Disney Lorcana TCG, una reverencia a Toy Story en el descubrimiento de Wilds Unknown

Juan Pérez 15 MAY 2026 - 17:21h.

El impacto de Woody, Mérida y Buzz en la nueva expansión

Análisis Disney Lorcana: Preludio, el inicio de una aventura muy duradera

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El descubrimiento de Wilds Unknown como el flamante nuevo set de Disney Lorcana TCG pasa indudablemente por el valor de Toy Story como elemento transversal para entender el éxito de la última entrega. En el mercado desde el 14 de mayo, tanto los juguetes como Mérida, Los Increíbles y una larga lista de acompañantes ya forman parte del entramado del juego de cartas para llenar carpetas, prestarse a partidas y cambiar la dinámica del juego.

Tanto Ravensburguer y Best Vision nos ofrecen la opción de entrar de lleno en las cartas para analizar no sólo el nuevo meta sino el impacto de las mismas en primera persona, de ahí esta revisión. La narrativa después del deshielo generado por Winterspell deja paso ahora a un pack cuanto menos curioso donde Buzz, Woody, Jessie, Mérida y la familia de Los Increíbles unen fuerzas de cara a un deckbuilding totalmente renovado.

El vínculo con Pixar indudablemente toma una fuerza inaudita hasta la fecha en esta escalada hacia el coleccionismo no sólo por lo que significa Wilds Unknown, sino por el impacto de algunas cartas. En ese indudable vínculo con el nivel artístico aparece además el estilo del Lore Nouveau que envuelve algunas de las cartas e implica la exploración de nuevas regiones en el reino de Lorcana, y de ahí directo a la jugabilidad.

Sin duda la carta con la que más he disfrutado es Casa Madrigal por todo lo que propone al jugar con contadores de daño por la posibilidad de eliminarlo de personajes y de la propia localización. Es una condición de victoria en sí mismo perfecta para entrar en mazos de ámbar/zafiro, porque con el encaje de esta junto a Raging Storm del pack anterior, el control de la mesa es total al eliminar a todos los personajes en mesa. El tablero es tuyo con la mano por delante, con todo lo que eso significa en el mid-late game.

Jessie, Lively Cowgirl, es muy versátil, es perfecta en ámbar para entrar en todo tipo de mazos, sobre todo en el de juguetes pero también con perros por ejemplo. La facilidad para robar carta y restar ataque a un rival es muy poderosa centro del arquetipo. En ámbar también sobresale Dale, la 0-4 que durante los desafíos, permite que nuestros personajes puedan hacer daño con la defensa en vez de con el ataque. Funciona en ataque y en defensa, lo que obliga a cambiar la dinámica de la partida, y encaja en cualquier tipo de mazos con mucha defensa, porque castiga mucho al enemigo. Con la Maléfica Amatista de 0-4 tiene un combo tremendo.

En esa misma línea está también Woody 'Jungle Guide' por su capacidad para robar y ejecutar acciones gratis, en este caso colar un personaje de 2 de tinta sin gasto en la mesa. Su combo con Rex es alucinante con el extra además de robar una carta adicional, sin duda uno de los mejores extras que ofrece el arquetipo hasta la fecha para agilizar mesa desde cualquier combo entre juguetes dentro de ámbar.

En Esmeralda he alucinado con la facilidad de Lenny, los maravillosos prismáticos de Toy Story, que en este caso se alinean a su estilo para no sólo descartar una acción del rival, sino hacerlo mientras le ves la mano y controlas su estrategia. Es perfecto en el early porque descubres qué trama el enemigo, y en el late porque puedes romper por completo el movimiento de victoria del rival, por lo que es fundamental saber cuándo se ejecuta. Por no hablar de que tiene una segunda habilidad con activación para preparar un personaje.

En Rubí destaca Sid Phillips, porque propone algo muy interesante en una sinergia clara con Amatista para hacer desaparecer personajes en mesa, que en este caso puede ser bueno para la partida. Junto al Diablo o a Kuzco, el extra de robo es perfecto para darle aún más presencia a la propuesta de hacer banish en mesa.

Entre eso, un par de buenas canciones en Zafiro y la presencia de varias princesas que dominan su propio arquetipo como Blancanieves o Mérida, el pack supone una capacidad sorprendente. La posibilidad de crear un sólo mazo alrededor de una de las referentes de Disney vuelve a ser crucial al mismo tiempo que ejecuta a una saga tan maravillosa como Toy Story a la perfección, porque hablar de los artes alternativos de Buzz o Woody es colocarlos por las nubes como parte de un complemento más de esa carpeta eterna de Disney Lorcana.