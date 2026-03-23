La pista del DLC de Dragon's Dogma 2, una región nevada y una nueva clase

Juan Pérez 23 MAR 2026 - 10:41h.

El secreto por descubrir está más allá de Organ

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La celebración del segundo aniversario de Dragon's Dogma 2 abre el portón a la investigación de la comunidad para entender ciertas pistas como algo más que un añadido en un arte especial. El rumoreado DLC del título de Capcom puede estar muy cerca después de un guiño relacionado con los grifos que le da continuidad a una trama del juego original que está por completar en relación a la región del norte.

El lanzamiento de Crimson Desert en los últimos días ha despertado una comparativa con Dragon's Dogma 2 que tiene ciertas pinceladas de realidad en un panorama totalmente diferente entre los juegos. La ampliación de contenido del primer juego con Dark Arisen fue tan genuina como maravillosa para el original, y por esa razón, por las ventas y por el empuje de la franquicia con este reguero de huellas es fácil imaginar una continuidad.

La teoría de un DLC pasa por el análisis exhaustivo de esta imagen oficial de las redes sociales del juego donde hay un par de detalles significativos destacados por cualquier fiel amante de Dragon's Dogma 2. Tras dos años sin un añadido relevante, hacer una imagen tan trabajada de la nada apunta a un as bajo la manga para los próximos meses debido a dos detalles significativos: la nota de la mesa y la indumentaria de un invitado desconocido en esa taberna a ojos de cualquier jugador de la saga.

El mensaje de esa carta es lo más relevante, sobre todo porque desde su concepción parece un texto críptico a sabiendas de que cada detalle va a ser analizado por miles de jugadores. En este caso el texto utiliza el alfabeto rúnico de Gransys, la famosa región del primer Dragon's Dogma, y deja una duda en el horizonte: "Se han confirmado avistamientos de grifos volando desde la región norte de Organ". Y ahí arranca todo.

En Dragon's Dogma 2 hay una intrahistoria por descubrir donde hay decenas de menciones de todo tipo a esa desconocida región del norte que está más allá de las fronteras de Vermund, y es imposible pisar esa zona. Entre textos descubiertos y diálogos en las tabernas, son múltiples las charlas sobre esa tierra lejana por descubrir, y curiosamente ahora entra en el lore mediante una carta que sin lugar a dudas plantea una semilla de duda y expectativa.

El otro punto está algo más cogido con pinzas por la dificultad para entrar en los niveles de detalle, pero parece que uno de los personajes del fondo que está escondido, lleva una vestimenta desconocida. Las pieles de lo que parece ser una piel gruesa y un abrigo largo cruzado sobre la armadura, apuntan a alguien que vive en un lugar nevado que podría identificarse con la expansión de las montañas del norte. Y a sabiendas de lo que significa el mensaje y de que ese personaje nunca ha aparecido hasta ahora, todo cuadra.

No deja de ser un seguimiento exhaustivo de las pistas que coloca el juego, porque hay un desarrollo más exagerado de que hay bastones y lanzas en la imagen que no coinciden con las vocaciones de Dragon's Dogma 2. Una forma de entender el posible DLC no sólo como un extra para llegar a nuevos sitios, sino también para implementar alguna clase nueva nacida de la zona por descubrir al norte de Organ. Un plus para seguir de cerca todo lo que toca Capcom, que sigue de dulce en este 2026.