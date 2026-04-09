Juan Pérez 09 ABR 2026 - 12:33h.

Los de Ibai Llanos sólo tienen tres partidos en las próximas cuatro semanas

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La próxima parada del competitivo de League of Legends por España desprende unas sensaciones mucho mejores para el split que recupera el mejor de tres y lo hace con dos equipos españoles y otros dos de élite. Karmine Corp, GiantX y Movistar KOI tienen tres partidos por delante cada uno del 8 al 10 de abril en el Madrid Arena con todo lo que supone eso para la comunidad patria.

El LoL competitivo se envuelve en actividades y sorpresas de todo tipo para volver a traer el presencial a España después de una experiencia que dejó algo de dudas como la del split pasado en Badalona. En aquel momento KOI se hizo cargo de una oportunidad única en un tiempo récord para llevar el presencial, pero el entorno, el momento repleto de eventos en Cataluña y la situación económica no permitió ver las gradas llenas. Ahora todo apunta a que eso va a cambiar el evento.

Madrid ha catapultado en más de una ocasión a Movistar KOI, y a sabiendas de cómo ha empezado la temporada el equipo de Ibai Llanos, quizás es fundamental aprovechar ese fin de semana con tres partidos por delante. Por eso el calendario es una buena noticia, porque G2 Esports y Karmine Corp son dos de los partidos más difíciles de la temporada para los de Melzhet, por lo que el empuje de la afición puede significar un extra en las probabilidades del quinteto para funcionar.

Para forzar ese calendario, KOI sólo tiene tres jornadas en las próximas cuatro semanas de competición antes de llegar a Madrid, por lo que toda su temporada cambia ahora por completo. El análisis exhaustivo que eso permite le puede dar alas para el próximo mes a los de Ibai Llanos, que necesitan una exposición mayor de su juego para volver a llegar a la élite. Su última temporada regular no fue buena, pero los playoffs casi les catapultan al evento internacional hasta llegar a la final contra G2.

Ahora la situación parece similar, pero con refuerzo negativo. Myrwn está muy lejos de su mejor nivel y seguramente la causa es que KOI lleva demasiado tiempo sin jugar las composiciones que fuerzan picks agresivos para la toplane. Supa tampoco brilla como en épocas anteriores, y el equipo se sustenta en la midlane porque indudablemente Jojopyun es el MVP del equipo con el refuerzo habitual de Elyoya.

Desde GIANTX van a montar algo muy grande, porque la apuesta del club rompe con todas las previsiones gracias al apoyo de Opel para convertir los precios completos en una ganga debido a la rebaja y al extra en forma de regalos. Los tres días de entrada, el autobús y el merchandising oficial del equipo pasa todo a 50 euros, una auténtica barbaridad que demuestra la capacidad nata de los malagueños por tener siempre a los suyos cerca. Es la mejor opción para estar presente en el Madrid Arena. E indudablemente esto significa que vamos a ver muchas bufandas azules del viernes al domingo.

El calendario completo de la LEC en madrid

Con el mejor de tres instalado en este split, los horarios pueden ser diferentes con respecto al segundo Bo3, porque si sólo hay dos mapas en los primeros enfrentamientos la tarde será más breve. Aún así la posibilidad de ver 18 mapas en Madrid es una locura.

Viernes 8 de mayo

16.00h. Karmine Corp - G2 Esports

19.00h. GIANTX - Movistar KOI

Sábado 9 de mayo

16.00h. G2 Esports - GIANTX

19.00h. Movistar KOI - Karmine Corp

Domingo 10 de mayo

16.00h. Karmine Corp - GIANTX

19.00h. Movistar KOI - G2 Esports

Los precios de las entradas son cerrados y están en 25 euros para la jornada completa del viernes, 35 euros al que decida ir sábado o domingo y 75 para el pack completo con los tres días de LEC. Un impulso al competitivo que, con dos equipos españoles junto a G2 y Karmine Corp, es una cita obligada para los seguidores del League of Legends.