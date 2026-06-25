Las 30 gangas de las Rebajas de Verano de Steam a 5, 10 y 15 euros

Juan Pérez 25 JUN 2026 - 19:32h.

Un listado único para aprovechar las vacaciones con juegos a precio de risa

Los 16 juegazos confirmados para 2027 con la duda de Kingdom Hearts y God of War: Laufey

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Las Rebajas de Verano de Steam pasan por el primer gran evento veraniego, como cuando ese colega con piscina te invita por primera vez a pasar la tarde entre barbacoas, Play y volteretas en el agua. En este caso el recordatorio de la biblioteca digital más ambiciosa de la actualidad, y prometo no hablar del caso de GTA VI con el lanzamiento sin disco, las oportunidades son ilimitadas por los packs y las bajas de precio extremas hasta encontrar gangas como las 30 que analizamos.

Bucear entre las profundidades de Steam del 25 de junio al 9 de julio para encontrar algunas de las ofertas más relevantes es un arte, porque encontrar los juegos más sonados de hace una década al 80% de descuento es lo fácil, pero para dar con las joyas hay que picas. En esa búsqueda hay muchos indies, juegos desconocidos que han brillado en miles de ordenadores y Steam Decks, algún Triple AAA jugoso y sobre todo una larga lista de posibilidades para probar ese otro género que no te convence a un precio en el que merece la pena.

Hay sacas épicas como Mass Effect, Civilization, Final Fantasy o Resident Evil entre otros, así como una larga lista de juegos recientes a un precio menos rebajado pero ya baratos de por sí como Balatro o Gambonanza. En cuanto a los indies destaca la bajada de The King is Watching, 9 Kings o Die in the Dungeon además de mitos como Papers, Please.

El eterno The Witcher 3: The Wild Hunt no lo vamos a colocar porque lleva años entre ofertas, pero hay que destacar su 90% de descuento hasta dejarlo en 2,99 euros porque en 2027 recibirá una expansión. Y si alguien todavía no conoce la aventura de Geralt, es el momento de abrazar este GOTY. Blasphemous 2 es otro de esos juegos que tiene ahora mucho más valor por la reciente incorporación de The Third Sin, otra ampliación de contenido gratuita que suma a la lista de horas de el genial metroidvania made in Spain.

Mass Effect Legendary Edition a 4,79 euros, al 92%

Civilization VI a 5,99 euros, al 90%

Hogwarts Legacy a 8,99 euros, al 90%

Disco Elysium The Final Cut a 3,79, al 90%

Darkest Dungeon a 3,44 euros, al 85%

Total War Warhammer III a 8,99 euros, al 85%

Resident Evil Village está a 9,99 euros, al 75%

Blasphemous 2 está a 7,49 euros, al 75%

Hades a 6,12 euros, al 75%

Slay the Spire a 5,74 euros, al 75%

Red Dead Redemption 2 a 14,99 euros, al 75%

It Takes Two a 11,99 euros, al 75%

Granblue Fantasy Versus Rising a 14,99 euros, al 70%

Final Fantasy IX a 6,29 euros, al 70%

Sons of the Forest a 8,69 euros, al 70%

Crusader Kings III a 14,99 euros, al 70%

World of Final Fantasy a 9,99 euros, al 60%

Neva a 9,99 euros, al 50%

Papers, Please a 4,87 euros, al 50%

Rematch a 12,49 euros, al 50%

GTA V Enhaced a 14,99 euros, al 50%

Cult of the Lamb a 11,49 euros, al 50%

60 Seconds! Reatomized, a 4,87 euros, al 50%

9 Kings a 9,99 euros, al 50%

Stacklands a 3,99 euros, al 50%

The King is Watching a 8,99 euros, al 40%

Outer Wilds a 13,79 euros, al 40%

Die in the Dungeon, a 9,74 euros, al 35%

Gambonanza a 9,74 euros, al 35%

Dungeon Crawler a 9,74 euros, al 35%

Hollow Knight: Silksong a 14,62 euros, al 25%

Balatro a 11,19 euros, al 20%

GeForce Now se sube al hype de las Rebajas de Verano de Steam

El poder de la nube entra de lleno en las Rebajas de Verano de Steam 2026 con un descuento de GeForce Now hasta el 35% para rebajar dos de sus suscripciones. La oferta deja en 71,49 euros la suscripción Performance de los 12 meses en vez de los 109,99 habituales, mientras que la suscripción Ultimate baja de 219,99 euros a 142,99 euros.

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La gran diferencia es que la Performance permite 2K, 60 fps, seis horas seguidas por sesión, acceso prioritario y una gráfica equivalente a una RTX, mientras que la Ultimate da un paso de gigante. Hasta 4K o 5K, 120 fps, RTX 5080 y un máximo de ocho horas seguidas sin esperas en las colas digitales.