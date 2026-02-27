Riot revoluciona el Masters de Invierno de EMEA con un nuevo formato

Gustavo Maeso 27 FEB 2026 - 11:11h.

El torneo crece hasta los 36 equipos, arranca el 9 de marzo y otorgará dos plazas para los Esports World Cup Qualifiers

Los horarios de la LEC Versus en su Semana 4, clave para KOI y Heretics

Compartir







Desde Berlín, Riot Games ha anunciado una profunda renovación del formato del EMEA Masters de Invierno 2026, que arrancará el próximo 9 de marzo con una ambición clara: reforzar el papel de las ERL y abrir un camino directo hacia uno de los mayores escaparates internacionales del año.

La edición amplía su participación hasta los 36 equipos e introduce un incentivo sin precedentes. Por primera vez, los dos mejores conjuntos del torneo se clasificarán para los nuevos Esports World Cup Qualifiers (EWCQ), un evento que conectará directamente el circuito regional con la élite continental.

Más equipos, más oportunidades y más presión competitiva

El Masters de Invierno de EMEA 2026 tendrá un impacto notable en el ecosistema de las ERL. Riot amplía el torneo hasta los 36 equipos clasificados según resultados regionales, reforzando así la representación y el nivel competitivo. En términos estructurales, el campeonato se dividirá en tres grandes fases: Champions Round, Group Stage y Playoffs.

El pistoletazo de salida llegará el 9 de marzo con la Champions Round. En esta primera fase, los campeones del split de invierno de las ocho mejores ERL —según la clasificación actual— se enfrentarán en series al mejor de tres. Solo cuatro avanzarán directamente a la segunda ronda del cuadro superior de Playoffs. Los otros cuatro no quedarán eliminados, pero sí deberán recorrer el camino largo a través de la Group Stage.

PUEDE INTERESARTE LEC Versus: fecha y horarios del partidazo de KOI en playoffs en Bo3

Group Stage: 32 equipos en lucha por ocho plazas

Entre el 10 y el 15 de marzo se disputará la Group Stage, donde 32 equipos competirán en ocho grupos de cuatro bajo un sistema de doble eliminación y series al mejor de tres. Solo el ganador de cada grupo accederá a Playoffs.

En esta fase veremos también a Karmine Corp Blue, que avanzará directamente a la Group Stage tras haber conseguido plaza en la LEC Versus. Su presencia añade un componente estratégico interesante y aumenta el nivel de exigencia desde el primer día.

El formato obliga a mantener la consistencia: no basta con un buen inicio, cada error puede comprometer la clasificación. En términos competitivos, esta fase promete intensidad constante y enfrentamientos entre regiones que rara vez se cruzan durante la temporada regular.

Playoffs: doble eliminación y finales al mejor de cinco

La fase decisiva se repartirá entre el 23 y 25 de marzo, y continuará el 7, 14 y 21 de abril. Los ocho equipos clasificados desde la Group Stage comenzarán en la primera ronda del cuadro superior, mientras que los cuatro ganadores de la Champions Round lo harán directamente en la segunda ronda.

En total, 12 equipos competirán bajo un sistema de doble eliminación. Las finales serán al mejor de cinco, mientras que el resto de encuentros se disputarán al mejor de tres. Este diseño garantiza narrativa competitiva, margen de remontada y un clímax a la altura del premio en juego. Y el premio es mayúsculo.

El puente hacia la élite: los Esports World Cup Qualifiers

La gran novedad estructural es la conexión directa con los EWCQ. Este nuevo evento reunirá a 10 equipos de la LEC y a dos representantes de las ERL, que saldrán del Masters de Invierno.

Esto significa que los mejores equipos regionales no solo competirán por el título, sino por la posibilidad real de enfrentarse a las organizaciones de la LEC en busca de una plaza en la Esports World Cup. El salto competitivo y mediático es evidente.

No obstante, el reglamento introduce una limitación importante: los equipos academia de la LEC podrán disputar el Masters, pero no podrán clasificarse para los EWCQ. Si uno de ellos termina en posición clasificatoria, su plaza pasará al siguiente equipo no académico en la tabla final. Una medida alineada con la normativa internacional que busca evitar conflictos de elegibilidad.

Ajustes en los splits de primavera

Para acomodar esta ampliación del calendario, Riot ha realizado pequeños ajustes en la programación de primavera de las ERL. Los splits comenzarán tres días más tarde de lo habitual y la última fase de Playoffs del Masters se disputará en paralelo al inicio de algunas ligas regionales.

Con el objetivo de evitar solapamientos, las partidas de Playoffs del Masters se celebrarán exclusivamente los martes. Una decisión estratégica que facilita el seguimiento por parte de los aficionados y protege la integridad competitiva de cada competición.

Ahora solo queda mirar a la Grieta. El 9 de marzo comienza la acción y, con ella, la carrera de dos equipos que buscarán transformar un título regional en un billete hacia la escena mundial. El Masters de Invierno de EMEA 2026 es una oportunidad histórica.