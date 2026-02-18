Movistar KOI acaricia Badalona y se coloca a un paso de las finales de LEC Versus

Gustavo Maeso 18 FEB 2026 - 13:02h.

El conjunto español firma un 2-0 sólido ante Team Vitality y mira ya a Natus Vincere

En poco más de una semana, el Olimpic Arena de Badalona será el epicentro del League of Legends europeo con el desenlace de la primera edición de LEC Versus. Y nosotros ya empezamos a sentir ese cosquilleo previo a las grandes citas. Los playoffs han arrancado con autoridad, sin titubeos, y con un mensaje claro: los favoritos no están dispuestos a ceder terreno.

Entre todos ellos, quien más ha llamado nuestra atención ha sido Movistar KOI. El conjunto español ha dado un golpe encima de la mesa tras imponerse con solvencia por 2-0 a Team Vitality, tal y como recoge la nota de prensa facilitada . Una victoria que no solo les permite seguir avanzando, sino que les sitúa a un solo paso de garantizar su presencia en el fin de semana decisivo en tierras catalanas.

Un KOI reconocible y dominante

Si algo dejó claro Movistar KOI en esta primera ronda de playoffs es que la irregularidad de la fase regular parece haber quedado atrás. Nosotros mismos lo hemos comentado durante semanas: el talento estaba ahí, pero faltaba continuidad. Frente a Vitality vimos precisamente eso, una versión compacta, disciplinada y muy segura en la ejecución.

Los dos mapas se resolvieron sin necesidad de un tercer asalto. KOI supo imponer el ritmo desde el early game, controlar los objetivos neutrales y minimizar los errores no forzados. La sensación fue de dominio estructural más que de simple superioridad mecánica. Cuando un equipo gana así, transmite algo más que un resultado: proyecta confianza.

Ahora, el siguiente escollo será Natus Vincere, que también llega en un momento dulce tras superar por 2-0 a Fnatic. El duelo, programado para el 20 de febrero, será decisivo. El ganador asegurará, como mínimo, su presencia en el partido del cuadro inferior del sábado 28 en Badalona. Es decir, tendrá billete garantizado para el gran escenario.

Playoffs exprés: cuatro eliminatorias, cuatro 2-0

Hay un dato que define esta primera ronda: ninguna serie necesitó el mapa decisivo. Las cuatro eliminatorias concluyeron con un 2-0 contundente. En un formato donde el margen de error es mínimo, los favoritos han impuesto su jerarquía sin contemplaciones.

En el otro lado del cuadro, G2 Esports demostró su mejor versión ante Team Heretics. El conjunto español llegaba en racha tras la fase regular, pero se topó con un G2 clínico, estratégico y con un planteamiento táctico impecable. Cuando este equipo encuentra su tempo competitivo, resulta extremadamente difícil de frenar.

Algo similar ocurrió en el enfrentamiento entre Karmine Corp y GIANTX. Los franceses, considerados por muchos como los grandes favoritos al título, confirmaron su condición. Dominaron ambos mapas con autoridad, mostrando una coordinación sobresaliente en las teamfights y una lectura del mapa que marcó la diferencia desde los primeros minutos.

Duelo español en el cuadro inferior

La derrota de Team Heretics y GIANTX nos deja un enfrentamiento con sabor nacional en el cuadro inferior. Uno de los dos conjuntos españoles quedará eliminado de los playoffs; el otro seguirá soñando con alcanzar la gran final.

Este tipo de cruces siempre tienen un componente emocional añadido. No solo está en juego la continuidad en el torneo, sino también el orgullo competitivo y la oportunidad de reivindicarse en el momento más exigente del calendario. Sabemos que el formato no perdona: cada error puede costar una temporada.

El otro duelo del cuadro inferior lo protagonizarán Fnatic y Team Vitality, dos organizaciones históricas que buscan rehacerse tras una primera ronda complicada. La presión será máxima, porque una nueva derrota significará el adiós definitivo a la edición inaugural de LEC Versus.

Las fechas ya están marcadas en rojo: 27, 28 de febrero y 1 de marzo. Ese será el fin de semana en el que conoceremos al campeón. La Olimpic Arena se prepara para recibir a los mejores equipos del split en un entorno que promete espectáculo tanto dentro como fuera de la Grieta.

La próxima semana conoceremos a los finalistas. Y entonces sí, Badalona dictará sentencia.