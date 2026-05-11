Juan Pérez 11 MAY 2026 - 13:01h.

Cuatro días de evento internacional y dos semanas de pausa en el split de primavera

Vuelve League of Legends Game Changers Rising, la competición femenina de LoL

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La resaca de los tres días del Roadtrip en Madrid dejan un sabor agridulce con final feliz para Movistar KOI por la presencia en el top 4 de cara a los playoffs para afrontar la lucha por el título. El split de primavera recoloca su planteamiento con un parón obligado en los próximos días debido al EWC Championship mientras los mejores equipos de Europa buscan un hueco tanto en la gran cita internacional como en el proceso para levantar un nuevo título regional.

La sonora victoria de Movistar KOI contra G2 Esports en el último enfrentamiento de los españoles amplió la leyendas del público hispano en los eventos presenciales. El estruendo de los miles de espectadores para empujar tanto a GIANTX en su espectacular victoria contra Karmine Corp como a KOI en el último día fue un cierre de lujo que ahora tiene repercusiones en la postemporada.

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La LEC pausa momentáneamente el competitivo hasta el sábado 23 de mayo, momento en el que Team Vitality, Movistar KOI, G2 Esports y Karmine Corp lucharán en tres días para encontrar al ganador del winner bracket. A partir de ahí el proceso pasa a la semana siguiente con Navi y GIANTX a la espera desde el loser bracket, porque tanto el sábado 30 como el domingo 31 (en el que jugarán los malagueños), ambos equipos deciden su futuro para llegar a la gran final.

En ese proceso el favoritismo de Team Vitality y Karmine Corp es total después de una gran temporada regular, pero los franceses están lejos de su mejor momento tras el doble tropiezo en Madrid. Ahora los de Kameto, achantados tras perder ante G2 Esports y GIANTX, deben superar un mejor de cinco contra los samuráis que les acaban de dejar a cero, y eso puede cambiar por completo la percepción de la recta final.

De hecho el impulso motivador para GIANTX es total porque después de perder sin sacar un mapa ni frente a KOI ni a G2 Esports, han batido al único equipo que llegaba a Madrid invicto. Por eso el loser bracket puede ser una escalera perfecta para ellos con las aspiraciones de volver a estar entre los mejores.

Sábado 23 de mayo

17.00h. Team Vitality vs Movistar KOI

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Domingo 24 de mayo

17.00h. G2 Esports - Karmine Corp

Lunes 25 de mayo

Los ganadores de las dos series anteriores

La espera deja más LoL desde el EMEA EWC

Sin pausa para pensar mucho más, el League of Legends internacional acecha desde el EMEA EWC en la búsqueda de los millones para el baúl preparado para el evento de Riad en julio. Sin el lustre habitual de la LEC, este nuevo evento toma cada vez más fuerza, y este clasificatorio es una ventana para llegar a las dos plazas europeas de los equipos que van a representar a Europa en el Mundial del verano.

En el winner bracket esperan G2 Esports, Navi, Karmine Corp y Movistar KOI en un nuevo mejor de tres planteado para esta semana, mientras que el loser bracket aguantan GIANTX, Shifters, Solary y Galions, estos dos últimos equipos franceses que también han entrado en el torneo previo.

14 de mayo (Bo3)

Los horarios están definidos en Leaguepedia a la espera de confirmación, pero no hay retransmisión oficial como tal por eso se superponen los horarios. Aún así esta semana hay un nuevo Karmine Corp vs Movistar KOI que va a dar mucho que hablar, aunque falta saber en qué canales se da, quizás Mellado, ToadAmarillo o Champi como en la ronda previa. Si Ibai Llanos se anima a sabiendas de que será un partido contra los franceses, quizás el partido se da en su canal.