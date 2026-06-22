Los 24 juegos de PC Fútbol y PC Basket, gratuitos en PC y móviles

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 15:17h.

La gestión de Jordi Rubo ha enamorado a los amantes de la saga

El vacío de PC Fútbol 8 tras la eliminación de la última pista en forma de cuenta atrás

Compartir







La animadversión actual hacia el concepto de PC Fútbol 8 después de años de desarrollo deja en evidencia el pésimo trabajo reciente sobre una saga histórica anclada al gamer dedicado al manager deportivo. El significado del PC Fútbol de Dinamic Multimedia en los años 90 cambió la forma de entender el fútbol para millones de jugadores, y ahora esa oportunidad tiene una réplica perfecta no sólo en el deporte rey, sino también en el baloncesto.

Las facilidades para jugar hoy día a casi cualquier título de PC Fútbol y PC Basket de manera gratuita, desde el navegador y tanto en PC como en móviles es una propuesta excesivamente atractiva. El trabajo de años de Dinamic Multimedia tiene una exposición actual increíble gracias al trabajo de Jordi Rubo, que ha creado una plataforma para jugar en segundos a 24 juegos que forman parte de la franquicia.

PUEDE INTERESARTE Un fin de semana de silencios incómodos en PC Fútbol 8

En las últimas horas ha añadido PC River, PC Calcio con tres versiones del juego enfocado en la Serie A, PC France y PC Premier, algunas de las versiones exclusivas dedicadas a un sólo entorno. Algo que se suma a los títulos de Real Madrid o Barcelona, versiones especiales para los fans más puros de cada uno de los equipos.

El propio autor de esta lanzadera es ajeno al trabajo de Dinamic Multimedia y ha declarado en más de una ocasión que los propios juegos están en su versión original. De hecho ha mencionado que si la empresa en algún momento se pone en contacto con él para tumbar la plataforma, la dejará de poner en manos de la comunidad por temas de licencias. Por eso precisamente no puede ponerle un precio a su genialidad, aunque sí tiene activa las donaciones por un enlace alternativo.

PUEDE INTERESARTE El engaño de PC Fútbol 8 sigue con otro aplazamiento y dos posibles fechas

El propio Jordi Rubo ha confirmado que no va a subir ni PC Fútbol 2000 ni PC Fútbol 2001 porque no es compatible con DirectDraw ni el emulador v86. Además deja varios trucos claros en redes sociales para poder guardar partida en algunas ocasiones donde da fallo, como por ejemplo arrancar el juego, hacer F5 y posteriormente cargar el juego con el check de guardado activado.