El horario y fecha del Movistar KOI - Team Heretics, un Bo3 caliente en la LEC

Juan Pérez 16 ABR 2026 - 13:33h.

En una jornada con triplete de G2 y doblete de GIANTX

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El fin de semana en la LEC a la espera del Roadtrip en Madrid tiene algo especial para los aficionados españoles por el doblete de GIANTX en la grieta del invocador y por supuesto el duelo entre Movistar KOI y Team Heretics. El domingo es el día elegido para un mejor de tres fundamental para ambos equipos, más aún a sabiendas de los cambios de urgencia en los herejes después del paso atrás de Sheo envuelto en polémica.

Team Heretics es actualmente el peor equipo de la LEC en el segundo split del año, y con una victoria y cinco derrotas parece difícil levantar una temporada a pesar de mover las piezas de la plantilla. A petición popular, Sheo deja su puesto en el quinteto titular después de liderar al equipo en un descalabro que necesita de un análisis posterior cuando acabe la temporada, y frente a ellos pasa el transatlántico de las carpas necesitados de recobrar el modo playoffs.

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Movistar KOI está con un decepcionante 2-2 en las primeras semanas que le deja en quinta posición, pero ni el nivel ni las expectativas cumplen con un equipo que viene de luchar por el título en la última final de la competición. Es cierto que la temporada regular no le funciona tan bien al equipo de Melzhet como los playoffs, pero a priori la eliminación del Bo1 parecía la razón principal para entender que el bloque debía dar un paso adelante en el día a día.

A expensas del evento de Madrid donde jugarán tres partidos en el mismo fin de semana, ahora el choque con Team Heretics es un punto de inflexión para ambos. Para KOI porque debe ser una victoria impoluta por las necesidades y por tener delante a un rival menor, pero los herejes deben demostrar que el cambio puede tener un significado para cambiar su trayectoria hasta la fecha.

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La confrontación de los fans de KOI y Team Heretics

Aunque no tiene nada que ver con el LoL, el caso de Reeal enfrenta a las comunidades después del salto del jugador por segunda vez entre equipos en el entorno del Valorant. El crecimiento de Adrián 'Reeal' Lara en los herejes como promesa del competitivo destacó en la escena española, pero fue KOI quien lo fichó en 2024 para representar al equipo en VCT en lo que parecía entonces una apuesta del staff y del propio Ibai Llanos para renovar la plantilla con un toque español.

El choque entre KOI y Heretics en los esports nacionales no tienen la fuerza de años anteriores, pero sin lugar a dudas es uno de los duelos más sonados con lo que supone el cambio de fichas entre rivales. Por eso la réplica de tener de vuelta ahora a Reeal en Heretics ha significado automáticamente el perdón del jugador, porque en su día dejó declaraciones bastante sonadas con respecto al equipo por el que ahora vuelve a fichar.

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Los horarios para los seis partidos de la semana en la LEC

Sábado 18 de abril

16.00h. Giantx - NAVI

19.00h. G2 Esports - SK Gaming

Domingo 19 de abril

16.00h. Team Vitality - GIANTX

19.00h. G2 Esports - SK Gaming

Lunes 20 de abril