Juan Pérez 10 FEB 2026 - 18:43h.

Team Heretics, GIANTX y Movistar KOI están clasificados

Ibai confirma la plantilla de KOI para 2026 y la no renovación de Myrwn y Álvaro

Team Heretics, GIANTX y Movistar KOI ejecutan una escalera del cuarto al sexto puesto de la temporada regular de la LEC Versus para componer un split extraño, con sorpresas y con tres españoles en playoffs. El empuje del futuro presencial en Barcelona para la fase final con los últimos tres mejores de cinco parece ser el añadido perfecto para los tres conjuntos de cara a pelear por el título a pesar de los altibajos de la temporada, y ahora empieza lo bueno con horarios y fechas alteradas.

El salto a los mejores de tres a partir del próximo lunes 16 es el punto de partida de la postemporada con sensaciones dispersas para los equipos españoles, clasificados, pero con interrogantes. Con el mismo récord en los tres casos, seis victorias y cinco derrotas, los tres se dividen en los dos días de inicio de los playoffs en un cambio radical de las fechas para cuadrar con la recta final, porque el cierre de la semana es aún más caótico.

Los partidos y horarios de los playoffs

Lunes 16 de febrero

16.45h. NAVI - Fnatic

18.30h. Team Vitality - Movistar KOI

Martes 17 de febrero

16.45h. Team Heretics - G2 Esports

18.30h. Karmine Corp - Giantx

La continuación de los playoffs en la LEC Versus pasa por un cierre de semana a lo grande, porque de viernes a lunes hay partidos todos los días con tres mejores de tres y un Bo5 que van a dilucidar qué cuatro equipos viajan a Barcelona. La ciudad condal será la casa del League of Legends desde el jueves 27 al 1 de marzo con tres días repletos de partidazos en presencial en los mejores de cinco definitivos hasta levantar el primer título de la temporada.

Los horarios de inicio de la LEC 2026 este fin de semana

El inicio de los playoffs mantiene el horario habitual del arranque de la jornada, en España la jornada comienza a las 16.45h. pero en el resto de países hispanohablantes tienen la mañana por delante para entrar de lleno en la grieta del invocador. Aún así la segunda serie depende de si hay dos o tres mapas antes, por lo que el horario de los segundos partidos puede cambiar.

