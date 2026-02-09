Movistar KOI, GIANTX y Team Heretics avanzan a los playoffs de LEC Versus

Gustavo Maeso 09 FEB 2026 - 17:20h.

Los tres conjuntos españoles de la competición estarán en la fase eliminatoria después de una fase regular muy disputada

Los horarios de la LEC Versus en su Semana 4, clave para KOI y Heretics

Otro fin de semana emocionante de la LEC Versus de League of Legends. La fase regular ha llegado a su fin con un vibrante cierre en el que cada partida pudo haber cambiado el destino de varios equipos. La igualdad fue máxima hasta el último minuto, y solo al caer el último nexo supimos quiénes serían los ocho conjuntos que pelearán por el título en los playoffs.

Después de semanas de duelos intensos, con estrategias refinadas, cambios de parche que han redefinido metas y partidas decisivas en el cruce de espadas, ya están todos los equipos clasificados para la fase eliminatoria. Y lo hacemos con orgullo: tres de ellos representan a España en lo más alto de la competición continental.

Playoffs confirmados

Los ocho equipos que han conseguido plaza para la fase de playoffs de la LEC Versus son:

Karmine Corp

Natus Vincere

Team Vitality

G2 Esports

Fnatic

Movistar KOI

GIANTX

Team Heretics

Todos ellos competirán en un formato de doble eliminación, lo que garantiza espectáculo, margen para la recuperación y enfrentamientos llenos de tensión. Este formato, que ya hemos visto en otros grandes torneos internacionales de League of Legends, permite a los equipos que pierdan una vez seguir peleando por el título si superan a sus rivales en el bracket de perdedores.

La fase eliminatoria tendrá dos sedes: del 16 al 23 de febrero en Berlín, donde comenzarán los enfrentamientos, y del 27 de febrero al 1 de marzo en Badalona, donde se coronará al campeón. Esta combinación de ciudades aporta un toque especial, llevando a los aficionados tanto al corazón europeo como a territorio español para la gran final.

La representación española en los playoffs es sólida e ilusionante: tres equipos lucharán por levantar el título. La intensidad con la que se ha vivido esta fase regular ha demostrado que el competitivo nacional está al nivel de los mejores, y lo que está por venir promete ser espectacular.

Movistar KOI: clasificación en el último aliento

Movistar KOI tuvo que esperar hasta la última partida del calendario para asegurarse el pase. Fue su victoria contundente contra Natus Vincere, uno de los equipos más peligrosos del torneo, la que selló su billete. El encuentro, cargado de adrenalina, mostró a un Movistar KOI sólido, con decisiones tácticas rápidas y una ejecución de objetivos que no permitió réplica al rival.

Después de caer poco antes ante Team Vitality, el equipo entrenado por Tomás “Melzhet” Campelos supo recomponerse y cerrar la fase regular con la confianza alta. Curiosamente, será precisamente Vitality su primer rival en los playoffs, un duelo que todos estaremos esperando con ganas por la rivalidad y el nivel de ambos equipos.

GIANTX: eficacia con sensación de peligro latente

GIANTX fue uno de los primeros conjuntos en asegurar su puesto en la fase eliminatoria, lo que les permitió entrar tranquilos en las últimas jornadas. Sin embargo, su rendimiento dejó algunas dudas: dos derrotas ante Karmine Corp y Karmine Corp Blue frente a un público expectante.

A pesar de estas derrotas, el balance de GIANTX en la fase regular es sólido. Sus partidas han mostrado un nivel técnico alto y una buena adaptación a los parches, aunque con la sensación de que cualquier equipo puede complicarles la vida si no son meticulosos. Su primer rival será nada menos que Karmine Corp, uno de los favoritos, en un choque que promete intensidad desde el primer minuto.

Team Heretics: la racha que lo cambió todo

Team Heretics cerró la fase regular con una racha espectacular de cuatro victorias consecutivas, consolidando su presencia en los playoffs. Las dos últimas victorias, ante gigantes como Fnatic y Karmine Corp, fueron determinantes para elevar la moral y mostrar que llegan en un momento dulce al tramo decisivo de la competición.

En su primer enfrentamiento en playoffs se cruzarán con Natus Vincere, otro equipo fuerte y experimentado. Será un duelo estratégico, donde la capacidad de adaptación y la lectura de fases de carriles se pondrán a prueba.

Quedó fuera “Los Ratones”, pero con honor

Uno de los equipos más mediáticos del torneo, apodado Los Ratones, se quedó a un paso de la clasificación. La derrota ante Team Vitality en el último partido, sumada a resultados de otros equipos, terminó con sus opciones de pasar a la fase de playoffs. Aun así, su temporada ha sido emocionante, con momentos brillantes y un apoyo de la comunidad que no ha dejado de crecer.

Con los emparejamientos ya confirmados y el formato de doble eliminación listo para comenzar, nos espera una fase de playoffs que repartirá emoción, estrategia y algunos de los mejores highlights de la temporada. Berlín abrirá el telón con batallas que podrían marcar la temporada de muchos jugadores y equipos, antes de trasladarnos a Badalona para las finales, un ambiente que seguro será inolvidable para jugadores y fans.