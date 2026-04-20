Juan Pérez 20 ABR 2026 - 12:00h.

Los herejes suman cinco derrotas consecutivas en la LEC

Heretics y KOI protagonizan el duelo de la semana en la LEC

Compartir







El choque entre Movistar KOI y Team Heretics este fin de semana en la LEC deja una paliza en el camino, un respiro para unos y una losa gigantesca para otros. La victoria aplastante del equipo de Ibai Llanos, pendiente del triplete en el roadtrip de Madrid, le deja en positivo en la temporada regular mientras que los herejes bucean entre el suelo del split de primavera como uno de los peores equipos después de hacer cambios en el roster.

La rivalidad Movistar KOI y Team Heretics en los esports es uno de los más icónicos del país no sólo por la trama entre los equipos, sino entre los propios creadores de contenido que defienden cada escudo desde su creación. En el caso del League of Legends el dominio en Europa siempre ha sido de las carpas con la consiguiente tormenta de comentarios de una comunidad a otra, y en este caso el liderazgo para arrancar el beef ha nacido de Myrwn en una de las entrevistas oficiales con la LES.

PUEDE INTERESARTE Razork se quita las redes sociales tras un split pésimo y ahora resucita con Fnatic

La aplastante victoria de Movistar KOI apenas tiene una explicación técnica, porque línea por línea todos los jugadores de Team Heretics han estado no sólo por debajo de las expectativas, sino de su propio nivel. Entre la presión de Jojopyun en la calle central y el dominio de la botlane española dejaron sin apenas opciones a su rival en los dos mapas, y con esa conclusión también ha acabado Myrwn.

Su comentario no es nada sutil, y es una crítica directa a Heretics: "Parece que he estado jugando hoy contra un club de fans, de verdad no entiendo lo que estaban haciendo", una frase completada con una palabra malsonante que amplía la rivalidad. Y es lógico en el caso de Myrwn porque es uno de los jugadores que mejor aprovecha el beef antes y después de los partidos, porque suele ser el más sonado tanto en las voice comms como en las entrevistas de este tipo.

PUEDE INTERESARTE Riot Games desvela el MSI 2026 y los Worlds 2026: el mundial viajará a Estados Unidos

La pasividad generalizada es el gran debe de Team Heretics en la serie, y es lógico a sabiendas de la salida de Sheo con el liderazgo que tenía en el roster. Si las cosas iban mal, la salida de su hombre más importante no sólo por el rol dentro del mapa sino fuera de él, ahora la cosa es mucho más difícil en las primeras semanas por la necesidad de ajustar nuevos comportamientos. Porque el gran problema del equipo es que no han sabido reaccionar en ningún momento de la serie. El escalado propuesto en el mapa de Azir apenas tuvo opciones de llegar a nada por el early de KOI, lo que deja Team Heretics bastante tocado y con la necesidad de reimaginar el proyecto a corto plazo después de este split.

PUEDE INTERESARTE Riot Games renueva League of Legends con la versión 26.6 y confirma el rework de Shyvana

Por otra parte Movistar KOI no sólo confirmó las aspiraciones de estar entre los mejores con una victoria necesaria para salir del 2-2, sino también empezó una guerra dialéctica habitual en este tipo de casos. La proyección en redes sociales por la confrontación con Team Heretics deja una larga lista de memes y comentarios de todo tipo como este que amplía el meme hasta llevarlo al siguiente nivel.