Juan Pérez 01 JUN 2026 - 13:23h.

Cinco mapas que llegan con la narrativa de lo vivido en el Roadtrip de Madrid

Vuelve League of Legends Game Changers Rising, la competición femenina de LoL

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La guerra abierta entre España y Francia en el League of Legends tiene un nuevo capítulo este lunes 1 de junio con el partidazo a cinco mapas entre GIANTX y Karmine Corp. La espectacular victoria del equipo malagueño ante Team Vitality impulsa las opciones del equipo liderado por Jackies para llegar al top 3 de la competición en una escalera al éxito que devuelve a los gigantes a la gloria dentro de la región.

El estado emocional de GIANTX tras la paliza a Team Vitality coloca a dos equipos españoles entre los cuatro mejores del split de primavera de la LEC con todo lo que eso supone para el escenario actual. No ha sido la serie más limpia de los malagueños, pero han demostrado una buena toma de decisiones en los momentos más sonados junto a la regularidad de Jackies, el MVP indudable del equipo.

La barrida de GIANTX con el 3-0 a los franceses deja ahora por delante al jefe final galo con Karmine Corp en un escenario planteado a un Bo5 para reforzar no sólo el estatus del equipo, sino de su temporada. De hecho la afrenta en Madrid con la remontada de los gigantes en el último día del reciente Roadtrip suma puntos para los españoles a pesar de que los de Kameto llegan de una temporada regular más competitiva...aunque eso no le ha valido para nada a Team Vitality.

Lunes 1 de junio

17.00h. GIANTX - Karmine Corp

El partidazo arranca a las 17.00h. en España pero en los países hispanohablantes pilla en plena mañana para aprovechar no sólo los primeros mapas, sino la serie al completo.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09.00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 11.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 12.00h.

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El ganador luchará contra Movistar KOI la semana que viene en el peldaño previo a la gran final, donde G2 Esports espera como el favorito para levantar el título.