Juan Pérez 25 MAR 2026 - 13:39h.

El equipo de Ibai Llanos puede jugar seis mapas entre sábado y domingo

Riot Games renueva League of Legends con la versión 26.6 y confirma el rework de Shyvana

Compartir







El cargamento de ilusión volcado por G2 Esports en el First Stand devuelve las esperanzas de Europa para los Worlds 2026, pero ante una espera tan larga toca volver a la LEC para el segundo split de la temporada. El apellido primaveral toca las puertas del League of Legends desde Berlín en su primer fin de semana con tres días repletos de partidas con la recuperación del mejor de tres, nuevos horarios y un doblete inicial de Movistar KOI en dos días.

La vuelta a la normalidad en la LEC pasa por el split de primavera que arranca este sábado 28 de marzo con tres enfrentamientos, nueve posibles mapas y el descubrimiento de un nuevo horizonte. El poder de G2 Esports en el panorama internacional ante los mejores del mundo en pleno descubrimiento del MSI y los Worlds desvela una subida de nivel de la región con esperanzas para un conjunto global en los Worlds, y mientras tanto toca empezar de cero.

PUEDE INTERESARTE La polémica con la LEC por el trato a KOI con Euphoria

Con horarios descubiertos que cambian según el día entre sábado, domingo y lunes, las jornadas pasan de tener dos o tres enfrentamientos según el marco. De hecho G2 Esports está ausente en esta primera semana porque todavía está de resaca tras el First Stand, por eso el calendario avala su regreso con un permiso algo más grande. De hecho la maestría de los samuráis les hace peligrosos no sólo por ser los actuales campeones, sino porque llegan en un momento muy dulce que debe encajar con algún respiro para los jugadores.

Mientras tanto la proyección de los tres primeros días deja dos partidos de Movistar KOI y Team Heretics para volcarse en el barro de la grieta del invocador con auténticos partidazos. El debut entre Giantx y Fnatic el sábado es una alfombra roja perfecta para reconectar, así como lo es el cierre del domingo más de cinco horas más tarde con el choque entre KOI y Fnatic.

PUEDE INTERESARTE Riot Games renueva League of Legends con la versión 26.6 y confirma el rework de Shyvana

La temporada regular es uno de los grandes retos de KOI después del sufrimiento del equipo liderado por Elyoya en la LEC Versus, donde aguantaron hasta el último segundo para colarse en la postemporada. Ahora la situación es diferente porque la alineación de equipos es la de siempre, pero también vuelve el mejor de tres donde presumiblemente el conjunto de Ibai Llanos es más poderoso como demuestra split tras split en playoffs. Estos son todos los horarios de los tres días de competición.

Sábado 28 de marzo

14.00h. Giantx - Fnatic

16.00h. Karmine Corp - Team Vitality

18.30h. NAVI - Movistar KOI

PUEDE INTERESARTE Riot revoluciona el Masters de Invierno de EMEA con un nuevo formato

Domingo 29 de marzo

17.00h. SK Gaming - Team Heretics

19.15h. Movistar KOI - Fnatic

Lunes 30 de marzo

17.00h. NAVI - SK Gaming

19.15h. Team Heretics - Team Vitality

El inicio de la LEC en todos los países hispanohablantes

La jornada arranca el lunes a las 14.00h. en España, por lo que toca madrugar mucho en Latinoamérica para ver los primeros partidos de la jornada. Aún así a este horario hay que sumarle tres horas para empezar a ver los enfrentamientos de sábado y domingo, que arrancan a las 17.00h.