Las 33 predicciones para el Nintendo Direct y el Threehouse en más de dos horas de evento

Juan Pérez 08 JUN 2026 - 17:08h.

Para las más de dos horas de eventos entre las dos presentaciones

ELDEN RING llega a Nintendo Switch 2 el próximo 28 de agosto con su edición más completa

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El exceso de filtraciones de los últimos meses deja un escenario bastante interesante para el Nintendo Direct y el Threehouse de este martes 9 de junio por todas las posibilidades de cara a las predicciones. El formato para adivinar juegos queda en un segundo plano ante la multitud de filtraciones, por lo que casi la mitad del bingo está expuesto a la espera de tener sorpresas fuera de forma. Un barco repleto de hype con varios niveles de credibilidad hasta llegar a las locuras inimaginables.

El momento de Fire Emblem

El peso de los próximos meses en Nintendo Switch 2 pasa por algunas de las confirmaciones presentes como Star Fox, Thyrhm Heaven Groove o Splatoon Raiders, pero también por promesas pendientes. La fecha de Fire Emblem: Fortune's Weave es el asterisco de uno de los juegos más esperados del año, y debe ser uno de los puntos fuertes del Nintendo Direct. The Duskbloods también está en ese listado como futurible porque necesita ya una fecha que apunta a finales de año. El resto está confirmado o filtrado excepto Orbitals, que no ha aparecido en todo el 'No E3' por lo que es su momento.

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Pokémon Champions (asegurado)

Fire Emblem: Fortune's Weave (muy posible)

Star Fox (muy posible)

Rhythm Heaven Groove (muy posible)

Splatoon Raiders (muy posible)

Sonic Frontiers Definitive Edition (posible)

Elden Ring Tarnished (muy posible)

The Duskblood (posible)

Orbitals (posible)

El pacto con los indies y los ports

En las últimas semanas se han confirmado múltiples juegos clasificados para Switch 2 que no han recibido confirmación oficial, pero todo apunta a que ahora tendrán su espacio. Starfield, Dragon Quest XI S o Diablo 4 Lord of the Hatred son los más sonados. A partir de ahí hay espacio para la elucubración con títulos prometidos para la plataforma como Mewgenics o Witchbrook, todavía sin fecha para la portátil. Y en el horizonte hay juegos interesantes como el DLC de Silksong o Deltarune que están en muchas quinielas.

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Guardians of the Galaxy (con opciones)

Diablo 4 Lord of Hatred (con opciones)

Starfield (con opciones)

Unbeateable (con opciones)

Mewgenics (con opciones)

LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro (con opciones)

Call of Duty Modern Warfare 4 (con opciones)

Pikmin 4 (con opciones)

Silksong (inesperado)

Witchbrook (inesperado)

Hytale (inesperado)

Deltarune Capítulo 5 (inesperado)

Dragon Quest XI S: Ecos de una Era Elusiva (inesperado)

Final Fantasy VII: Revelation necesita a Switch

El impacto del reciente lanzamiento de Rebirth en Switch 2 junto al anuncio multiplataforma de Final Fantasy VII: Revelation indica que algún tráiler del juego también puede caer en el Direct. Sobre todo después de ver la oleada de información que ha dejado Hamaguchi en múltiples entrevistas tras el cierre del Summer Game Fest. El remake de Ocarina of Time, el port de Monster Hunter Wilds o la fecha del nuevo Professor Layton son tres opciones muy diversas que pueden ser una grata sorpresa.

Final Fantasy VII: Parte 3 (sorpresa)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (sorpresa)

Devil May Cry 5 (gran sorpresa)

Xenoblade Chronicle (gran sorpresa)

Professor Layton (gran sorpresa)

Monster Hunter Wilds (gran sorpresa)

La bomba final puede ser el Mario 3D

Natethehate ha adelantado en más de una ocasión que Nintendo tiene una s bajo la manga con el nuevo Mario 3D planteado para 2027, aunque su gran apuesta para este Direct es el mencionado remake de Ocarina of Time. En ese bosque de nombres hay locuras muy diversas como algo nuevo de Animal Crossing o Hogwarts Legacy 2.