalmente porque da la sensación de que para Héctor esto siempre ha sido algo muy personal. Al final, su sueño desde hace muchísimos años, prácticamente desde 2004 con aquel fallido Manager Pro 2004, ha sido sacar adelante su propio PC Fútbol, y creo que eso explica también parte de la insistencia en el proyecto pese a todos los problemas y retrasos. Pero es algo que no puedo asegurar.

Otra cosa distinta es con qué nos vamos a encontrar cuando finalmente salga. Ahí tengo más dudas, porque después de tantos años, tantos cambios y tantos retrasos, es difícil saber cuál es el estado real del juego y cómo responderá la gente cuando pueda jugarlo de verdad.

Más allá de memes, polémicas y retrasos, ¿qué significa para ti la marca PC Fútbol? Porque da la sensación de que hablamos casi más de un recuerdo colectivo que de un videojuego.

Para mí significa directamente adolescencia y nostalgia. Es una saga que empecé a jugar en 1994 con el primer PC Calcio y que, desde entonces, nunca he dejado de seguir de una forma u otra. Hablamos de una marca que en su momento cautivó a centenares de miles de jóvenes, en una época en la que Dinamic Multimedia estaba en plena explosión creativa.

Y ahora, con el paso del tiempo, lo que mucha gente busca es precisamente eso, una nueva versión que consiga recordarles aquellos años. Además, la comunidad ha sido clave para que la saga no desaparezca del todo, porque gracias a actualizaciones y proyectos de fans, PC Fútbol ha seguido vivo de una forma u otra durante todos estos años.

Tú pruebas muchísimos managers y juegos de fútbol. ¿Crees que hoy existe algún heredero espiritual real de PC Fútbol o sigue habiendo algo muy concreto de aquella saga que nadie ha conseguido replicar?

Sin nombrar ningún proyecto en particular, si nos ceñimos a recuperar el espíritu de PC Fútbol tal cual, creo que existen proyectos actuales que se acercan mucho, sobre todo aquellos que apuestan por un diseño que recuerda directamente a las entregas de los 90 (5.0, 6.0 y 7). Hay desarrollos que, aunque tengan margen de mejora en lo visual, han sabido identificar esa esencia de gestión rápida y accesible que tanto echamos de menos.

Lo que más destacaría de estos 'herederos' no es solo su estructura de menús o su sencillez, sino el papel de la comunidad. Al igual que pasaba con Dinamic, hoy son los propios usuarios quienes mantienen vivos estos juegos mediante actualizaciones de plantillas y contenidos. También están surgiendo propuestas basadas en navegador que conservan esa agilidad de 'entrar y jugar' sin complicaciones. Todos estos proyectos y alternativas los voy analizando y mostrando en mi canal de YouTube, porque mi objetivo es precisamente ese, que el fan de la gestión deportiva sepa que hay vida más allá de las grandes marcas.

Después de haber probado aquella build, ¿la sensación que te quedó fue “esto puede salir bien” o más bien “aquí todavía falta muchísimo trabajo”?

Mi sensación al cerrar el directo con “la demo” es que la base estaba bien, pero que todavía le faltaban varios meses de trabajo para poder tener algo con cara y ojos. Había una estructura que podía funcionar, ideas reconocibles y una intención clara de recuperar el espíritu de la saga, pero no estaba en un punto cercano a un lanzamiento sólido.

Lo que no esperé nunca es estar en mayo de 2026 y seguir viendo retrasos. Ahí es donde cambia completamente la perspectiva. En ese momento pensé que el proyecto, tras esa fase de pruebas, iba a ir afinando y cerrando cosas con el tiempo… pero la realidad ha sido otra. Pensaba que se había aprendido de los errores de esa etapa inicial, pero después de todo ese tiempo, parece que estamos en el mismo punto de 2024.

Viendo el estado en el que tú lo jugaste y todo el tiempo que ha pasado desde entonces, ¿te sorprende que el juego siga sin salir o, en el fondo, entiendes perfectamente los retrasos?

Me sorprende muchísimo, la verdad. Ha pasado más de año y medio desde aquella demo y es un tiempo excesivo para lo que vimos. Creo que el gran error ha sido, otra vez, la gestión de las expectativas, ya que no puedes dar fechas de lanzamiento si no tienes algo 100% sólido que mostrar en ese mismo instante. Al final, lo que ha conseguido es meter al proyecto en un bucle infinito de retrasos que agota a cualquiera. Y lo peor es que ya no es solo 'ruido en redes', porque lo veo a diario en mi grupo de Telegram con gente que defendía el proyecto a capa y espada y que ahora mismo está peleando por cancelar su reserva. Cuando pierdes a tu núcleo más fiel el problema ya no es técnico, es de credibilidad.

Desde fuera da la sensación de que PC Fútbol 8 vive en un estado rarísimo: cuanto peor va el proyecto, más conversación genera. ¿Crees que ya se ha convertido en algo más grande que el propio juego?

Totalmente, se ha convertido en un ecosistema extrañísimo. Por un lado, tienes al usuario real que solo quiere saber si va a poder jugar a algo que valga su dinero. Pero por otro, hay una masa de gente a la que el juego no le interesa lo más mínimo, están ahí por los memes y por ver el mundo arder, solo hay que ver las reseñas en Amazon del libro de Héctor. Lo más triste es el papel de ciertos streamers con miles de seguidores que, desde el inicio, han ido a degüello. No son los culpables de los retrasos, pero parece que su único objetivo es monetizar el odio y la polémica a la vez que alimentan el morbo, puesto que han demostrado que nunca les ha interesado este juego y, ni mucho menos, la saga.

¿Qué crees que espera realmente la gente de PC Fútbol 8? Porque da la impresión de que cada persona tiene en la cabeza “su” PC Fútbol ideal y eso hace casi imposible contentar a todos.

Si nos centramos en los que de verdad quieren que el juego salga, creo que la respuesta es sencilla, quieren un puente entre 1996 y 2026. La gente busca un juego actual que les ahorre tener que pelearse con parches y soluciones draconianas para poder jugar a los títulos antiguos en sistemas modernos, pero que a la vez mantenga ese 'aroma' de los 90. Es cierto que cada uno tiene su versión grabada a fuego. Están los puristas del 5.0, los que no sueltan el 6.0, los que prefieren el 2001 o incluso los románticos del 4.0. Contentar al 100% de la base es imposible, pero si logras capturar la esencia de aquella Dinamic Multimedia de los hermanos Ruiz, tienes el 90% del camino hecho. Al final, lo que se espera es un juego que, sin complicaciones, te deje ese buen sabor de boca que sentíamos hace treinta años.

Hay quien piensa que el juego, salga como salga, va a vender por pura nostalgia. Otros creen que el ruido en redes no se va a traducir en ventas reales. ¿Tú dónde estás?

Es un escenario complicado. Por un lado, sabemos que la marca tiene una fuerza increíble, ya que se vendieron miles de unidades en preventa sin haber enseñado ni una sola captura de pantalla, algo que muy pocos proyectos pueden decir. Pero, por otro lado, tres años de retrasos y promesas incumplidas desgastan a cualquiera. Creo que gran parte de ese público potencial que compraba por impulso se ha ido alejando por puro agotamiento. Al final, la nostalgia te asegura el 'arranque', pero no la carrera. Un juego redondo podría revertir la situación y recuperar la confianza, pero ahora mismo, siendo realistas, es muy difícil ubicarse. Estamos en ese punto donde el ruido de los memes es constante, pero pasar por caja cuando la confianza está tan tocada es otra historia muy distinta.

Si mañana saliera PC Fútbol 8 y fuese un juego “simplemente correcto”, un 6 o un 7, ¿crees que la comunidad lo abrazaría… o después de tantos años la expectativa ya es imposible de satisfacer?

Siendo totalmente sincero: un 6 o un 7 ahora mismo es insuficiente. Hace tres años, quizá un juego 'simplemente correcto' habría servido para calmar las aguas y empezar a construir desde ahí, pero después de todo lo que ha llovido, la expectativa se ha disparado. Cuando haces esperar tanto a la gente y el camino está tan lleno de baches, el listón sube automáticamente. Para que la comunidad realmente abrace el proyecto y perdone todo el calvario de los retrasos, el juego debería ser mínimo un 9. Salir con un aprobado raspado después de semejante espera se sentiría, para muchos, como una oportunidad perdida y sería difícil acallar a los detractores.

Y te hago una muy directa: después de haberlo probado y de haber seguido toda esta historia desde dentro y desde fuera… ¿tú hoy pagarías de salida por PC Fútbol 8?

Lo he dicho varias veces en mis directos y no me voy a esconder: Si no tuviera un canal de YouTube dedicado a informar sobre cada manager que sale al mercado, ya habría pedido la devolución de mi dinero hace tiempo. Hoy por hoy, como usuario particular, mi postura sería la de esperar a ver los primeros gameplays reales y las opiniones de la comunidad antes de decidir. Mantengo mi apuesta porque mi idea es estar ahí y contar lo que pase, sea bueno o malo, pero entiendo perfectamente a quien ha perdido la paciencia. A día de hoy, la confianza se gana con hechos y con el juego instalado, no con promesas.