Juan Pérez 04 MAY 2026 - 13:34h.

Los partidos empiezan a una hora diferente cada día

El futuro del clasificatorio EWC EMEA de League of Legends

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El impacto de los tres días del Roadtrip de la LEC en Madrid para el split deja un fin de semana apasionante desde el viernes 8 al domingo 10 de mayo con partidazos y emociones de todo tipo. La exposición del competitivo de League of Legends con cuatro de los equipos más sonados de la liga deja a Movistar KOI y GIANTX con la ambición de los equipos españoles con ganas de soñar para no sólo destronar a G2 Esports, sino también en quitarle la invencibilidad a Karmine Corp.

Los horarios de un fin de semana plagado de cambios según el día es la base para entender todo lo que sucede en cada jornada dentro del Madrid Arena, la sede del evento donde miles de personas se van a reunir para ver el mejor LoL a nivel europeo. Con Ibai Llanos y Kameto como reclamo del sábado incluido como extra amistoso en el split de primavera donde ambos competirán en un showmatch con amigos para darle un plus de sabor a la mañana, la jornada es tan completa como sus encuentros.

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A la espera de saber todas las sorpresas añadidas de cada club en stands propios más allá de los habituales meet and greet de casters y talentos, la grieta del invocador habla por sí misma. Karmine Corp es el gran villano no sólo por el enfrentamiento habitual con los franceses, sino porque en esta ocasión llegan a Madrid con un 6-0 en el marcador sin perder ni un solo mejor de tres en lo que va de temporada regular.

Ese colchón, sumado al impacto del 4-2 tanto de G2 Esports como de GIANTX hace aún más importante el fin de semana, porque jugar tres partidos en tres días es algo muy diferente a la jornada habitual desde Berlín. Por eso la garganta de Madrid le pueden dar un impulso tanto a los gigantes como a Movistar KOI, que con un 3-2 hasta ahora necesita un impulso que incluso le puede valer para superar a Karmine Corp en la clasificación.

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La presencia del público, más aún a tres mapas, es fundamental a sabiendas del peso que tiene la afición española cuando hay tanto en juego, de ahí el extra de valor para los españoles. De hecho la preparación para las series son muy diferentes a las habituales, porque por ejemplo KOI ha tenido semanas donde apenas ha competido, de hecho es el único equipo que llega con un Bo3 menos que los demás.

Viernes 8 de mayo

En cuanto a los horarios, el segundo enfrentamiento de la tarde queda a expensas de la duración del primer mejor de tres, porque en el presencial durante un roadtrip todo se alarga más si hay tres mapas. Si sólo hay dos, lo normal es no esperar tanto, por lo que la segunda serie empezará antes del horario expuesto.

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14.30h. Apertura de puertas

16.00h. Karmine Corp vs G2 Esports

19.00h. Movistar KOI vs GIANTX

Sábado 9 de mayo

11.30h. Apertura de puertas

12.00h. Showmatch de Ibai Llanos vs Kameto

16.00h. G2 Esports vs GIANTX

19.00h. Movistar KOI vs Karmine Corp

Domingo 10 de mayo

12.30h. Apertura de puertas

15.00h. Karmine Corp vs GIANTX

18.00h. Movistar KOI vs G2 Esports

Todavía hay asientos en algunas zonas del estadio, pero no en muchas por lo que las entradas desde 109 a 75 euros están disponibles según la presencia en pista, en grada de primer nivel o de segundo nivel.