LEC Versus: fecha y horarios del partidazo de KOI en playoffs en Bo3

Si el equipo de Ibai gana a NAVI, estará en el presencial de Badalona

Movistar KOI, GIANTX y Team Heretics avanzan a los playoffs de LEC Versus

La ruta de Movistar KOI hacia los playoffs de la LEC Versus en el inicio de 2026 es una montaña rusa con emociones de todo tipo, desde el sufrimiento de la temporada regular al chronobreak ante Team Vitality. Después de superar el primer obstáculo en el primer mejor de tres del año, el equipo liderado por Elyoya y Jojopyun pasa ahora a chocar contra NAVI, una de las revelaciones del curso.

El upper bracket de la LEC Versus deja cuatro equipos a un sólo paso del billete a Badalona para competir en el primer presencial del año, y con el aliciente de jugar en casa, Movistar KOI lo tiene todo para ganar. La esencia de las altas instancias frente a un equipo totalmente nuevo le da el favoritismo a pesar del buen hacer de NAVI hasta ahora, lo que pasa por un Bo3 este viernes 20 de febrero.

Con Team Heretics y Giantx a la espera en el loser bracket, las otras dos plazas para el evento en España tienen todavía una asterisco para los otros dos clubes patrios. Ninguno ha logrado sacar un mapa en playoffs pero sí han demostrado tener la capacidad durante la fase regular para dar más de una sorpresa

Playoffs en viernes 20 de febrero

El inicio de la primera partida rondará las 17.00h., por lo que el segundo enfrentamiento está más encaminado al final de los tres mapas, algo más breve si finalmente hay un 2-0.

16.45h. Movistar KOI - NAVI

18.30h. Karmine Corp - G2 Esports

Los horarios de inicio de la LEC 2026 este fin de semana

En España la extraña jornada en viernes arranca a las 16.40h. pero en el resto de países hispanohablantes el turno es diferente: