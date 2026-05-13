La polémica entre Karmine Corp y KOI, un cambio de fechas en playoffs de la LEC

Juan Pérez 13 MAY 2026 - 10:12h.

Team Vitality y las carpas pierden la ventaja en el winner bracket

La revancha del Karmine Corp - Movistar KOI, un Bo3 esta semana

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El valor del calendario de la LEC de cara a los playoffs del split de primavera presenta un cambio de última hora a poco más de una semana del momento más importante de la temporada. Los partidos de Karmine Corp y Movistar KOI intercambian las fechas entre sábado y domingo en un movimiento extraño que cambia los planes, cambia el poder de la ventaja y genera un debate abierto que alimenta la polémica del fin de semana.

Las tiranteces entre Ibai Llanos y Kameto lejos de la grieta del invocador implican una enemistad aún mayor para la LEC con el enfrentamiento constante entre Karmine Corp y Movistar KOI. La rivalidad va a más entre galos y españoles después del choque en el Roadtrip de Madrid, sobre todo por la ausencia del creador de contenido francés tras la promesa de estar presente para chocar en un showmatch. Y desde ahí todo ha explotado con la consiguiente número de espectadores, lo que responde ahora a un movimiento cuanto menos extraño.

Ahora Riot Games no da explicaciones del cambio pero coloca el partido de Karmine Corp vs G2 Esports en el sábado 23 de mayo dejando el Team Vitality contra Movistar para el domingo 24. La única afirmación es el ajuste para adaptarse a los horarios de los equipos, pero sin lugar a dudas Team Vitality (e indirectamente KOI) es el gran dañado de la situación porque pierde el valor de la ventaja de ser el primer seed.

El primer puesto de Vitality pierde así algo de sentido porque ahora no tiene el día extra de descanso, así como el análisis algo mayor de la serie al jugar el sábado, independientemente de lo que supone jugar dos series a cinco mapas en dos días. Además de la reducción del descanso aparece el fantasma de la preparación, que es mayor no sólo por los mapas que se pueden practicar sino por el análisis en vivo del equipo rival un día después.

Curiosamente la rivalidad entre Karmine Corp y Movistar KOI tiene unos cuantos episodios pendientes porque este mismo jueves 14 de mayo compiten en un Bo3 en el EWC también en el League of Legends. Esa venganza sólo unos días después del evento presencial de Madrid pasa ahora al clasificatorio para el mundial de clubes previsto para el verano en Riad, por no hablar de otro posible choque en los playoffs de la LEC en las próximas semanas.

El horario con fechas de los playoffs de LEC

La serie de G2 y Karmine Corp es la que abre los playoffs del split de primavera el próximo sábado con otros dos días por delante de la competición al más alto nivel desde el winner bracket.

Sábado 23 de mayo

17.00h. G2 Esports - Karmine Corp

Domingo 24 de mayo

17.00h. Team Vitality vs Movistar KOI

Lunes 25 de mayo

Los ganadores de las dos series anteriores

Mientras tanto el peso del beef está ahora mismo en Kameto después de las duras declaraciones de Ibai donde le señalaba por no viajar a Madrid para el showmatch. El francés dejó tirado a los españoles sólo unas horas antes por toda la dinámica de redes sociales de KOI con críticas constantes a su equipo, una bola de nieve que ahora forma una narrativa para elevar el hype para los encuentros de los próximos días.