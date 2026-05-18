La razón por la que Movistar KOI está cerca del EWC a pesar de perder contra Karmine Corp

Juan Pérez 18 MAY 2026 - 11:46h.

La competición internacional integra hasta 24 videojuegos

Vuelve League of Legends Game Changers Rising, la competición femenina de LoL

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El cierre de los clasificatorios del EMEA EWC para saber qué equipos de la LEC pasan al gran mundial de clubes de Riad deja a Movistar KOI en un segundo plano después de una doble derrota con Karmine Corp. El equipo español llega a la final del loser bracket después de caer con los franceses, y en la revancha del mejor de cinco, pierden de nuevo pero dejan una puerta entreabierta para conseguir ser el tercer conjunto europeo en estar en la cita.

La gran apuesta de Arabia Saudí por los esports con la ejecución del Esports World Cup 2026 tiene en las últimas horas a un gran número de equipos clasificados en diferentes videojuegos, y el caso del League of Legends es uno de los más sonados. A la espera de los playoffs de la LEC, G2 Esports consiguió la clasificación directa desde el winner bracket tras destrozar a Karmine Corp, pero los franceses no quedaron atrás porque lograron ganarle por tercera vez una serie a las carpas de Ibai Llanos.

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A pesar de llegar con ganas de revancha tras el Roadtrip de Madrid, Movistar KOI no logró superar en ninguno de los dos encuentros a Karmine Corp por lo que no ha conseguido la clasificación directa. Aún así el quinteto liderado por Elyoya tiene muchas opciones de estar en el evento más importante del año para las arcas del club, y la razón pasa por las consecuencias de los playoffs de la LEC que empiezan en las próximas horas.

Al EWC de League of Legends se clasifican tres equipos por región, pero sólo dos de ellos llegan desde el clasificatorio tal y como han conseguido G2 Esports y Karmine Corp. El tercer spot sale del ganador de la LEC, pero es que precisamente samuráis y franceses son los favoritos, por lo que Movistar KOI tiene muchas papeletas de obtener ese tercer puesto al haber llegado a la gran final del clasificatorio en el loser bracket.

Esto significa que si KOI, G2 Esports o Karmine Corp ganan el split de primavera de la LEC, automáticamente las carpas pasan también a formar parte de los equipos que estarán en verano en el EWC. La única forma en la que los españoles no estarán en la Esports World Cup es si gana la LEC Team Vitality, GIANTX o NAVI. Estos últimos apenas tienen opciones, y es realmente difícil en el caso de GIANTX, porque a pesar de que llega con muchas ganas tras darle un mazazo a Karmine Corp en Madrid, los malagueños están todavía en un escalón inferior a pesar de su continuo crecimiento en la élite.

Team Vitality es el equipo a seguir porque llega con la vitola de ser el referente en la temporada regular, pero todavía no ha demostrado en las grandes citas que está preparado para competir en las series. Además el bagaje de los últimos años demuestra el poder de G2, Karmine Corp y KOI en las grandes citas, por lo que la presión para ellos es máxima más allá del favoritismo de acabar primero.

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Mientras tanto el League of Legends competitivo sigue su recorrido, porque los dos millones de dólares son el horizonte para todos estos clubes de cara al Esports World Cup, que empieza el 15 de julio. Mientras tanto la competición regional sigue su camino con los playoffs de la LEC planteados para este mismo fin de semana.