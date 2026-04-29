Juan Pérez 29 ABR 2026 - 11:18h.

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El cajón de millones preparado para Riad en julio tiene la primera parada en el Clasificatorio EWC EMEA, la búsqueda previa de las dos plazas europeas para representar a la región en el Mundial del verano. Con la primera ronda superada, el top 4 de la LEC aprovecha una pausa en el split para entrar a escena en la grieta del invocador con partidos asegurados para este miércoles 29 de abril de G2 Esports, GIANTX y Movistar KOI.

El mejor de tres es la definición de un miércoles bastante loco en una competición que no tiene canal oficial ni retransmisión directa, sino una amalgama de costreamers en busca del máximo número de seguidores. Sin una gran promoción por parte de los equipos ni de los protagonistas, el regional es una máscara previa al Roadtrip de la LEC en Madrid de mayo en busca de un buen lote económico, porque entrar entre los 24 clubes que van a buscar el campeonato del mundo de clubes significa optar a muchos millones.

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Mientras tanto el bracket regional da un paso más desde el winner bracket precisamente en una pausa puntual del split de primavera de la LEC justo antes del Roadtrip de Madrid. El clasificatorio EWC EMEA es del 28 al 30 de abril y posteriormente del 14 al 17 de mayo, mientras que la fase final se compite directamente en Arabia Saudi entre el 15 y el 19 de julio.

En la búsqueda de los dos equipos europeos para la clasificación internacional hay dos españoles y G2 Esports como el gran favorito, este último en un icónico Bo3 ante Fnatic para esta misma tarde. Todos los partidos son a mejor de tres a excepción de los partidos definitivos para la clasificación, que serán en un Bo5 que permitirá a los equipos llegar al stage final con el resto de los mejores equipos de todo el mundo.

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Los horarios del miércoles 29 del Qualifier EWC EMEA

Como no hay retransmisión oficial, los partidos están solapados en cuanto a horarios por lo que hay dos series a primera hora y otras dos justo tras la finalización de estas. En este caso G2 Esports y Giantx juegan a primera hora de la tarde, mientras que Movistar KOI aguanta para la última hora de la tarde.

17.00h. G2 Esports vs Fnatic

17.00h. GIANTX vs NAVI

20.00h. Karmine Corp vs SK Gaming

20.00h. Movistar KOI vs Team Vitality

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El inicio de la jornada en el resto de países hispanohablantes pasa por la primera hora de la mañana al coincidir con las 17.00h. de España, obviamente el inicio de KOI será tres horas más tarde.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10:00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 11:00h.

Argentina, Brasil (Brasilia) y Uruguay: 12:00h.

Dónde ver los partidos de KOI, Heretics y GIANTX

No hay streaming oficial, algunos jugadores como Vladi están retransmitiendo su propia partida, mientras que hay una lista de costreamings muy amplia con varios creadores de contenido en español. Champi y Toad Amarillo han compartido retransmisión cada uno en sus propios canales, mientras que Jaime Mellado va a retransmitir el partido de Movistar KOI.