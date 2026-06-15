JUMO y SMASH IT!, dos juegos rápidos de buscar palabras que llegan a tiempo para el verano

Gustavo Maeso Madrid, 15 JUN 2026 - 16:04h.

ATM Gaming apuesta por las partidas exprés con dos juegos sociales cargados de tensión, reflejos y risas

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Los juegos de mesa rápidos viven uno de sus mejores momentos. Frente a las grandes campañas, las partidas eternas o las cajas repletas de miniaturas, cada vez más jugadores buscan experiencias inmediatas: reglas sencillas, partidas cortas y mucha interacción alrededor de la mesa. Y ahí es donde títulos como JUMO y SMASH IT! encuentran su espacio perfecto. Dos propuestas que llegan justo a tiempo para el verano.

La editora ATM Gaming continúa ampliando su catálogo de juegos sociales y familiares con una línea muy clara: experiencias accesibles, dinámicas y capaces de generar momentos memorables en apenas unos minutos. Ya lo vimos hace unos meses con propuestas como MOMO y Holy Sheep, dos juegos exprés centrados en el caos, las risas y la interacción constante, de los que ya hablamos. Ahora la compañía vuelve a apostar por ese formato con dos títulos centrados en la rapidez mental y las palabras, un género que nunca pasa de moda y que sigue funcionando especialmente bien en grupo.

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En ambos casos la premisa es muy sencilla: empezar a jugar casi al instante. Sin explicaciones eternas ni preparación compleja. Son juegos diseñados para cualquier tipo de jugador, incluso para quienes no suelen acercarse al hobby de los juegos de mesa.

JUMO, conectar palabras y mentes

Uno de los aspectos más interesantes de JUMO es que consigue transformar algo tan cotidiano como asociar palabras en un auténtico duelo de velocidad mental. Creado por Rémy, autor del exitoso Quickstop, este juego propone una mecánica muy directa: los jugadores deben encontrar conexiones entre conceptos lo más rápido posible para deshacerse de sus cartas.

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La gracia está en cómo evoluciona cada ronda. Todo comienza con una palabra inicial y, a partir de ahí, los jugadores tienen apenas unos segundos para reaccionar. Las conexiones pueden ser lógicas, evidentes o completamente inesperadas, algo que provoca situaciones muy divertidas cuando varias personas intentan adelantarse al resto al mismo tiempo.

Pero JUMO no se limita únicamente a decir palabras rápido. El juego introduce enfrentamientos directos entre jugadores donde ambos deben pensar simultáneamente en la misma respuesta, generando momentos de tensión bastante intensos. Esa mezcla entre rapidez, creatividad y lectura mental convierte cada partida en un pequeño caos organizado donde las risas aparecen constantemente.

Además, el juego incorpora cartas especiales que añaden un componente estratégico inesperado. Se trata de cartas con las que los jugadores que no participan en el duelo de 'conexión mental' pueden apostar por el éxito o el fracaso de estos. Un añadido que puede cambiar el rumbo de la partida.

A nivel de formato, JUMO está pensado para grupos de entre 3 y 8 jugadores, recomendado a partir de 10 años y con un precio de lanzamiento de 19,99 euros. Una combinación perfecta para sobremesas, vacaciones o noches de verano donde lo importante es encadenar partida tras partida sin apenas pausas.

SMASH IT!, reflejos y lucha contra el bloqueo mental

Si JUMO apuesta por la asociación de ideas y la creatividad, SMASH IT! lleva la experiencia hacia el terreno de los reflejos puros y la lucha contra el 'bloqueo mental'. Aquí no hay turnos largos ni tiempo para pensar demasiado: todos los jugadores participan a la vez y deben reaccionar antes que nadie.

La mecánica vuelve a ser extremadamente accesible. Cada carta plantea un reto concreto relacionado con palabras: encontrar términos que empiecen por una letra específica, buscar categorías válidas o incluso responder utilizando rimas. El problema es que todos están intentando resolverlo al mismo tiempo, y eso convierte cada ronda en una auténtica carrera mental. Hay que golpear la mesa con la respuesta e intentar no ser el último en hacerlo.

Pero la rapidez y la naturaleza de las cartas inducen todo el rato a los errores, los bloqueos mentales y las respuestas absurdas que terminan generando los momentos más divertidos de la partida. Buscar una palabra que comience por la E puede parecer algo muy simple, pero cuando no dejas de pensar en el 'Erizo' dibujado en la carta y tu cerebro se bloquea es más complejo de lo que pensabas. Y no sólo hay que buscar una palabra con la misma letra del dibujo de la carta, a veces será la primera letra del color de fondo de la carta, otras tendrá que ser un personaje famoso, otras una palabra de rime... Y todo a una velocidad endiablada.

Otro punto interesante es su enorme capacidad para funcionar con prácticamente cualquier grupo. No hace falta experiencia previa, ni ser especialmente competitivo, ni conocer mecánicas complejas. Basta con sentarse y empezar a jugar. Esa accesibilidad lo convierte en un candidato perfecto para fiestas, reuniones familiares o incluso como juego puente entre títulos más largos.

SMASH IT! admite de 2 a 8 jugadores, está recomendado a partir de 10 años y llega con un precio de 14,99 euros. Una propuesta claramente orientada a convertirse en uno de esos juegos fáciles de llevar en la mochila durante las vacaciones.

Dos juegos sencillos para partidas rápidas

La sensación que dejan ambos títulos es bastante clara: ATM Gaming entiende perfectamente qué busca ahora mismo una parte importante del público. Juegos rápidos, fáciles de explicar y capaces de generar interacción constante desde el primer minuto.

Tanto JUMO como SMASH IT! comparten esa filosofía de “una partida más” que tan bien funciona en reuniones sociales. Son títulos donde el reglamento desaparece rápidamente y todo gira alrededor de las personas que están en la mesa. Y quizá por eso llegan en un momento ideal. Porque el verano siempre ha sido la temporada perfecta para este tipo de juegos: cajas pequeñas, reglas sencillas y muchas ganas de reír con amigos.