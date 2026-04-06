Juan Pérez 06 ABR 2026 - 12:22h.

La remontada contra G2 Esports es el primer paso para soñar en grande

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El segundo split de 2026 de la LEC coloca a Fnatic en una de las situaciones más complejas de su historia reciente por el mal estado de la plantilla en el último split...hasta esta jornada. El liderazgo de Razork exige algo más en uno de los peores equipos de la última temporada, y todo puede cambiar a partir de ahora con la sorprendente victoria ante G2 Esports. Un choque de realidades donde el jungla español ha demostrado quién es ante el mejor equipo de Europa con una reflexión final lejos de las redes sociales.

La tercera jornada de Fnatic en la LEC con el horizonte expuesto para MSI 2026 y Worlds 2026 expone una final a pesar de estar en los primeros compases de la season por el 0-2 inicial, por la presión del quinteto y por la salud mental de los protagonistas. Tanto es así que el propio Razork confesó tras la victoria que se ha quitado las redes sociales para cambiar la situación del equipo, y así respondió en la entrevista: "trabajamos muy duro para ser mejores y para hacer a los fans de Fnatic orgullosos. El último split y en este no simplemente no estábamos en stage, estábamos nerviosos o no sé qué pasaba. Ahora siento que no tenemos presión, yo incluso he borrado las redes sociales, no me importa lo que diga la gente, sólo quiero enfocarme en el equipo".

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Con esa reflexión se entiende mucho mejor la capacidad del bloque para remontarle un Bo3 a G2 Esports, que viene de ser no sólo el campeón sino la gran sorpresa internacional. La clave para mantener la cabeza fría en el segundo mapa destrozó la ruptura de las normas de los samuráis en el segundo y tercer mapa.

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El Pantheon de Razork fue la gran sorpresa del segundo mapa con un riesgo total que funcionó a la perfección con un 10/2/4 del jungla mientras G2 apostó por el escalado de Caitlyn y Ahri, pero el refuerzo por el early de Fnatic funcionó. Razork no sólo controló el mapa, sino que generó una rotación constante a bot para darle alas a la Yunara de Upset desde las primeras oleadas.

Esa sensación se amplió en el tercer mapa con la dupla Razork-Vladi. Fnatic mantuvo el control de la situación con una composición hecha para pelear en 5v5 alrededor de Kennen, Vi y Taliyah, mucho engage que intentó frenar G2 con picks como Maokai y Rakan, pero de nada valió. Razork rompió la partida a pesar de que G2 incluso se quedó con dos dragones en robos míticos, pero el daño final de la Xayah de Upset y el buen hacer del Kenne funcionó.

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Ahora ese mensaje de Razork hace mes y medio dando disculpas por el mal nivel de Fnatic en el split anterior debe ser un lema para los suyos lejos de las redes sociales. La grieta del invocador es lo primero lejos de las críticas y los halagos, por lo que este debe ser el punto de inflexión del grupo para demostrar que son capaces de más en una temporada compleja. Ahora pasan una época tranquila donde sólo juegan con SK Gaming el 13 de abril y nada hasta la superweek del 24 al 26 de abril, donde juegan los tres días.