Las Vegas: el clásico juego de dados redobla su apuesta con una edición renovada

Gustavo Maeso Madrid, 29 JUN 2026 - 10:16h.

Ravensburger recupera uno de sus clásicos juegos de dados con un rediseño, nuevas variantes y partidas tan rápidas como adictivas

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Hay juegos de mesa que no necesitan reinventarse para seguir siendo una apuesta segura. Basta con actualizar algunos detalles, mejorar la presentación y añadir un puñado de novedades bien pensadas para que vuelvan a ocupar un lugar destacado en cualquier ludoteca. Eso es exactamente lo que ocurre con Las Vegas, el clásico diseño de Rüdiger Dorn que Ravensburger recupera en una nueva edición pensada para conquistar tanto a quienes disfrutaron del original como a quienes buscan un título accesible para compartir con amigos durante estas vacaciones.

Las Vegas sigue demostrando por qué lleva tantos años triunfando. Sus partidas rápidas, la constante interacción entre jugadores y ese delicado equilibrio entre planificación y azar continúan ofreciendo una experiencia tremendamente entretenida.

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Un viaje al corazón de los casinos, sin perder dinero

La propuesta sigue siendo sencilla. Nos trasladamos a la ciudad del juego por excelencia para competir por convertirnos en los jugadores más ricos tras visitar seis casinos diferentes. Cada ronda representa una noche en Las Vegas, donde los distintos establecimientos ofrecen recompensas económicas de mayor o menor valor y todos los participantes intentan hacerse con la mejor parte del botín.

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El objetivo es acumular más dinero que nuestros rivales al término de tres rondas. Sobre el papel parece un planteamiento muy directo, pero detrás de esa simplicidad se esconde un diseño sorprendentemente elegante que consigue mantener la tensión desde el primer lanzamiento de dados hasta el último reparto de billetes. Precisamente esa sencillez es uno de sus mayores aciertos. En pocos minutos cualquier jugador entiende perfectamente qué debe hacer y comienza a tomar decisiones interesantes. De hecho, su manual de instrucciones apenas ocupa 4 pequeñas páginas.

Cada participante dispone de los seis dados tradicionales y de un nuevo dado de mayor tamaño, denominado Biggy, que cuenta el doble a la hora de determinar la mayoría en un casino. Tras lanzar todos los dados, debemos elegir uno de los valores obtenidos y colocar todos los dados con ese número en el casino correspondiente. Esta sencilla decisión provoca un interesante efecto dominó. Cada elección reduce nuestras opciones futuras, obliga a improvisar según las tiradas y, sobre todo, permite anticipar los movimientos del resto de jugadores.

El verdadero corazón del juego está en las mayorías. El jugador que coloque más dados en un casino será quien se lleve el premio más importante... salvo que otro participante empate con él. Cuando eso ocurre, ambos quedan eliminados de la competición por ese casino y el dinero lo gana la banca. Que los casinos también tienen que ganar dinero.

No hay nada más satisfactorio que arrebatar una recompensa millonaria en el último instante... ni más frustrante que ver cómo un rival iguala nuestra apuesta y hace saltar por los aires toda nuestra planificación.

Es fácil pensar que un juego basado casi exclusivamente en las tiradas de dados depende únicamente del azar. Sin embargo, Las Vegas demuestra una vez más que la estrategia y la táctica suelen marcar la diferencia. Elegir cuándo asegurar una recompensa, cuándo abandonar un casino demasiado concurrido o cuándo intentar bloquear a un rival suele ser clave para ganar.

Ese equilibrio entre caos controlado y estrategia ligera es probablemente la mayor virtud del diseño. Nunca da la sensación de ser un juego excesivamente calculador, pero tampoco uno en el que todo dependa del lanzamiento de los dados.

Una edición muy bien renovada

Aunque el núcleo jugable permanece prácticamente intacto, Ravensburger ha aprovechado esta nueva edición para introducir varias mejoras que modernizan el conjunto. La más evidente es el apartado artístico. El nuevo diseño apuesta por una estética mucho más colorida y llamativa, con componentes que entran mejor por los ojos y una presentación claramente más actual.

Los billetes, los tableros de casino y el resto de elementos resultan más vistosos sobre la mesa, algo especialmente importante en un juego pensado para sacar en reuniones familiares o con grupos numerosos.

También se incorpora el dado Biggy, que introduce nuevas posibilidades tácticas al contar doble durante el recuento final, provocando giros inesperados y obligando a replantear algunas estrategias habituales del juego clásico. Y la otra gran novedad es la variante denominada La Máquina Tragaperras.

Esta variante añade un séptimo espacio de juego que funciona de manera diferente al resto de casinos. Aquí cualquier dado puede colocarse independientemente de su valor numérico, aunque existe una condición importante: no puede coincidir con otro dado del mismo número que ya esté presente. Es una modificación sencilla, pero consigue ampliar ligeramente las opciones estratégicas y ofrece una vía alternativa para quienes prefieren asumir más riesgos en busca de grandes recompensas.

Lo que pasa en Las Vegas…

Uno de los grandes secretos de Las Vegas sigue siendo su ritmo. Las partidas rondan los cuarenta minutos y apenas existen tiempos muertos. Mientras un jugador decide dónde colocar sus dados, el resto permanece atento porque cualquier movimiento puede alterar completamente el equilibrio de un casino.

Además, la duración resulta ideal para enlazar varias partidas consecutivas. Es uno de esos juegos donde la revancha surge casi de forma automática. También funciona especialmente bien con distintos números de jugadores, aunque probablemente sea con cuatro, cinco o seis participantes donde alcanza todo su potencial gracias a la enorme interacción que se genera alrededor de cada casino.

Hay títulos que envejecen con elegancia y Las Vegas pertenece claramente a esa categoría. Su combinación de dados, control de mayorías, decisiones constantes y una pizca de fortuna continúa siendo tan divertida hoy como cuando apareció por primera vez. Además, la nueva edición de Ravensburger consigue que el juego resulte más atractivo visualmente y aporta suficientes novedades para justificar su regreso a las estanterías. ¿Quieres probar suerte en los casinos de Las Vegas?