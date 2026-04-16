El desliz de Dragon's Dogma 2 que desata las teorías sobre un inminente DLC

Juan Pérez 16 ABR 2026 - 10:16h.

Un archivo descubierto lo cambia todo

Dragon's Dogma 2: cómo desbloquear el verdadero final

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El envidiable estado de forma de Capcom puede tener más sorpresas pendientes para 2026 con un halo de misterio alrededor de Dragon's Dogma 2 para impulsar el brillo de los últimos meses. Si la celebración del segundo aniversario del RPG dejaba un rastro de huellas para soñar con una nueva región, ahora la plataforma Steamdb desvela un añadido de cerca de 80 GB que se ha eliminado en sólo segundos para ocultar el contenido de un posible DLC.

La matrícula de honor no parece suficiente tras los cuatro primeros meses del año de Capcom con Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 y Pragmata. En la búsqueda de más peldaños para escalar con cantidad y calidad, todos los rumores y las propias pistas internas de la compañía empujan a pensar que Dragon's Dogma 2 tiene un viaje por descubrir en los próximos meses.

Una actualización inesperada de Dragon's Dogma 2 señala el camino hacia una expansión después de analizar todas las pistas de un puzle de 77 GB que ha desvelado SteamDB. La web ha confirmado que el añadido sólo estuvo unos minutos antes de que Capcom borrara el contenido para reemplazarlo por otro tipo de archivos, lo que deja entrever posibles pruebas o simplemente un descuido con tantos matices como opciones para el futuro del juego.

Lo sorprendente del caso es el peso del archivo, porque los 77 GB son mucho más que los 65 GB originales del juego, lo que supone una ampliación sustanciosa de todo lo que puede llegar en los próximos meses. Hasta ahora el único vínculo narrativo es descubrir qué hay más allá de Organ en lo que podría ser una ampliación enfocada a la región del norte tal y como demuestran las pistas de la única imagen oficial de los últimos meses.

Hasta ahora las actualizaciones de Dragon's Dogma 2 en los dos años de vida del juego han sido menores, corrección de errores, pequeños añadidos, objetos y skins. Ahora esa taberna aparecida en el cumpleaños deja dos detalles significativos para ir más allá gracias al pergamino que aparece en la mesa y a la indumentaria del soldado que aparece en la zona trasera con una armadura desconocida en el juego principal.

La carta tiene un lenguaje centrado en el alfabeto rúnico de Gransys, la famosa región del primer Dragon's Dogma, y plantea ese espacio para descubrir nuevas zonas: "Se han confirmado avistamientos de grifos volando desde la región norte de Organ". Con esa base las teorías para imaginar una zona helada toma fuerza, sobre todo al mirar con lupa el personaje del fondo, porque lleva sobre la armadura una piel gruesa con un abrigo largo cruzado que deja un rastro nevado hasta ahora desconocido en Dragon's Dogma 2.

El encaje de las dos cosas presenta una posibilidad de entender algo más allá de las fronteras de Vermund, sobre todo porque es algo que se ha escuchado en más de una ocasión en las tabernas del juego. Una tierra lejana por descubrir que ahora puede formar parte de una nueva historia enfocada en un DLC avistado por los detalles.

Es imposible saber si este movimiento descubierto por SteamDB es un descuido o una estrategia forzada para generar hype, pero sin duda presenta un espacio para confiar en novedades. El primer juego hizo lo propio con la expansión Dark Arisen, y las buenas ventas de la secuela auguran una continuación similar que puede tener su presentación en alguno de los eventos veraniegos del 'No E3'.