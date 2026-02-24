Juan Pérez 24 FEB 2026 - 15:42h.

Tres días con 15 posibles mapas

Las 3 posibles alineaciones para España en el Munial de Lol

Badalona se prepara para ser el centro neurálgico del League of Legends durante todo el fin de semana con tres días repletas de la mejor versión del competitivo europeo con dos equipos españoles. Movistar KOI y GIANTX marcan la agenda de los dos primeros días con un posible cruce español, el favoritismo de G2 Esports y la presencia francesa de Karmine Corp como colofón a un ciclo perfecto para cerrar la LEC Versus 2026.

La espectacular clasificación de GIANTX ante NAVI o la gran postemporada de KOI (borrando el choque contra los samuráis) prepara un panorama alentador en busca del primer título competitivo. Con tres días por delante con un horario similar al habitual, el planteamiento de los mejores de cinco escala hacia G2 Esports, el gran favorito al título a pesar de una temporada regular repleta de dudas.

El nivel de Skewmond en el Bo5 contra G2 Esports del lunes deja a los samuráis en lo más alto no sólo con un mejor de cinco por delante, sino con una racha espectacular de victorias. La ventaja estratégica de sólo tener que jugar un día se suma al extra de no mostrar todas las cartas, porque hasta ahora no han necesitado soltar ningún pick excepcional de cara a momentos importantes en la serie.

El caso de Movistar KOI es muy diferente, porque tras los altibajos de la temporada regular los encuentros contra Team Vitality y NAVI han demostrado un nivel bastante alto. La pesa de la gran final deja más dudas de cara a poder competir una posible final, pero la contundencia de días pasados y el peso del presencial con la grada repleta de fans del equipo de Ibai Llanos, le deja un extra de apoyo mayor al previsto sólo en lo correspondiente al nivel en la grieta.

El caso de GIANTX es el más sorprendente de todos a pesar de su brillante estreno en la temporada regular, porque el cierre ante NAVI para estar en el top 4 sin duda le deja aspiraciones para luchar contra Karmine Corp. La exigencia de Guilhoto y el fandom de Málaga, pesa de manera histórica en los aficionados para dejarse la garganta ante una nueva cita histórica para el club.

Viernes 27 de febrero

17.00h. Karmine Corp - GIANTX

Sábado 28 de febrero

17.00h. Movistar KOI - (Ganador del Karmine Corp - GIANTX)

Domingo 1 de marzo

17.00h. G2 Esports - (Ganador del partido del sábado)

La hora en todos los países del

es a las 17.00h. en España