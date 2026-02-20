Las 3 posibles alineaciones para España en el Munial de Lol

Juan Pérez 20 FEB 2026 - 16:40h.

La gran duda está en el rol de Myrwn y en la calle central

Movistar KOI acaricia Badalona y se coloca a un paso de las finales de LEC Versus

La reciente filtración de un Mundial de Naciones en el League of Legends es un deseo de la comunidad desde hace años ahora volcado en una realidad más que posible en 2026. La ensoñación sobre la posible alineación de España y la confección del roster es ahora una realidad con posibilidad de ver en la grieta del invocador los colores patrios, pero hay una gran limitación, sólo puede haber tres jugadores del mismo equipo y eso bloquea casi todas las opciones.

La composición de Movistar KOI con cuatro españoles entre los mejores jugadores de toda Europa en el LoL genera un bloqueo claro en la creación del equipo, sobre todo porque hay muchas dudas en la calle central. Con Razork y Oscarinin como integrantes cercanos al más alto nivel, hay ciertos puestos con duplicidad mientras la calle central tiene una gran necesidad en el espectro de jugadores nacionales.

Esta es una norma que en Europa bien puede estar enfocada en KOI, pero la realidad es que está pensada para países asiáticos donde muchas de las alineaciones están enfocadas en jugadores del mismo equipo. Sin esa regla Corea podría enviar perfectamente a su mejor equipo sin dividir el roster de un club, y eso elimina por completo el factor de una competición internacional por selecciones.

Otro gran interrogante será la composición del staff técnico (obligatoria como muy tarde para el mes de marzo), porque el nivel de Melzhet en la élite como entrenador español le da alas también para pertenecer a la selección si así lo desea. Es una batalla legal a expensas de cómo se va a organizar el evento, porque haría falta una federación o un concepto similar al deportivo para integrar todas estas decisiones, pero si el entrenador de KOI aparece, la propuesta es mucho más clara.

El mejor equipo posible con la duda de mid

La sinergia de Elyoya con la botlane, y sobre todo, el nivel de los tres jugadores permite dudar de cualquier otra elección al tomar a KOI como referente. Duele dejar fuera a Myrwn, pero sin duda sería uno de los suplentes obligados junto a Razork.

Oscarinin

Elyoya

Razork

Supa

Álvaro

La apuesta por la toplane

El nivel de Oscarinin en el último split no ha sido el mejor, y aunque está trabajando para volver al más alto nivel, Myrwn es claramente el mejor toplaner y si el foco está ahí debe ser titular. El problema es que hay que sacrificar alguna línea, y lo más fácil es pensar en Supa. Primero porque Álvaro es top tier en su posición a nivel internacional, o al menos pelea con estar en el más alto, y segundo porque hay otros tiradores a buen nivel mientras que supports españoles no hay tantos. Flakked es la solución.

Myrwn

Elyoya

Razork

Flakked

Álvaro

El sacrilegio de dejar fuera a Elyoya

El capitán y uno de los mejores jugadores españoles de la historia del LoL no puede estar fuera, pero por lo que sea alguna voz con peso en el LoL español así lo entiende. Pochipoom abre el debate para colocar a Myrwn en la calle central y mantener sinergias antiguas: Razork con su toplaner y la botlane de KOI. No tiene mucho sentido, pero es otra opción.

Oscarinin

Razork

Myrwm

Supa

Álvaro

El gran problema de la selección es que no hay muchas alternativas a la calle central, y tener a Razork en la midlane es algo que él mismo ha dejado caer en alguna ocasión, pero actualmente es difícil de imaginar por las pocas soluciones. Si fuera la toplane, sería más lógico pensar en un reroll, pero la calle central es demasiado relevante en todos los aspectos por lo que es un cambio arriesgado. A veces incluso es más fácil imaginar a Mrwyn en la midlane, a Oscarinin arriba y en solucionar la botlane de otra manera, porque la broma de repescar a xPeke lleva años encerrada en el cajón de los memes.

La competición sería en la Esports Cup en Arabia Saudí, que habitualmente se compite en noviembre, por lo que sería 100% después del Mundial del LoL. Cinco titulares, dos suplentes y la ensoñación de llegar al más alto nivel contra Corea y China.