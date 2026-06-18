Los 16 juegazos confirmados para 2027 con la duda de Kingdom Hearts y God of War: Laufey

Juan Pérez 18 JUN 2026 - 10:16h.

Resident Evil Veronica es uno de los nombres más relevantes por el estado actual de Capcom

Kingdom Hearts 4 apunta a 2027, un descuido con pista para el aniversario

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El rastreo del futuro a medio plazo en la industria de los videojuegos es una necesidad para cada casa como ha demostrado el 'No E3' tras la finalización del Nintendo Direct, y la repercusión es la de un listado asombroso de títulos para 2027. Con una segunda mitad de año cargada entre septiembre y octubre hasta seguir con la lanzadera de GTA VI, el despliegue de nombres para el próximo año asusta hasta componer una imagen ideal para todo tipo de perfiles.

El impacto visual de ver los 16 mejores juegos confirmados hasta la fecha para 2027 no habla sólo de la previsión, sino del interés por canalizar el nombre de determinadas IP's más allá de los millones de visualizaciones. El peso de sagas como Resident Evil, Final Fantasy, Persona, Tomb Raider, Fable, Spyro, Guild Wars, Pokémon, Xenoblade o The Witcher tienen novedades aseguradas, y sólo ese sustento ya habla potencialmente de un año enorme.

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Con un sesgo marcado por los RPG's, los dos primeros meses del año son por ahora los únicos que guardan una fecha exacta mientras que la mayoría de títulos presentados tienen una ventana de lanzamiento o sencillamente el 2027. Los cuatro grandes eventos del 'No E3' han ayudado a crear un bloque inigualable a estas alturas entre Xbox, Nintendo, PlayStation y el Summer Game Fest. Y la solución es un núcleo de mucha acción.

Stranger Than Heaven (17 de enero de 2027)

Final Fantasy XIV: Evercold (enero de 2027)

Tomb Raider: Legacy of Atlantis (12 de febrero de 2027)

Persona 4 Revival (18 de febrero de 2027)

Fable (23 de febrero de 2027)

Metro 2039 (febrero de 2027)

Final Fantasy Revelation (primavera de 2027)

Spyro: A Realm Beyond (primavera de 2027)

Guild Wars 3 (otoño de 2027)

Resident Evil Verónica (2027)

Pokémon Winds and Waves (2027)

Clockwork Revolution (2027)

Xenoblade Genesis (2027)

The Witcher 3: Song of the Past (2027)

The Wolf Among Us 2 (2027)

Crazy Taxi (2027)

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El resto de opciones pasa por Intergalactic, Sora y Faye

Las elucubraciones para construir todo el 2027 con las pistas que tenemos hasta la fecha bastan para plasmar un futuro construido alrededor de God of War: Laufey, Kingdom Hearts 4 e Intergalactic: The Heretic Prophet. El juego de Santa Monica parece el más avanzado de todos por la demostración de 20 minutos del gameplay, por lo que no sería raro imaginarlo en la primera mitad del año dejando así espacio a naughty Dog para sacar a pasear su sci-fi en el cierre de 2027, y ya le toca a la compañía porque no ha presentado nada todavía en la generación actual.

Por otra parte con Final Fantasy VII: Revelation en primavera, lo lógico es que Square Enix le de espacio a Sora para presentar Kingdom Hearts 4 en el 25 aniversario de la saga (en febrero) para confirmar ahí su lanzamiento en otoño o invierno. A partir de ahí todo pasa por el sueño de Nintendo, que por ahora sólo tiene dos confirmaciones en 2027 con la décima generación de Pokémon y el recién anunciado Xenoblade Genesis. Aún así parece el momento oportuno en el segundo año de la Switch 2 para darle espacio a un nuevo y esperado Mario 3D.

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God of War: Laufey (muchas opciones)

Kingdom Hearts 4 (posible)

Intergalactic: The Heretic Prophet (posible)

Persona 6 (probabilidad baja)

The Witcher 4 (probabilidad baja)

Stellar Blade: Blood Rain (probabilidad baja)

Gen Atlas (probabilidad baja)

OD (probabilidad baja)

En el aire hay juegos como Judas o Tides of Annihilation que están en una espiral de dudas que, de cara al público, apunta a un posible retraso para 2027. El perfeccionismo de Ken Levine encaja como base para pensar en el lanzamiento de Judas en 2027, y la ambición de Tides of Annihilation mantiene el mismo dilema en ojos externos, sobre todo a sabiendas de cómo está el calendario a día de hoy para lo que queda de 2026.