Juan Pérez 01 JUL 2026 - 17:13h.

Meridiem, Tesura Games y Tiendas Game levantan la voz

Videojuegos para el verano 2026: en julio y agosto también hay lanzamientos

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La decisión de PlayStation de eliminar por completo el formato físico a principios de 2028 es una de las decisiones más drásticas del mundo de los videojuegos desde su auge. El revuelo es total por la trascendencia del movimiento por toda la polvareda que genera, no sólo en los jugadores por la pérdida en la toma de decisiones, sino en una industria al completo desde publishers, distribuidores y editoras que se revuelven contra el gigante para levantar la voz.

La opción de comprar juegos físicos para PlayStation a partir de 2028 será un derecho aislado para los jugadores que sólo miren al pasado, e independientemente de las elevadas ventas de juegos en el digital, eso le duele a todo gamer. En esa ventana aparecen también algunos de los grupos editores más sonados en España junto a tiendas que beben de ese negocio con los centenares de puestos de trabajo que existen al respecto, por no hablar de miles a nivel mundial.

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En esa vorágine de acontecimientos difíciles de digerir en el próximo año y medio, Meridiem es la que más ha levantado la cabeza para gritar con un comunicado preciso. En su compromiso inquebrantable, aclaran que no pueden quedarse en silencio: "hoy no es un día fácil para quienes entendemos el mundo del videojuego, no solo como un archivo en un servidor, sino como una experiencia tangible, una obra de arte que merece ser tocada, coleccionada y preservada".

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Con respecto a la decisión de PlayStation de cesar la producción de discos físicos en enero de 2028, son claros: "¿Significa esto el fin de nuestro camino? Rotundamente: NO. Sabemos que la industria quiere avanzar hacia nuevos horizontes, pero nuestro amor por el formato físico es parte de nuestra identidad y seguirá en nuestro ADN hasta el último juego que lancemos".

La crítica no es tan directa porque argumenta a lo sentimental, pero deja clara la postura del grupo cuando aclaran que "mientras haya un solo jugador que valore tener su colección en la estantería, mientras haya alguien que prefiera sentir una edición física entre sus manos, mientras nuestra comunidad siga apoyando y creyendo en nuestro trabajo, Meridiem resistirá.

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Otras editoras como Tesura Games son mucho más críticas y hablan de que tienen que hacer algo y no lo pueden permitir, algo que va en la línea con las palabras de las tiendas Game.

A pesar de jugar en una liga diferente, Game también declara que "es el momento de defender lo que nos importa". Esta es su carta íntegra donde defienden a capa y espada el valor de tener el videojuego en mano, con un juego físico.

'Las últimas decisiones que estamos viendo en la industria nos preocupan profundamente porque afectan a todos los que entendemos los videojuegos como algo más que un archivo descargable.

Desde que surgieron los primeros juegos digitales, hemos escuchado una y otra vez que "los juegos físicos van a desaparecer". Sin embargo, ha sido el apoyo constante de la comunidad al formato físico lo que ha permitido que siga formando parte de nuestra forma de disfrutar los videojuegos.

Cada vez que desaparece una edición física, perdemos la LIBERTAD de disfrutar de nuestra afición tal y como queremos: la posibilidad de prestar un juego a un amigo, de revenderlo, de coleccionarlo, de conservarlo o, simplemente, de elegir dónde y cómo lo compramos, sin monopolios.

En GAME llevamos 40 años defendiendo el formato físico porque sabemos que para millones de jugadores no es solo una caja en una estantería: son recuerdos, colecciones, ediciones especiales, historia del videojuego y, sobre todo, derechos como consumidores.

No vamos a quedarnos de brazos cruzados.

Nos quieren hacer creer que esto es una evolución natural, pero nosotros creemos que el futuro no debería construirse eliminando opciones, sino ampliándolas. Digital y físico pueden convivir; de hecho, llevan años haciéndolo.

Somos conscientes de que el formato digital ha llegado para quedarse, pero no queremos un modelo impuesto de forma unilateral, sino uno que garantice nuestros derechos como jugadores y nuestra libertad para elegir.

Por eso vamos a seguir apostando por el formato físico, apoyando a quienes lo hacen posible y dando voz a una comunidad que lleva años demostrando que sigue ahí. Esto no excluye al formato digital, siempre que se gestione de forma correcta y beneficie a todos los amantes de los videojuegos.

Esta será la lucha de GAME, pero también la de una comunidad unida que nunca ha dejado de defender aquello que ama'

Otras editoras como Selecta-Play o Dojo System en España todavía no se han pronunciado, pero están envueltas en la misma dinámica. Un cambio de enfoque que conlleva una reflexión mucho mayor sobre la necesidad de Sony de llevar a todos sus jugadores a pagarlo todo íntegramente desde su ventana digital en su store. Un pulso a la industria a sabiendas del liderazgo actual que va a dar mucho que hablar en los próximos meses...y años.