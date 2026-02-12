Juan Pérez 12 FEB 2026 - 11:18h.

El despiece del set 11 de Disney Lorcana llega con un impacto gélido con Winterspell, una lluvia de propuestas tan visuales como ideales para convertirlas en mazos competitivos. El germen del TCG pasa por instalar el frío invierno en skins para la gran mayoría de los personajes con un acercamiento a sagas como Frozen, Lilo y Stich, Pocahontas, Aladdin, Vaiana o los cuentos de Navidad de Mickey, algunas piezas de un puzle mucho mayor con demasiadas cartas interesantes.

El acercamiento a la nueva Booster Box de Disney Lorcana de la mano de Ravensburguer y Best Vision nos da la posibilidad de entrar de lleno a analizar algunas de las cartas, combos y mazos más interesantes del set. Con el nido repleto de opciones para los nuevos jugadores y para los experimentados, este nuevo bloque coronado por la carta promo de Stich, la búsqueda de legendarias y enchanteds es la base para llegar al hype a partir del 13 de febrero en tiendas especializadas, y el 20 de febrero en todos los puntos de venta.

La cronología de personajes de Disney Lorcana en el nuevo set es sin duda el primer punto de conexión con la franquicia, sobre todo al descubrir genialidades en los diseños en todas las franquicias incorporadas. Cartas como Morgana Macawber, Strike a good Match, Freeze the vine, Hercules o Rapunzel, son maravillosas, por no hablar de que algunos espacios tematizados invitan a quedarse allí a vivir. Los cuentos de Mickey, Mulán o Zootrópolis son una genialidad de principio a fin, porque constryen una historia en sí mismas.

A partir de ahí la facilidad para descubrir cartas con el booster box en esta ocasión nos permite abrazar más el meta y arquetipos concretos en la creación de mazos y combos, donde sobresalen varias cartas interesantes. La más destacada a mi parecer es Grandmother Willow, porque puede aparecer en tantos decks que la hace indiscutible desde su aparición, sobre todo porque acelera tinta, protege el tablero y funciona en cualquier sitio. El Ámbar/Acero aggro también se ve muy empujado por cartas de Lilo y Stich para presionar desde el primer turno, y el famoso mazo de perros con sinergia acuática de y cartas de Lilo y Stich también funciona. Con esa base vamos a más, carta a carta.

El abrazo al ámbar en Disney Lorcana

La religión del ámbar es cada vez más intrusiva en Disney Lorcana con la aparición de la mencionada Grandmother Willow, una maravilla que permite jugar más cartas gratis acumulando el combo de la linterna entre algunos de los mazos más poderosos. Si entre los nuevos añadidos aparece además Ohana Means Family, las expectativas suben. La posibilidad de curar vida y robar cartas dependiendo de esa curación, permite un arquetipo por sí mismo que tiene muchos lazos con la creación de mazos, y esa prueba constante es especialmente divertida.

De primeras el Ámbar con el Rubí puede explotar bien este combo, por ejemplo con la Minnie Mouse de 8 puntos de vida (voluntad) de 2 colores, es de lo más interesante que he encontrado en el testeo inicial. Por no hablar de cosas que quizás no estén tan rotas, pero sí pueden permitir jugadas chulas o poco habituales como Raging Storm, que limpia toda la mesa y se presenta como una novedad relativa que cambia muchos conceptos actuales de la jugabilidad.

En Amatista hay espacio para los mazos de Stich entre las pasadas cartas del set de Azurite Sea y Winterspell, porque el halo temático las hacen aún más interesantes. En este ciclo entra también la nueva Pocahontas que puede lorear con la estadística de otro personaje, y con dos de coste genera automáticamente un deckbuilding jugoso. Entre tanto genio, demonas y Elsa, también puede aparecer el nuevo Tiger para limpiar mesa porque entra en cualquier tipo de mazo como complemento.

Winterspell me ha devuelto a la mejor Mulán

Si por algo merece la pena este pack con respecto a la tinta rubí es por todo lo relacionado con Mulán. Todas las cartas de WInterspell funcionan como un arquetipo que se vale por sí mismo no sólo por ser temático, sino porque es muy divertido de jugar. Es cierto que en algunos aspectos necesita de otra tinta para llegar a ser más poderosa (los combos con amatista y las cartas poderosas están bien), pero la gracia está en aprovechar todos los elementos de los acompañantes de Mushu.

Las canciones son especialmente interesantes porque dan robo y limpian algo de mesa, Mulan Ready por Battle es la más eficiente por coste-beneficio, y ahí además entra el megaduck desde fuera para robar lore y ofrecer una alternativa interesante. Además tiene un espectro mucho más amplio con la Mulan Resourceful Recruit de Esmeralda. Est carta esmeralda es princesa, es héroe, además tiene combos muy buenos para lorear de 6 porque tiene diferentes formas de funcionar con más ataque para ser más poderosa al hacer lore.

En ese bloque verde también aparece el Donald esmeralda como una de las sorpresas de WInterspell no sólo por el espectacular diseño de la legendaria, sino por la facilidad para apoyarse en mazos y facilitar el robo. Ese doble efecto de Boost para robar una carta por cada carta bajo ese personaje puede marcar la diferencia.

Como siempre Lorcana ofrece lo mejor de los dos mundos, el competitivo y el coleccionista, y Winterspell es un vistazo a esa ventana invernal que desde lejos vemos en la ficción, y aquí pasa a mesa desde otra perspectiva muy interesante. Crear mazos, repasar enchanteds, legendarias, y si hay suerte, incluso ganar alguna partida entre tanta apertura.