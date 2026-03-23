Riot Games desvela el MSI 2026 y los Worlds 2026: el mundial viajará a Estados Unidos

Gustavo Maeso 23 MAR 2026 - 15:47h.

El Mid-Season Invitational aterriza por primera vez en Daejeon y Estados Unidos acoge el gran viaje mundial de LoL

Riot revoluciona el Masters de Invierno de EMEA con un nuevo formato

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Riot Games ya ha puesto fecha, ciudad y relato a dos de las grandes citas de la temporada competitiva de League of Legends. El MSI 2026 se disputará en Daejeon, Corea del Sur, mientras que los Worlds 2026 regresarán a Norteamérica con escalas en Los Ángeles, Allen (Texas) y Brooklyn, en Nueva York. La editora ha confirmado además ajustes de formato y una novedad relevante en el reparto de plazas: CBLOL contará con un billete adicional para el Mundial.

El MSI busca una identidad renovada en una ciudad inédita para los esports de LoL. Por otro, Worlds apuesta por un formato itinerante dentro de Estados Unidos que mezcla instalaciones de competición, pabellones con capacidad para miles de aficionados y un cierre de alto impacto en uno de los recintos más reconocibles del circuito global.

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MSI 2026: Daejeon se estrena como anfitriona internacional

La primera gran noticia está en Corea del Sur. El Mid-Season Invitational 2026 se celebrará en el Daejeon Convention Center II entre el 28 de junio y el 12 de julio, lo que convierte a Daejeon en una nueva parada para el ecosistema internacional de League of Legends. Riot ya había avanzado en enero que el MSI viajaría a esta ciudad, pero ahora ha cerrado el calendario completo y la estructura del torneo.

Daejeon no tiene el peso simbólico de Seúl dentro del imaginario global del LoL competitivo, pero precisamente ahí está parte del atractivo. Riot abre un escaparate diferente en un país que sigue siendo una referencia competitiva y cultural para el juego. Nosotros lo leemos como una apuesta por refrescar la escena sin renunciar a una plaza de enorme tradición para los aficionados.

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El MSI se dividirá en dos grandes bloques. La fase de Play-In se jugará del 28 de junio al 1 de julio, mientras que la Bracket Stage se celebrará del 3 al 6 de julio y del 8 al 12 de julio. Dentro de ese tramo final, Riot ya ha fijado las fechas decisivas: final del cuadro superior el 9 de julio, final del cuadro inferior el 11 y gran final el 12 de julio.

En lo deportivo, el gran cambio llega precisamente en el Play-In. Esta fase pasará a ser una eliminatoria doble de cuatro equipos de la que solo saldrá un clasificado para el cuadro principal. El resto de la estructura será muy parecida a la del año anterior, según Riot, con siete equipos entrando directamente en la Bracket Stage. Ese grupo lo formarán los primeros clasificados de cada región y el segundo seed de la región de dos plazas que termine más arriba en el First Stand. En total, acudirán 11 equipos: dos representantes de LCK, LCS, LCP, LEC y LPL, además de un equipo de CBLOL.

Dicho de otra manera, el acceso al cuadro principal será todavía más caro. El margen de error en Play-In se reduce, y eso puede convertir los primeros días del MSI en una auténtica prueba de nervios. Para los seguidores, es una fórmula que promete series de alta tensión desde el arranque.

Worlds 2026: tres ciudades, 19 equipos y más hueco para Brasil

Si el MSI presenta una evolución contenida, Worlds 2026 amplía el foco. Riot ha confirmado que el campeonato del mundo se disputará del 15 de octubre al 14 de noviembre en Estados Unidos y reunirá a 19 equipos. La principal novedad en la distribución de plazas es la recompensa para CBLOL, que suma una segunda plaza en el torneo. Además, habrá un puesto para el campeón del MSI —siempre que ese equipo alcance los playoffs de su liga regional— y otro para la región que termine segunda en el MSI.

La base regional queda así: tres equipos para LCK, LCS, LCP, LEC y LPL; dos para CBLOL; uno para el campeón del MSI; y una plaza extra para la segunda mejor región del MSI. Riot ha añadido que la colocación concreta de los equipos se decidirá más adelante en función del rendimiento regional, incluyendo los resultados del propio MSI 2026.

Para Brasil, este anuncio tiene un peso especial. No hablamos solo de representación adicional, sino de una señal competitiva y comercial. Riot abre más espacio a una comunidad con enorme capacidad de movilización y con un seguimiento histórico muy sólido dentro del ecosistema de League of Legends.

Riot ha introducido además un cambio logístico importante: los Play-Ins se jugarán en la Riot Games Arena de Los Ángeles del 15 al 18 de octubre. Después, el torneo se trasladará al Credit Union of Texas Event Center, en Allen, al norte de Dallas, donde se disputarán la fase suiza —del 23 al 26 y del 28 al 31 de octubre— y la fase eliminatoria entre el 3 y el 8 de noviembre. Los cuartos de final ocuparán del 3 al 6 de noviembre y las semifinales se jugarán el 7 y el 8. La gran final queda reservada para el 14 de noviembre en el Barclays Center de Brooklyn.