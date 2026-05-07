Vuelve League of Legends Game Changers Rising, la competición femenina de LoL

Gustavo Maeso 07 MAY 2026 - 11:07h.

Riot Games amplía el formato de LGC Rising con una temporada más larga y nuevas oportunidades competitivas

El horario y fecha del Movistar KOI - Team Heretics, un Bo3 caliente en la LEC

Compartir







El ecosistema competitivo de League of Legends continúa dando pasos hacia una escena más diversa e inclusiva. Riot Games ha confirmado el regreso de League of Legends Game Changers: Rising (LGC Rising), la competición oficial de EMEA dirigida a cualquier persona que se identifique como mujer y que busque abrirse camino en el entorno profesional de los esports. Tras una primera edición que dejó grandes sensaciones y consolidó el interés de la comunidad, el torneo volverá en 2026 con un formato renovado y una ambición todavía mayor.

La competición se desarrollará entre mayo y octubre y estará enfocada en ofrecer continuidad competitiva, visibilidad y oportunidades reales de crecimiento para las jugadoras de toda la región EMEA. Riot Games quiere convertir esta iniciativa en una plataforma sólida para detectar nuevas estrellas y reforzar un ecosistema que históricamente ha tenido menos espacios específicos para el talento femenino dentro de los esports de League of Legends.

PUEDE INTERESARTE Riot Games renueva League of Legends con la versión 26.6 y confirma el rework de Shyvana

Un nuevo formato para construir una escena más estable

La principal novedad de esta nueva edición es la estructura competitiva. Riot Games ha rediseñado el torneo para que exista una progresión constante a lo largo de varios meses. El objetivo es que los equipos tengan más oportunidades de competir, desarrollarse y consolidarse en el panorama internacional.

El punto de partida será el kickoff programado para los días 29, 30 y 31 de mayo. Durante esta fase inicial, seis equipos conseguirán una plaza para los playoffs finales. Además, también participarán equipos invitados procedentes de distintas competiciones inclusivas nacionales, reforzando así la conexión entre los circuitos regionales y el escenario principal de EMEA.

A partir de ahí, LGC: Rising se desarrollará mediante diferentes etapas competitivas en las que los equipos acumularán puntos clasificatorios. Los mejores resultados permitirán ascender en la clasificación general hasta determinar qué seis organizaciones accederán a los playoffs de octubre, el gran desenlace del campeonato.

Desde Riot Games destacan que este formato busca fomentar una competición “consistente y significativa” para las mujeres de toda la región. La intención es evitar eventos puntuales sin continuidad y apostar por una estructura que permita construir carreras competitivas a medio y largo plazo.

Riot Games quiere seguir impulsando la inclusión en los esports

La compañía también ha aprovechado el anuncio para reafirmar su compromiso con la diversidad dentro del ecosistema competitivo de League of Legends. Según explicó Riot Games, el objetivo de LGC Rising va mucho más allá de organizar un torneo.

“Construir un entorno inclusivo y de apoyo para todos los jugadores es una parte fundamental de nuestro trabajo. La continuación y evolución de League of Legends Game Changers va más allá de la competición: se trata de crear activamente las condiciones para que las mujeres de toda la región de EMEA den un paso adelante, compitan al más alto nivel y sean vistas y reconocidas por su talento y sus logros”, señalaron desde la desarrolladora.

La compañía también recordó que sus ligas están diseñadas como competiciones abiertas y que la meta es lograr que las futuras generaciones de jugadoras profesionales encuentren un espacio donde competir en igualdad de condiciones y con plena visibilidad dentro de la escena.

El recuerdo del triunfo de Eterna y la búsqueda de nuevas estrellas

La edición inaugural dejó algunos nombres propios que ayudaron a consolidar el proyecto. Uno de los más destacados fue Eterna, equipo que logró alcanzar la gran final y terminar levantando el título. Riot Games espera que esta nueva temporada sirva para generar nuevas rivalidades, historias competitivas y referentes dentro de la comunidad femenina de League of Legends.

“El año pasado, Eterna llegó hasta la final y acabó consiguiendo la victoria. Este año esperamos que surjan nuevas estrellas, se formen rivalidades y podamos disfrutar de League of Legends de alto nivel”, destacó la organización.

La apuesta por crear narrativas competitivas resulta clave para el crecimiento del torneo. En un sector donde el seguimiento de equipos y jugadores es fundamental para construir audiencias, Riot parece decidida a convertir LGC Rising en una competición con identidad propia dentro del calendario europeo de esports.

N.E.O repetirá como socio estratégico del torneo

Otro de los aspectos importantes de esta edición será el regreso de N.E.O como socio de licencias de Riot Games. La compañía volverá a encargarse de ayudar en la producción y desarrollo del campeonato, incluyendo una de las novedades más destacadas de este año: la apertura oficial al co-streaming y a las retransmisiones comunitarias.

Esta decisión permitirá que creadores de contenido y retransmisores independientes puedan emitir los partidos y contribuir a amplificar la visibilidad del torneo entre nuevas audiencias. El fenómeno del co-streaming se ha convertido en uno de los motores de crecimiento más importantes dentro de los esports actuales, especialmente en competiciones de League of Legends.

Cómo participar en League of Legends Game Changers Rising 2026

Las mujeres interesadas en competir ya pueden comenzar a preparar sus equipos para inscribirse en el torneo. Riot Games ha habilitado el proceso de registro oficial a través de la plataforma del campeonato, permitiendo que nuevos conjuntos de toda Europa, Oriente Medio y África puedan aspirar a formar parte de la competición.

Con este regreso, League of Legends Game Changers: Rising se consolida como una de las iniciativas más importantes de Riot Games para impulsar la representación femenina en los esports.